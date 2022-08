Tehnoloogiaettevõte Huawei toob peagi Eestis müügile uued nova Y seeria nutitelefonid, millest üks vajab nädalas vaid kaks korda laadimist ning teine paistab silma mitmekesiste funktsioonide poolest, mis sobivad nii aktiivsele videovaatajale, mängurile või raamatute fännile.

Poelettidele tulevad Huawei nova Y70 ja Y90 nutitelefonid. “Uute mudelite arendamisel on pööratud tähelepanu just noortele ja aktiivsema elustiiliga inimestele, kelle puhul peab telefon täitma erinevaid rolle alates digitaalsest assistendist kuni meelelahutajani,” ütles tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Huawei nova Y70 ja Y90 nutitelefonid on pärinud oma Y-seeria eelkäijatelt kauakestva aku. Mudelite akude mahutavused on vastavalt 6000 mAh ja 5000 mAh, mis Mishina sõnul tähendab, et näiteks nendest esimese puhul on vaja telefoni aku täis laadida kõigest kaks korda nädalas.

“Ka vaid 10 minutit kiirlaadimist annab Y70 mudelile juba kolm täiendavat tundi kasutusaega, nii et liikvel olles ei pea pideva elektriühenduse pärast muretsema. See tuleb aga eriti kasuks suvel, mil paljud reisivad ringi või sõidavad maale, kus ei pruugi alati kohe laadimisvõimalust käepärast olla,” selgitas Mishina.

Uued Huawei nova Y-seeria nutitelefonid paistavad silma ka oma suurepäraste kaameranäitajate poolest, võimaldades jäädvustada meeldejäävaid hetki ja vaateid ükskõik kus - olgu eesmärgiks puhkusefotode ilmutamine mälestuseks või lihtsalt nende jagamine sotsiaalmeedias.

Selline on uus Nova Y90 (avapildil nova Y70).

“Mõlemad uued telefonimudelid omavad 8 MP esikaamerat. Y70 mudeli 48-megapikslise ning Y90 mudeli 50-megapikslise kõrge lahutusvõimega põhikaamerad võimaldavad jäädvustada aga eriti kvaliteetseid ja teravaid fotosid. Lisaks on mõlemal mudelil 2 MP sügavuskaamera, mille abil saab reguleerida fookust ja tuua esile pildil kõige olulisema. Ning kui Y70 mudel on varustatud 5 MP ülilainurkkaameraga, siis Y90 telefoni tagaküljelt leiab 2 MP makrokaamera, mis püüab pildile kõige tähtsamad detailid,” täpsustas Mishina.

Uute mudelite äärteta suur ekraan teeb ühest küljest meelelahutuse nautimise mugavamaks, teiselt poolt aga aitab vastava seadistusega ära hoida liigse koormuse silmadele. “Ekraanist tuleneva ereda valguse ja silmade väsimuse vähendamiseks, aga ka vaatamiskogemuse täiustamiseks pakuvad uued nova mudelid näiteks nutika hämardumise, helendava ekraani ja e-raamatu režiime,” kirjeldas Mishina ekraanivalguse reguleerimise võimalusi vastavalt otstarbele. Nii saab mugavalt meelt lahutades mööda saata auto- või lennureisi, lugeda liikvel olles raamatuid või hoopis viia läbi kõrge kvaliteediga videokõnesid.

Mõlemad mudelid on saadaval kolmes värvitoonis: Huawei nova Y70 värvivalikust leiab kristallsinise, pärlvalge ja kesköömusta variandi ning Y90 mudeli korpuse toonideks on kristallsinine, smaragdroheline ja kesköömust.

Huawei telefonidel puuduvad Google Mobile Services teenused, kuid kasutada saab Huawei enda äpipoodi Appgallery.