(Sisuturundus)

Apple Airpods kõrvaklapid on tänu oma mugavusele, kaasaskantavusele ja suurepärasele koostekvaliteedile viimastel aastatel turu väga kiiresti vallutanud. Aga kuidas valida just endale parim?

Airpods kõrvaklapid – lai valik igale kasutajale

Õigete kõrvaklappide valimisel peate arvestama kõigi tehniliste ja praktiliste aspektidega. Peate leidma kõrvaklapid, mis istuvad mugavalt teie kõrvadele, millel on hea helikvaliteet ja lõpuks valite kõrvasiseste ja kõrvapealsete kõrvaklappide vahel. Airpods kõrvaklapid katavad täpselt selle vahemiku tänu Apple'i pidevalt uuenevale tootevalikule – alles hiljuti andsid nad välja oma teise põlvkonna airpods kõrvaklappide uusima värskenduse koos Airpods 3-ga. Peale selle on aga palju muid igaks vajaduseks sobivaid mudeleid. Seega, et valida endale parim, vaatame mõningaid parimaid praegu turul saadaolevaid valikuid.

Airpods 3

Apple'i uued AirPods on AirPods Pro poolt mõjutatud mitmel viisil. Võrreldes AirPodidega on Apple muutnud disaini ja lühendanud varre (2. põlvkond). Välimuselt meenutavad need AirPods Pro-d, kuid ei sisalda kõrvaotsikuid. Uutel AirPodidel on nahatuvastusandur, mis annab lingitud Apple'i seadmetele märku, kui AirPodid on aktiveeritud.

Kolmanda põlvkonna AirPodide H1 kiip võimaldab funktsioone, sealhulgas heli jagamist, kiiret sidumist ja palju muud. AirPods 3-l puudub ANC-funktsioon, mis on reserveeritud AirPods Pro jaoks. Uued AirPodid seevastu pakuvad ruumilist heli. Saate ka MagSafe laadimisümbrise, mida saab juhtmevabalt laadida.

Airpods Pro

Nimi peaks andma teile aimu, milleks Airpods Pro kõrvaklapid on võimelised. See on mitmel põhjusel võimas uuendus eelmistest mudelitest. AirPods Pro on silikoonist kõrvaotstega kõrvaklapid. Apple pakub kolmes suuruses kõrvaotsikuid, mis võimaldavad teil valida optimaalse sobivuse.

Saate kõik uued funktsioonid, sest Apple on suutnud nendesse üsna palju mahutada. Saate aktiivse mürasummutuse (ANC), mis on tõenäoliselt parim kõigist turul olevatest juhtmevabadest kõrvaklappidest, ja ka läbipaistvusrežiimi.

AirPods Pro kõrvaklappide jõuandur võimaldab teil taasesitust reguleerida ja ANC-režiimi aktiveerida. H1 protsessor toidab AirPods Pro, mis toetab kiiret sidumist, automaatset seadmete vahetamist, ruumilist heli ja muid võimalusi.

Ja kui sellest üksi ei piisanud. Apple on täiustanud ka AirPode, lisades MagSafe'i laadimisümbrise. Samuti saate seda juhtmevabalt laadida mis tahes Qi-toega laadijaga. Airpods Pro kõrvaklapid võivad olla teie igapäevane ülim seade.

Airpods 2

Eelmise põlvkonna Apple Airpods kõrvaklapid on endiselt väga töökindel ja hea valik. Nad on ajaproovi üle elanud, nii et saate selle rahulikult osta, teades, et saate ainult parimat.

Disain on identne praeguste AirPodidega, kuid pikema varrega. Ka nendel AirPodidel on H1 protsessor, kuid neil puuduvad funktsioonid. ANC- ega ruumiheli tuge pole. Kõrvaklappide külgedele vajutades saate muusikat esitada/peatada või Siri aktiveerida. Apple kaasas varem nendele AirPodidele juhtmevaba laadimisümbrised, kuid uute AirPodide väljalaskmisel saate ainult välkpordiga ühendusega ümbrise.

Need Apple AirPods kõrvaklapid loovad endiselt suurepärast helikvaliteeti ja integreeruvad hästi teiste Apple'i toodetega. Kui te ei vaja parimat, mida Apple pakub, on need AirPodid teie jaoks. Kulude poolest madal, kuid kasulikkuse ja kvaliteedi poolest suurepärane.

Airpods Max

Airpods Max on Apple'i kauaoodatud "suurte" kõrvaklappide lahendus. Kuigi need võivad maksta rohkem kui teised mudelid, saate makstava hinna eest kindlasti ainult parimat.

Helikvaliteeti, mugavust ja funktsioone silmas pidades on hoolikalt valmistatud kõrvaklapid üsna fantastilised. Ruumilise heli ja dünaamilise pea jälgimise võimalused muudavad kuulamiskogemuse täielikult, tuues teie kõrvadesse ruumilise helikvaliteediga heli, mis kohandub teie pea liigutustega. Ja kui arvate, et AirPods Pro mürasummutus on suurepärane, on AirPods Max ANC palju parem, aku kestvus on ligikaudu 20 tundi, mis ületab kõik varasemad AirPodid. Airpods Maxi jõudlus üllatab teid kindlasti meeldivalt.

Kokkuvõtte

Nagu näete selgelt, on Apple'i kõrvaklappide valimisel palju võimalusi. Kõik Apple Airpods kõrvaklapid pakuvad suurepärast helikvaliteeti ja elegantset kaasaegset disaini. Kui soovite kõiki uusimaid uuendusi, võib Airpods 3 või Pro olla teie jaoks parim valik. Airpods 2 seevastu suudab pakkuda Apple Airpodsi täielikku kogemust atraktiivsema hinnaga igas telefonis – olgu see iPhone või Android. Kui soovite võrreldamatut heliisolatsiooni ja minimalistlikku välimust – Airpods Max võib kergesti saada teie jaoks parimaks valikuks. Apple Airpods on ka suurepärane kingitus, mida inimene saab igapäevaselt kasutada. Ükskõik, mida valite, saate ainult parimat.