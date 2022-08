Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riikliku küberturvalisuse osakonna juhiks sai küberturvalisuse ekspert Liisa Past, kellel on pikaajaline juhtimiskogemus nii küberjulgeoleku ja infoturbe kui ka strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas.

Digiarengu asekantsler Luukas Kristjan Ilvese sõnul on küberturvalisuse tagamine riikliku julgeoleku ja majanduse toimimise üks võtmekomponente. “Küberruumis oleme täna nii vaenulike riikide kui ka organiseeritud kuritegevuse pideva ründe all. Ukraina sõja kogemus kinnitab küberturvalisuse olulist rolli riigi ja ühiskonna käigus hoidmisel ka kõige keerulisemates tingimustes. Seetõttu on mul väga hea meel, et valdkonda hakkab vedama laia rahvusvahelise kogemusega tunnustatud valdkonna ekspert ja juht,” ütles Ilves.

Ta lisas, et hindab Pasti puhul kõrgelt tema soovi inimesi ja organisatsioone võimestada ning kaasata kogukondi. “Võimekus panna erinevate sektorite esindajad mõtestatult ühiste eesmärkide poole liikuma on küberturvalisuse valdkonnas, kus arengud toimuvad meeletu tempoga, väga oluline. Usun Liisa soovi ja suutlikkusse leida ühisosi, mis toetavad Eesti küberturvalisuse kasvu,” märkis Ilves. Ta sõnas, et Eesti on kõrgelt hinnatud küberturvalisuse eestkõneleja ja küberosakonna uuel juhil on olemas kõik vajalikud kompetentsid, et Eesti hääl küberteemadel muutuks veel kõlavamaks.

“Minu kogemused küber- ja infoturbes nii laiapõhjalise riigikaitse kui ka siseturvalisuse ja riigi toimimiseks esmatähtsate sektorite kaitsel kinnitavad järjepidevalt, et ainult praktiline ning igapäevane koostegutsemine on püsiva edu aluseks. Eesti on valinud digitaalse ühiskonna arengutee ja meie jagatud elektroonilist ruumi ei saa ükski organisatsioon, haldusala või riik üksi kaitsta. Peame seda koos ja üksteist usaldades tegema. Minu meeskonna eesmärk on tagada Eesti ülimalt digitaalsele eluviisile turvaline keskkond,” rõhutas Liisa Past.

“Sõda Ukrainas on rõhutanud kõigi riikide vajadust nii kiiresti ja paindlikult oma küberturbe korraldamisel toimetada kui ka kiirelt ning turvaliselt uusi digitaalseid teenuseid arendada. Lisaks peame Eestis suutma järjekindlalt üleilmse tehnilise innovatsiooniga kaasas püsida, et Eesti inimesed saaksid turvaliselt oma asju elektrooniliselt ajada. See tähendab muuhulgas tööd uute tehnoloogiate ja tarneahelate turvalisusega,” lisas Past.

Past vastutas juunikuuni Eesti siseturvalisuse infoturbe eest Siseministeeriumi IT ja Arenduskeskuse infoturbejuhina. Ta on varem aidanud üles ehitada Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse valdkonna analüüsivõimekust ning vastutanud küberjulgeoleku teemade eest Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroos. Past oli liikumapanev jõud Eesti valimiste laiapõhjalise riskihindamise juures ja samuti eestvedaja Euroopa Liidu valimistehnoloogia turbe käsiraamatu loomisel. NATO küberkaitsekeskuse juhtkonnas panustas ta muuhulgas maailma suurima tehnilise võrguturbeõppuse Locked Shields korraldamisse.

Pastil on bakalaureusekraad Columbia ülikoolist New Yorgis ja magistrikraad Tartu ülikoolist. Osa kraadiõppest veetis ta Oslo ülikoolis Norras ja on ennast pikemaajaliselt täiendanud McCaini Instituudi juures Arizona osariigi ülikoolis Ameerika Ühendriikides, kus keskendus demokraatlike protsesside kaitsele ning küberturvalisusele.

Küberturvalisuse osakonna põhiülesanne on üleriigilise küberturvalisuse tagamise juhtimine, korraldamine ja koordineerimine nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Samuti valdkonna poliitika ja arengukavade väljatöötamine ning elluviimise ja tulemuslikkuse seire. Küberturvalisuse osakond tegeleb ka algatuste eestvedamise ja valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamisega.