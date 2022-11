Microsoft jagas äsja oma nägemust Windowsi arvutite järgmisest põlvkonnast, kus arvuti- ja pilvetehnoloogiad segunevad ning sekka kasutatakse ka tehisintellekti.

Ligi nelikümmend aastat on Windowsiga arvuti olnud arvutimaailma keskmes alates kõige esimesest tekstipõhisest klaviatuurisisestusest kuni hiirega osutamise ja klõpsamiseni ning kuni tänapäevani, kui puudutus, hääl, nutipliiats ja žestid aitavad inimestel kasutada Windowsi arvutit loomulikumalt. Surface on algusest peale olnud Windowsiga masinate tuleviku ettenäitajaks.

Viimase kümne aasta jooksul on Surface esitanud väljakutse arvutiga seotud lahendustele: uutmoodi vorm ja uued interaktsioonilahendused, mis muudavad ootusi sülearvuti, lauaarvuti, tahvelarvuti ja mobiilse seadme suhtes.

Surface Laptop 5 - uus sülearvuti

Seitse aastat tagasi rakendas Microsoft oma Surface Pro’st saadud õppetunde ja kogemusi tavalisemas seadmekategoorias ehk traditsioonilise sülearvuti formaadis. Peaaegu kohe sai Surface Laptopist kõige populaarsem Surface. Sellest ajast alates on see jätkunud samamoodi. Olenemata sellest, kas inimesed loovad midagi, suhtlevad või ühenduvad, on nad vaimustuses sellest, kuidas Surface Laptop aitab neil kohe leida oma rütmi. Alates vaevata avamisest ja kiirest sisselogimisest Windows Hello abil kuni puuteekraani, täppispuuteplaadi ja täiusliku kirjutamisvõimaluseni pakub Surface Laptop 5 meisterlikkust, mugavust ja võimeid, et teha tööd parimal võimalikul viisil.

Surface Laptop 5 aku kestab terve päeva. Sellega on nüüd integreeritud Thunderbolt 4 ja tänu uusimale Intel Evo platvormile on Surface Laptop 5 üle 50% võimsam, kui tema eelkäija.

Surface Laptop 5-le omane 3:2 PixelSense ekraan on saadaval 13,5-tollise või 15-tollise variandina, mõlemad Dolby Vision IQ toega, tagades parima pildi koos erksate värvide ja terava kontrastiga mis tahes valgustingimustes. Kõlarid on ideaalselt häälestatud ja pakuvad Dolby Atmos 3D ruumilist töötlemist2, et saaksite sisusse täielikult süveneda. Eesmine HD-kaamera ja stuudiomikrofonid jäädvustavad teid elutruult, reguleerides isegi kaamera säriaega mis tahes valguskeskkonnas.

Alates anodeeritud alumiiniumi värvidest3 kuni uute võimalusteni annab Surface Laptop 5 klientidele alati rohkem kui temalt oodatakse.

Surface Pro 9 - tahvelarvuti, mis asendab sülearvutit

Surface Pro oli oma kategoorias esimene tahvelarvuti, mis võib asendada sülearvutit, pakkudes puutetundlikkust, joonistamisvõimekust, täissuuruses puuteplaati ja klaviatuuri, mis on ergonoomiline. Aastate jooksul on seda täiustatud.

Surface Pro 9-l on kvaliteetne alumiiniumist korpus, millele on lisatud uued anodeeritud värvid. Selle ühel küljel on ikooniline sisseehitatud seisutugi ja teisel küljel 13-tolline PixelSense Flow ekraan.

Surface’i ekraan on lõuend, päevik, märkmik ja kinoekraan.

Kuni 120 Hz värskendussageduse ja laia värvivalikuga on ekraanil olev pilt elutruu. Ekraani all on HD-kaamera, Omnisonic-kõlarid, suundmikrofonid ja Microsofti kohandatud kiip G6. Koos Microsoft OneNote’i uue Ink Focus’e või Windows 11 uue rakendusega GoodNotes tundub digitaalne tint ekraanil nagu kirjutamine sulepeaga paberile.

Surface Pro 9 pakub valikut erinevate protsessorite vahel: 12. põlvkonna Intel Core protsessor, mis on ehitatud Intel Evo platvormile koos Thunderbolt 4-ga või Microsoft SQ 3, mille platvormiks on Qualcommi Snapdragoni kiip koos 5G ühenduvusega. Mõlemal juhul saab sama Surface Pro platvormi, hea jõudluse, kogu päeva kestva aku ja turvafunktsioonid.

Koos Surface Laptop 5 ja Surface Pro 9-ga tõi Microsoft turule ka järgmised uued funktsionaalsused: Surface Studio 2, Microsoft Design & Image Creator, Microsoft Adaptive Accessories, Microsoft Presenter+ ja Microsoft Audio Dock. Lähemalt on neist juttu Microsofti Surface’i blogipostituses.