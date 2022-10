Pilt eelmiselt konkursilt. Foto: Chen Xi. Pildistatud Huawei Mate 40 Pro nutitelefoniga.

Tehnoloogiaettevõte Huawei kuulutas välja iga-aastase nutitelefonide foto- ja videokonkursi Next Image, mille eesmärk on kutsuda andekaid fotograafe, videograafe ja sisuloojaid võistlema 10 000 USA dollarit väärt peaauhinna nimel.

Tänavusele konkursile teemaga “Inspire the World” oodatakse kuni 14. novembrini kandideerima kõiki Huawei seadmete kasutajaid üle maailma, sealhulgas Eestist. Väärtuslikele auhindadele ja peaauhinnale kandideerimiseks tuleb esitada konkursile oma foto või video.

“Võistlus toimub seekord juba viiendat aastat ning on meelitanud seni ligi üle 3 miljoni võistlustöö ning osalejaid rohkem kui 170 riigist ja piirkonnast. Kutsume ka kõiki Eestis elavaid Huawei kasutajaid konkursile oma meistriteoseid esitlema, et näidata kõige paremal viisil meie igapäevaelu, mis on täis loovust, soojust, energiat ja optimismi,” ütles Huawei Eesti meediajuht Katrin Jaanimägi.

“Uute piiride avastamine tänu uuenduslikele nutitelefoni tehnoloogiatele on üks Huawei peamistest fookustest. Konkurss Next Image annab omakorda võimaluse seda loominguliselt ja näitlikult arendada,” selgitas Jaanimägi ja lisas, et käesoleva aasta jooksul on ettevõte toonud kasutajateni mitmeid uusi nutitelefonide tehnoloogilisi revolutsioone, nagu näiteks äsja turule jõudnud kahe esikaameraga nova 10 Pro.

Konkursil osalemiseks on võimalik panna end proovile viies erinevas fotokategoorias:

kunst ja mood : inspireerivate eneseväljenduslike hetkede jaoks;

: inspireerivate eneseväljenduslike hetkede jaoks; väljas : näitamaks hetki looduses ja enda ümber;

: näitamaks hetki looduses ja enda ümber; portree : inimese näojoontes peituvad mõtted;

: inimese näojoontes peituvad mõtted; sport : kuidas liikumine ja emotsioonid üheks saavad;

: kuidas liikumine ja emotsioonid üheks saavad; Hello Life : inspireerivate, üllatavate või emotsionaalsete hetkede jaoks igapäevaelust.

: inspireerivate, üllatavate või emotsionaalsete hetkede jaoks igapäevaelust. Kategoorias “Storyboard” on võimalik osaleda kolmest kuni üheksast fotost koosneva seeriaga, mis jutustab lugu või paljastab konkreetse hetke erinevatest vaatenurkadest.

Samuti on avatud kolm videokategooriat:

action : aktsiooni, tegevuse või hetke jäädvustamiseks 30-sekundilises lühivideos;

: aktsiooni, tegevuse või hetke jäädvustamiseks 30-sekundilises lühivideos; lühifilmikategooria : kuni 5-minutiline lugu jutustav videolõik;

: kuni 5-minutiline lugu jutustav videolõik; pikema filmi kategooria: 5-30 minuti pikkune videolõik lugudele, mis kajastavad inspireerivaid sündmusi.

Konkursi kolmel peaauhinna võitjal on võimalus saada Next Image Foundationilt 10 000 dollarit, sealjuures saavad 24 kategooriavõitjat samuti igaüks auhinnarahaks 1500 dollarit ning 27 teise koha omanikku auhinnaks uusima Huawei P50 Pro nutitelefoni.

Iga-aastast nutitelefonide fotovõistlust hindavad viis professionaalset žüriiliiget. Nende hulka kuuluvad endine ELLE Hiina toimetuse direktor Nicole Xue, Itaalia fotograaf ja kunstnik Federico Ciamei, Rumeenia fotograaf Mihaela Noroc, Hiina Kommunikatsiooniülikooli asepresident ja Hiina Fotograafide Liidu asepresident Chen Xiaobo ning Li Changzhu, Huawei CBG tarbijastrateegia turundusosakonna asepresident. Üheskoos moodustavad nad erineva taustaga fotograafiaekspertide meeskonna, kelle abil tänavused võitjad välja valida.

Konkursi Next Image kandideerimise ja tööde esitamise info asub veebilehel gallery.consumer.huawei.com.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 14. november 2022 kell 19.00 (Eesti aja järgi). Kõik konkursile saadetavad tööd tuleb teostada mistahes Huawei nutitelefoniga.