Robotex kuulutas välja ProgeTiigri Roboliiga 2022 võistluse, mille teemaks on sel aastal "Kangelased".

Lisaks lasteaedadele, koolidele ning huviringidele ootame Roboliiga võistluskategooriatesse osalema ka kõiki perekondi, kus robootikast lugu peetakse. Registreeruda saab nii üksi kui ka 2-5 liikmelise meeskonnana. Osa võtma on oodatud kõik kuni 12-aastased lapsed.

Võistlusele saab end registreerida kuni 14. novembrini Robotexi kodulehel.

Sellel aastal on Roboliiga võistlusteemaks “Kangelased”. Usk kangelastesse aitab nii meil kui meie lastel luua eeskujusid ning kujutada maailma, milles mured on lihtsamini võidetavad, probleemid lihtsamini lahendatavad. Kangelased annavad meile lootust ja innustavad meid unistama, õppima ning julgelt raskustele vastu seisma. Robotexi kodulehelt on leitav ka Roboliiga võistluse muinasjutt, mille tegelaseks vahva Robit ning tema sõbrad Mia ja Marten. Muinasjutt on inspiratsiooniallikaks noortele robootikutele, et oma idee teoks teha.

Robotexi tegevjuht Ave Laas ütles: “Robotex viis hiljuti läbi mõjuuuringu aastate 2017-2019 kohta ja see näitas selgelt, et huvi tehnoloogia ja robootika vastu algab juba väga varakult, ning see on parim viis, et tagada noorte huvi tehnoloogia erialade vastu. Meie kõige väiksematele robootikutele mõeldud võistlus ei ole mitte ainult lihtne meelelahutus vaid selle taga on meie õpetajate hea töö ning see suunab meie lapsi rohkem tulevikus inseneeriaga tegelema."

Roboliiga võistlus on hüppelauaks lasteaia- ja algkoolilastele arendavasse robootikamaailma. Erinevalt teistest Robotexi võistlustest ei ole Roboliiga võistlusel tähtis kiirus ja jõud ning võitjaks on kõik, kes ülesande lahendavad.

Loe lähemalt võistluse kohta siit: https://robotex.international/et/roboliiga/.

Registeerumine võistlusele: https://game.robotex.ee/.