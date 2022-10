Huawei tutvustas täna Tallinnas uusi Mate 50 Pro ja nova 10 seeria nutitelefone. Tutvustusüritusel tõi Huawei Eesti seadmeäri üksuse juht Taavi Ting välja, et ettevõte on seadnud eesmärgiks jätkata paljude teiste tooteklasside kõrval tipptasemel nutitelefonide tootmist.

Mõlema nutitelefoniseeria puhul on fookuses tugevamad tehnilised näitajad ja kaamerate tehnoloogia. “Uue Mate 50 Pro nutitelefoni puhul on tegemist Huawei ajaloo võimsaima mudeliga, mis on varustatud kõrgeima taseme tehnoloogiaga nii fotograafia, üldise jõudluse kui ka stiili ja vastupidavuse osas,” ütles tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina tooteid tutvustades.

Mate 50 Pro nutitelefoni eripäraks on tema sõnul 50-megapikslise muudetava avaga kaamera, millel kümneastmeline reguleeritav füüsiline ava. Tänu sellele, et valgus jõuab paremini kaamerasse läbi ava, saab teha parema kvaliteediga pilte ja videoid, millel avalduvad selgemini nii heledus, valgus ja varjud kui ka külmad ja soojad toonid. Eraldi selleks ette nähtud professionaalrežiim võimaldab aga käsitsi teravussügavust ja hägususe astet reguleerida. Nii on Mishina selgituste kohaselt võimalik jäädvustada häid portreesid, tekstuure, maastikke või hoopis makrovõtteid terava esiplaani ja häguse taustaga ning seda said tutvustusüritusel kohalviibinud ka ise kohe järele proovida. Ka pimedas tehtud võtted on varasemate mudelitega võrreldes veelgi detailsemad ning häguste piltide pärast pimedas enam tehnoloogiaeksperdi sõnul muretseda pole tarvis.

Lisaks Mate 50 Pro tehnoloogilistele uuendustele on Huawei teinud arendustööd ka seadme füüsilise vastupidavuse osas. Nii näiteks võimaldab materjaliteaduse alal kõrgeimal tasemel hinnatud elastne ekraaniklaas muuta seadme oranži värvi mudeli erakordselt kukkumiskindlaks. Samuti selgitas Mishina, et seade on kuni 6 meetri sügavuseni veekindel ning on ühtlasi esimene omataoline mudel, mille tegemisel on kasutatud vegannahka.

Üritusel tutvustatud nova 10 ja nova 10 Pro nutitelefonide mudelid paistavad lisaks headele 60 MP esikaameratele silma ka stiilse disaini ja täiustatud SuperCharge kiirlaadimisrežiimide poolest. “Jätkuvalt on nova 10 põlvkonna telefonid oma mobiilsete esikaamerate tehnoloogia uuenduste tõttu nutitelefonide maastiku juhtpositsioonil,” märkis Mishina. Tänu ülilainurk-esikaamerale on mõlemad telefonid võimelised jäädvustama 4K videot. Sealjuures suudab nova 10 Pro mudel tänu 8 MP portreekaamerale teha revolutsiooni selfiede ehk enesefotode vallas, sest võimaldab teha selgeid lähivõtteid, olles sealjuures ühtlasi esimene omataoline mudel, mis toetab kahekordset optilist ja kuni viiekordset digitaalset suurendust. Eraldi tähelepanu väärib Mishina sõnul kaamerate tervustamise võimekus ja seeläbi fotodele pakutav täiendav kvaliteet.

“Lisaks võimsale esikaamerale on mõlemal nova mudelil 50 MP tagumine kaamera, mis koos täiustatud pilditöötlusvõimalusega on tänu tehisintellekti tehnoloogiale võimeline pakkuma teravaid võtteid,” lisas Mishina. Foto- ja videoentusiastid ei pea muretsema ka seadme kiire tühjenemise pärast, sest näiteks nova 10 Pro täislaadimiseks kulub kiirlaadimisega ainult 20 minutit.

Lisaks uutele telefonimudelitele oli täna võimalik Fotografiskas tutvuda ka Huawei uue kellamudeliga Watch D, mis pakub lisaks uusimate spordikellade muudele omadustele ka võimalust mõõta vererõhku ning südame kardiogrammi (EKG-d).