Kas tead, mis juhtub, kui kasutatud ajale jalgu jäänud ruuterit?

Aeglane internet ja tõrkuv ühendus on midagi, mis ei meeldi kellelegi, kuid tihti ei teki need probleemid suuri faile alla laadivast pereliikmest või probleemidest teenusepakkujaga, vaid hoopis vananenud ruuterist.

Oma aja ära elanud ruuterid võivad hakata järsult probleeme tekitama, mille tõttu kannatab nii teenuse kvaliteet kui ka turvalisus.

“Nii nagu iga tehnoloogiaseade, ei ole ka ruuterid loodud kestma igavesti. Üheltpoolt väsib mingil hetkel seade ise, teisalt areneb maailm selle ümber – tänapäevaste digiteenuste kasutamiseks on vaja ruuterit, mis suudab pakkuda piisavat kiirust, stabiilsust ja turvalisust. Seega tasub mõista, mil on aeg küps hakata mõtlema seadme uuendamisele,” selgitab Elisa telekomiteenuste valdkonnajuht Evelin Tulp.

Ruuteri vananemisest ei ole raske aru saada, kuna enamasti kaasneb sellega rohkem kui üks probleem.

Neist kõige sagedasem on tajutav kiiruse langus. Kui ühel hetkel lehed enam välkkiirelt ei lae, või on muutunud interneti kasutamine ebaühtlaseks, võib eksperdi sõnul peituda põhjus just vananenud ruuteris.

Kas oled proovinud seda sisse-välja lülitada?

"Üldiselt võib küll seadme taaskäivitamine suuremad probleemid lahendada, ent kui sellest enam abi pole, võib olla vaja seade välja vahetada. Näeme tihti, et inimeste internetimured ei ole tingitud mitte internetiühenduse kvaliteedist, vaid need tulenevad lihtsalt sellest, et kasutusel on ruuter, mis on palavas ja tolmuses kapis vapralt aastaid viis või kümme teeninud. Selle aja jooksul on aga veebiteenuste nõudmised ühenduse kvaliteedile märkimisväärselt tõusnud," lisas Tulp.

Vanemad ruuterid ei pruugi nimelt toetada kõige uuemaid Wi-Fi standardeid ega suuta kasutada maksimaalselt ära internetipaketi pakutavat kiirust. Kuna aga tänased veebiteenused on loodud eeldusel, et internet on piisavalt kiire – näiteks 4K-video jaoks – siis võibki vajalikku kiirust pakkuvate standardite toe puudumine hakata probleeme tekitama.

Eksperdi sõnul on selgeks märgiks sellest, et on aeg ruuter välja vahetada, ka see, kui seade hakkab üle kuumenema, ei suuda enam pakkuda sama tugevat signaali kui varem või see ei saa enam tootja poolt uuendusi.

See, kui kaua võib üht ruuterit kasutada, sõltub Tulpi suuresti konkreetsest seadmest ja tootja pakutavast toest. Üldiselt võiks tänapäeval üks korralik seade 3-8 aastat keskmise tarbija vajadustele vastata, samas kui ärikeskkonnas, kus nõudmised on kõrgemad, võib olla vajalik seade välja vahetada juba 2-3 aasta jooksul. Viimase kasutusjuhu puhul peaks kõige selgemaks viiteks uuendusvajadusele olema tarkvarauuenduste lõppemine.

"Kui ruuter ei saa enam tootjapoolseid turvauuendusi, jäävad avastatud turvaaugud parandamata, muutes seadme haavatamaks häkkimistele ja küberrünnakutele. Vanade ruuterite puhul võib olla kasutusel ka nõrgemaid ja aegunud turvaprotokolle nagu WEP, WPA, mitte WPA2/WPA3, mis muudavad kogu võrgu haavatavaks," sõnas ta.

Kuidas valida uut ruuterit?

Kui tuleb välja, et ruuter on vananenud ja ei paku enam piisavalt head kiirust ega turvalisust, tasub see välja vahetada.

Uue ruuteri valikul soovitab Elisa lähtuda kõigepealt teenusepakkuja soovitusest, sest antud seadmed on testitud ja toimivad parimal võimalikult viisil teenusepakkuja võrgus ja teiste seadmetega – digiboksid, muud lisaseadmed – ning neile pakutakse turvariskide vähendamiseks mõistliku aja jooksul asjakohaselt tarkvarauuendusi.

"Oluline on kindlasti, et ruuteri võimekus vastaks internetipaketile – näiteks 2,5 GBit/s kiirusega internetipaketiga ei ole mõeldav kasutada ruuterit, mille võimekus on 1 Gbit/s – ning ka kodus kasutatavatele seadmetele. See tähendab, et kui kodus on hulganisti WiFi 7 standardit toetavaid seadmeid, siis nende ühenduse täieliku potentsiaali kasutamiseks on vaja ka Wi-Fi 7 toega ruuterit," tõi ta välja.

Kui oled 4G või 5G levialas, siis parima kasutuskogemuse saamiseks tasub kasutada väliruuterit. See seade toob interneti õuest tuppa nii, et majaseinad ja aknad signaali tugevust ei mõjuta.