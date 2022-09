(Sisuturundus)

Eks me oleme kõik mõelnud, mis on need krüptovidinad, mida veebikasiinod kasutaavad. Siia artiklisse saab välja tuua mõningad või vaid ühe vidina, mida kasutavad online-kasiinod, et olla krüptosõbralikumad.

Praegu on üheks populaarseimaks sõnaks Blockchain. See on kirjas isegi smartcasinoguide.com lehel. Võid järgi uurida, kas leiad selle sealt. Kui ei leia, siis ära ole pahane. Nad pole ehk jõudnud. Kuid Blockchain siis, see on, et avalikku andmebaasi salvestatud digitaalteave plokid salvestavad teavet tehingute kohta, sealhulgas dollari või euro summad, tehingute kuupäevad ja kellaajad.

Seda tehnoloogiat kasutades on plokiahel krüptovaluutade nagu bitcoin aluseks. Blockchainil on olnud uskumatu mõju nii paljudele tööstusharudele, sealhulgas jaekaubandusele ja hotellindusele, kuid üks selle edukamaid integratsioone on tulnud mängusektorist.

Kuid lähme täpsemalt asja sisse ning proovime endale selgeks asjad teha. Kui jääb segaseks, mis siis saab? Ikka liigu tagasi esimese lõiguni ja alusta uuesti lugemist, see ei ole häbi asi.

Mis on Blockchain?

Tegemist on mängusektoris ühe põnevama funktsiooniga. Paljud mängupoed aktsepteerivad tänaseks plokiahelal põhinevaid valuutasid, et osta nii mõnigi populaarseim mäng, kuid online-kasiinod on läinud aga veelgi kaugemale. Valuutade, nagu bitcoin, kasutuselevõtt veebikasiinodes algas juba eelmise aasta lõpu poole.

Blockchain'i erinevad vormid ja kasutusviisid

Nii nagu enamustel asjadel on ka käesoleval tehnoloogial mitmeid erinevaid vorme ja kasutusviise. Toome esialgu välja vormid ning lõpu poole seletama ära, kus ja kuidas antud tehnoloogiat kasutada saab.

Praeguseks on plokiahelavõrke olemas vähemalt neli tüüpi – avalikud plokiahelad, privaatsed plokiahelad, konsortsiumi plokiahelad ja hübriidplokiahelad.

Avalikul plokiahelal pole mitte ühtegi juurdepääsupiirangut. Igaüks, kellel on olemas interneti ühendus, saab sellele saata nii tehinguid kui ka muuta validaatoriks. Enamasti pakuvad need plokiahelad selliseid võrke nagu majanduslikud stiimulid.

Mõned suurimad ja tuntumad avalikud plokiahelad on bitcoini plokiahel ja Ethereumi.

Privaatne plokiahel on küll lubatud, aga sellega ei saa igaüks liituda, kui võrguadministraatorid pole liitumiskutset saatnud. Vastupidiselt avatud plokiahelate ja muude peer-to-peer detsentraliseeritud andmebaasirakenduste eristamiseks, kasutatakse privaatsete plokiahelate puhul tavaliselt terminoloogiat Distributed Ledger (DLT).

Privaatsele plokiahelale erinevaid näiteid tuua on raske. Ehk neid ei kasutatagi nõnda palju.

Hübriidplokiahelal on tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud funktsioonide kombinatsioon. Ahela täpne toimimine võib varieeruda sõltuvalt sellest, milliseid tsentraliseerimise ja detsentraliseerimise osi kasiinodes või kustahes kasutatakse.

Ja viimaseks on olemas veel ka külgahel. Tegemist on plokiahela pearaamatu tähisega, mis jookseb paralleelselt esmase plokiahelaga. Plokiahela kirjeid saab linkida külgahelaga ja neid sealt välja. See võimaldab ka külgahelal muul viisil esmasest plokiahelast sõltumatult toimida, näiteks kasutades alternatiivseid salvestusvahendeid ning alternatiivset konsensusalgoritmi.

Kus kasutada plokiahelat?

Eks see on kindlasti küsimus, millele otsitakse tihti vastuseid. Toome siin nüüd siis välja, kus kohas plokiahelat kasutada saab. Eelkõige siis Blockchain'i ahelat.

Krüptovaluutad

Tegelikult kasutab enamik krüptovaluutasid tehingute salvestamisel just nimelt plokiahela tehnoloogiat. Näiteks bitcoini ja Ethereumi võrk põhinevad mõlemad plokiahelal.

Nutikad lepingud

Plokiahelapõhised nutikad lepingud on spetsiaalselt kavandatud lepingud, mida saab osaliselt või täielikult täita või jõustada ilma inimeste sekkumiseta. Lepingu üks peamisi eesmärke on automatiseeritud tingdeponeerimine. Põhiomaduseks on aga see, et need ei vaja usaldusväärset kolmandat osapoolt, kes tegutseks vahendajana tellijate vahel – plokiahela võrk täidab lepingu ise.

Finantsteenused

Pangad on Blockchaini tehnoloogiast huvitatud muu hulgas ka seetõttu, et see võib kiirendada erinevaid arveldussüsteeme. Veelgi enam, kuna plokiahela tööstus on jõudnud varakult lõpptooteni, on institutsioonide väärtustamine kasvanud, et see on praktiliselt täiesti uue finantssektori infrastruktuur koos kõigi sellega kaasnevate tagajärgedega.

Mängud

Plokiahela tehnoloogiat, näiteks krüptovaluutasid ja mitteasendatavad märke (NFT-d), on videomängudes raha teenimiseks kasutatud. Paljud reaalajas teenindatavad mängud pakuvad mängusiseseid kohandamisvõimalusi, nagu tegelaskujud või muud mängusisesed esemed, mida mängijad saavad teenida ja teiste mängijatega mängusisest raha kasutades kaubelda. Mõned mängud võimaldavad ka virtuaalsete esemetega kaubelda reaalses valuutas.

Blockchaini on võimali kasutada ka tarneahelates. Tarneahelate kasutamisel on olemas vähemalt neli erinevat kasutusviisi. Lisaks eelpool nimetatule saab plokiahelat kasutada ka domeeni nimedes, kuid ka sellel on omaette tegevus, mis tuleb kõik läbida.

Teised kasutusviisid

Lisaks sellele, mis sai eespool nimetada, saab plokiahela tehnoloogia abil luua ka püsiva, avaliku ja läbipaistva pearaamatusüsteemi müügiandmete kogumiseks digikasutuse ja maksete jälgimiseks sisuloojatele.

Mida veel öelda?

Eks ikka seda vaid öelda, et rohkem saab inimene ahelast teada, kui täpsemalt uurida. Siin on kirjas vaid väikene osa jutust. Kui sina tunned, et tahad teada rohkem ning ehk isegi miskit proovida, tasub uurida erinevatest otsingumootoritest juurde ja lugeda kasvõi raamatuid, mis võivad olla isegi kasulikumad.

Olenemata sellest, et siin räägiti vaid plokiahelast nimega Blockchain, siis tuleb endale ka meenutada, et tegemist on hasartmänguga ning vajab finantsilist ressurssi. Kui sul seda ei ole, siis ära liigu kasiinodesse mängima vaid leia endale muu hobi. Hasartmängu puhul võib tekkida kaotamise ja võitude ajal joovastus, mistõttu ei saa inimene lõpuks aru, millal tuleks lõpetada.

Rohkema info lugemiseks ja teada saamiseks plokiahela kohta otsi lisainfot internetist või raamatutest.