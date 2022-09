Samsung avalikustas ettevõtte uue ülikiire SSD Samsung 990 PRO. Tegemist on Samsungi kõige võimsama NVMe SSD-ga, mis toetab ka PCIe 4.0 standardit ja on ennekõike mõeldud sisuloojatele ja mänguritele, kes vajavad võimsaid mäluseadmeid, mis suudavad suuri andmemahtusid kiiresti liigutada.

„Kuna töömaailmas ja ka mängimises liiguvad aina suuremad andmehulgad, siis on oluline kasutada võimsaid mäluseadmeid, et töö võimalikult kiirelt sujuks. Näiteks 8K, 4K resolutsioonis video või 3D mudelite renderdamine nõuab väga kiiret mälu, et sellise materjaliga töötamine võimalikult kiirelt sujuks. Sama kehtib mängude kohta, mis on ajas edasi arenenud,“ sõnas Samsung Eesti kommunikatsioonispetsialist Eneken Viks.

990 PRO on varustatud Samsungi kõige uuema V-NANDi ja mälukontrolleriga, tänu millele pakub 990 PRO kõige kiiremat kirjutamiskiirust, mis 4.0 standardiga mäluseadmetel hetkel saadaval. SSD suudab kirjutada kuni 7450 MB/s ja lugeda kuni 6900 MB/s. Võrreldes eelmise Samsung 980 PRO SSD-ga on 990 PRO juhuslik lugemis- ja kirjutamiskiirus kuni 55% kiirem, mis tähendab, et seade sobib eriti hästi andmenõudlikke mängude mängijatele ja sisuloojatele.

„Mängude puhul aitab 990 PRO SSD vähendada laadimisaegu. Näiteks testis Samsung seadet uues mängus Forspoken, kus kaardi ekraanile laadimine võttis uue SSD-ga ligikaudu 1 sekund. SATA SSD sai sama ülesandega hakkama 4 sekundiga ja HDD kõvakettal läks aega 28 sekundit,“ rääkis Viks.

Uus SSD on võrreldes varasemate mudelitega ka märkimisväärselt energiatõhusam. Tänu uuele kontrollerile on 990 PRO 980 PRO-ga võrreldes 50% energiatõhusam. Lisaks on seadme peale võimalik paigaldada jahutusplaat, mis tagab, et SSD oleks töötamise ajal sobiva temperatuuri juures.

„990 PRO sobib hästi ka näiteks sülearvutitesse. Kuna SSD on energiatõhus, aitab see sülearvuti akut säästa ja pakub sealjuures ülikiiret jõudlust, et arvuti kiirelt käivituks ja rakenduste avamine liiga kaua aega ei võtaks,“ ütles Viks.

Uus Samsung 990 PRO SSD tuleb müügile oktoobris. 1 TB mudel tuleb müügile soovitusliku jaehinnaga 179 EUR ja 2 TB mudel 309 EUR. Järgmisel aastal jõuab turule ka 4 TB variant.