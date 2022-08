(Sisuturundus)

Igal aastal, isegi iga kuu, tuleb turule mitmeid uusi ja põnevaid digitooteid ja tehnikavidinaid, mis peaks meie elu vähem kui rohkem lihtsustama. Paljud neist on arenduse alguses tavakasutajale kättesaamatult kallid või ei ühildu teiste toodetega. Kui kasutajate huvi kasvab, siis loomulikult tuleb kiiresti turule mitmeid alternatiivseid ja soodsamaid tooteid.

Kui ei ole just eriline tehnikaguru, siis on uutel arengutel ja toodetel päris keeruline pidevalt silma peal hoida. Teeme siin lühikese ülevaate 2022. aasta trendikamatest vidinatest, mida lähiajal kindlasti rohkem tavakasutusse jõuavad.

Asukohta tuvastavad võtmehoidjad ja lokaliseerijad

Teie laps unustab pidevalt kuhugi oma trennikoti? Uusi võtmeid olete teinud sellel aastal juba kolm korda? Oleme ausad – midagi olulist või väärtuslikku oleme me kõik elu jooksul kuhugi unustanud või kaotanud. Enam ei pea kaotatud asju taga otsima, sest enda või lapse koti, kohvri, võtmete või muu olulise eseme külge saab paigaldada lokaliseerija ning selle asukohta vajadusel kiiresti tuvastada.

AppleTag ja Tile on tuntumad tooted, mis on ka taskukohase hinnaga. Väike, mündi suurune seade sobib nii rahakotti kui võtmehoidjaks ning aitab kadunud asju lihtsalt üles leida, sest mobiilirakendusest saab selle asukoha järele vaadata.

Eriti nutikad ja vargakindlad rahakotid

Taskuvargustest tingitud ebameeldivuste vähendamiseks on välja mõeldud mitmeid nutikaid rahakotte. Lihtsamad nendest on valmistatud materjalidest, mis takistavad spetsiaalsete seadmete abil krediitkaardiandmete varastamist. Uuema generatsiooni rahakottides on juhtmevaba akupank, Bluetooth´iga häiresüsteem ha GPS-jälitusseade. Eriti nutikad rahakotid teevad varganäost pildi ja saadavad selle teie mobiiltelefoni. Kindlasti ei saa sellise rahakoti puhul varastamist täiesti vältida, kuid hoiab ehk vargaid veidi tagasi. Kui avastate rahakoti varguse või kadumise kiiresti, siis on võimalik see veel üles leida või tagasi saada.

Juhtmevaba laadimissüsteem on loomulikult iga mobiiltelefoni kasutaja unistus, sest aktiivsema kasutuse korral kipub aku alati liiga kiiresti tühjaks saama.

Lemmikloomade kaamera, mis võimaldab temaga suhelda

Igasse töökohta või muule üritusele ei ole võimalik ega ka soovi oma lemmikloomi kaasa võtta ja kassid-koerad veedavad mitmeid tunde kodus üksinda. Muidugi võib omanike süda valutada, et kuidas lemmikloomal läheb ja kas kodus on ikka kõik asjad omal kohal. Tavaline turvakaamera ei ole enam ammu piisav, et loomaomanike vajadusi rahuldada.

Hoolitsevatele koeraomanikele on välja mõeldud eriti nutikas lemmiklooma kaamera. Lisaks looma tegevuse jälgimisele on võimalik nendega häälega suhelda. Vajutades oma nutitelefonis vastavale rakendusele, väljastab tark kaamera loomale snäki või maiustuse. imeline toode, kui tahate loomaga päeva jooksul suhelda ja teda hea käitumise eest premeerida.