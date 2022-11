Nutitelefon võiks teha paremat pilti, sellele on raske vastu vaielda. Samas kaamerad võiksid olla mugavamad kasutada. Canoni R seeria peale oled mõelnud, sest täiskaader R6 sai just uuendatud versiooni.

Peale mõningast menetlemist jõudsime järeldusele, et jah paberi peal on Canon üsna keskpärane või pigem üsna sarnane kõigi teistega, mis ei anna erilist põhjust seda eelistada.

Tegelikus elus on Canoni kasutajakogemus kõige lihtsam nutitelefonilt tulijale, menüüd on pigem lihtsad ja loogilised ning uus R6 omab taas rohelise ruudu funktsiooni ehk täisautomaatikat, samas olles võimeline olema täisväärtuslik Pro-kaamera.

UUS Canon EOS R6 Mark II

On võimeline pildistama hetkeliselt kuni 40fps, Fokusseerima sisuliselt kottpimedas ning salvestama 6K RAW / 4K UHD Videot. Ajuks on R6-l sama Digic X protsessor nagu Canoni peegelkaamerate lipulaeval 1Dx kaameral ning uuendatud sensor saab mõned lisa pikslid, salvestades nüüd 24,2MP pilte. Need optimistid, kes lootsid R3 veelgi edevamat sensorit, peavad pöialt imema, kuna poole soodsamas kaameras seda ilmselgelt ei ole. Canoni autofookust on täiendatud ning nüüd suudab kaamera lisaks inimestele, loomadele ja autodele ära tunda ka lennukeid ja ronge, lisades loomade hulka sebrad ja hobused.

Märkimisväärsed uuendused Arvutimaailma toimetuse arvates.

R6 MK II on lisatud UVC + UAC tugi ehk kaamera on võimelin ühenduma otse arvuti või telefoniga veebikaamerana. Enam ei ole vaja lisa draivereid ega spets tarkvara.

Uuendatud ergonoomika – Hoidva käega võimalik sisse lülitada kaamera. Ei ole enam vaja kahte kätt.

RAW burst – ehk kaamera salvestab juba 0.5sek enne pildistamise nupu vajutust. Kiiresti toimuvate sündmuste puhul täiesti nobrainer.

4K oversampled video ehk 4K pannakse kokku sensori 24 megapixlist, andes välja oluliselt parema pildi.

Video funktsionaalsused on saanud täiendus – Tegu on Canoni esimese EOS kaamerana (mitte Cine) mis suudab näidata false colorit, zebrasid jne ilmavälise monitorita.

Võtmesõna on lihtsusel! Olgugi, et eeldame 3000€ eest kaamera ostjalt, et ta teab, mida ta teeb, on reaalsus see, et pooled kaamerad on ostetud piisavalt jõukate inimeste poolt, kes soovivad saada ilusamaid kassi ja titepilte.

Kaamerale on toodud tagasi täisautomaatne režiim ning tegu esimese Canon kaameraga, mis suudab siseselt kokku panna panoraam pilte.

Kõik funktsioonid on kätte saadav puuteekraani pealt, ilma et peaks mööda menüüsid surfama nn quick and dirty, mis on mobiili pealt tulles harjumuspärane.

Lisaks on toestatud sama lisapide, mis oli eelmisel versioonil ning kaamera panustab ka vertikaalsele videole, mis on tiktokkide jne maailmas elementaarne.

Mis jäi silma negatiivsest poolest:

10bit kasutamisesks videos on võimalik salvestada vaid H.265 formaadis, mis võtab küll vähem andmemahtu kuid eeldab oluliselt võimsamat arvutit, et pärast video kokku panna.

Samuti on toetatud ainult IBP madalama kvaliteediga pildiformaadid.

Välja kuulutati ka uus Canoni äpp, mis on juba praegu alla tõmmatav ning peaks toetama mitme kaameraga mugavamat ühendamist.

Millal täpselt uuendus kõigile kättesaadavaks saab ei ole teada.

Lisaks uus RF objektiiv 135mm F1.8IS, mis legendaarse tele ja portreeobjektiivi uuendatud versioon.

Täienduse sai ka Canoni välkude seeria Speedlite EL-5 mudeliga, mis paraku töötab vaid uuemate EOS R kaameratega, millel on paljukontaktiline välgukinnitus, sest sellest välgust liigub märksa rohkem digitarkust läbi kui eelmistest. Ehk välk ei ole kasutatav vanemate kaameratega.

Enne ostu vaata kinldasti ka inglismannide keelset videot, mis seletab lahti mida see kõik, mis spekis kirjas tegelikult tähendab.

Soovituslik letihind (sh KM)

Canon EOS R6 Mark II (body): 3099 euroa

Canon EOS R6 Mark II + RF24-105 F4 L IS USM lens: 4499 euro

Canon EOS R6 Mark II + RF24-105 F4-7.1 IS STM lens: 3499 euro

Canon RF 135mm F1.8L IS USM lens: 2939 euro

Canon Speedlite EL-5: 599 euro

Müük algab

Canon EOS R6 Mark II: December 2022

Canon RF 135mm F1.8L IS USM lens: January 2023

Canon Speedlite EL-5: March 2023

Info tootja kodulehel: