Kuidas muuta oma töölaud stiilseks ja isikupäraseks? Muidugi vastavate töövahenditega. Millised vahendid on töölaual kõige kasutatavamad? Muidugi hiir ja klaviatuur. Logitech pakubki kaks-ühes uut töölauapaari - stiilset hiirt ja sama stiilset klaviatuuri. need sobivad kokku nii värvilt kui disainilt, saab võtta koos, kuid võib ka eraldi.

Logitechi juhtmevaba hiir Pebble 350 ja Bluetooth-klaviatuur K380 on minimalistliku disainiga ning saadaval kolmes värskes värvitoonis.

Mõlemad on üsna kerged ja kaasaskantavad. See annab vabaduse töötada ja tegeleda loominguga ükskõik millises seadmes igal ajal. K380 Multi-Device Bluetooth klaviatuur võimaldab töölaual andmeid mugavalt lauaarvutisse, nutitelefoni või tahvelarvutisse sisestada. Ühendada saab kuni kolm seadet ja nende vahel liikumiseks tuleb üksnes puudutada lihtsa lülituse (Easy-Switch) nuppu, et sisestada vajalikke andmeid vajalikus seadmes. Sale ja kerge Bluetooth-klaviatuur mahub kotti, lastes tööd teha ka kodus või teel olles. Nõgusad madala profiiliga nupud tagavad sujuva ja vaikse, sülearvutile sarnaneva trükkimistunnetuse ning nende ergonoomiline vorm on sõrmeotste jaoks sobiv.

K380 sobib koos kasutamiseks koos Logitech Pebble´i kerge portatiivse hiirega, mille saab samuti igale poole kaasa haarata. Selle sile kuju on käepärane ja piisavalt kompaktne, et mahtuda kergesti taskusse või kotti. Pebble´i funktsioonide hulka kuulub hääletu kerimine ja vaiksed klõpsud, mis lubavad tegutseda teisi häirimata. Klaviatuur ja hiir ühilduvad Windowsi, macOSi, Chrome OSi, Androidi ning iPadOSi keskkondadega. K380 klaviatuur töötab ka iOSi ja Apple TV keskkondades.