Logitechil on olnud kombeks teha väikseid ja kergeid kaasaksantavaid klaviatuure, kuid kuhugi ei ole kadunud ka need, kes tahavad kirjutada kõrgel, suurel ja laial klahvistikul, kus klahvid käivad korralikult alla ja natuke klõbisevad, nagu vanasti. Aga mitte nii palju ja nii jäigalt, nagu oli aastakümneid tagasi. Muidugi võiks olla ka eraldi numbriklaviatuur ning randmetugi, kui juba täispanga peale minna. Logitech Signature K650-l nii ongi.

Sülearvuti madalalt ja kitsalt klahvistikult üle minnes tundub K650 muidugi esialgu kõrge ja klahvid sügava käiguga, aga millegipärast tundub, et sellega teeb kiiremalt kirjutades vähem vigu. Võib-olla sellepärast, et klahvikäik on sügavam ja naaberklahvidele sõrme serv pihta kogemata ei saa. Vajutuse tugevus ei pea tegelikult väga suur olema, sest klahvi puudutades reageerib see juba üsna väikse vajutusega. Seega ei jää klahvivajutusi liiga nõrga löögiga vahele.

Tegemist pole siiski mehaanilise klaviatuuriga, mis mõnede kasutajate ning eriti mängijate jaoks on konkreetsema klahvikäigu ja selgema vajutusega, aga tavaline kontorikasutaja on sellise klahvistikuga kiirem ja täpsem oma tekstitööd tehes.

Selleks, et klahvid oleksid õige kaldega ja sõrmedel mugavamad, on all kaks lahtikäivat jalga, mis tõstavad ülemise osa kallet. Samas on siis randmetugi juba nii püstine, et ega sellest väga tuge polegi. Randmed kipuvad selles asendis ikka pigem hoopis lauale toetuma.

Ülemises reas on funktsiooniklahvid tahaplaanile jäetud ja esile tõstetud uuema aja vajadused. Näiteks on ühe vajutusega tabatav ekraanipildi tegemine, eraldi on emotikonide nupp:

Eraldi numbriklaviatuuril on spetsiaalne kalkulaatori klahv, mis toob ekraanile "taskuarvuti". Ka mikrofoni vaigistamiseks ja Seadete käivitamiseks on oma nupud.

Klaviatuur töötab nii Windowsi, ChromeOS-i kui MacOSi platvormil. Funktsiooniklahvi ja tähtede kombinatsiooniga saab klaviatuuri platvormi vahetada.

Ühendus arvutiga käib kas üle Bluetoothi või kaasasoleva USB adapteriga, mis on karbis eraldi pakitud.

Logi Bolt on universaalne adapter, mis töötab paljude Logitechi hiirtega. Ühe adapteriga saab mitut seadet kasutada, kuid klaviatuuri ei saa mitme seadmega kasutada. USB vidina jaoks on väike sahtel akude juures põhja all.

Klaviatuur töötab kahe AA patareiga ning tööajaks on lubatud 36 kuud.

Klõbistamist kostab üllatavalt vähe sellise suure klaviatuuri kohta, aga kolinat on muidugi rohkem, kui väiksema sülearvuti klahvistikuga.

Kokkuvõtteks võib soovitada seda klaviatuuri neile, kes ei vaja just mehaanilist kõrgemate klahvidega klaviatuuri ning neile, kelle jaoks sülearvuti madalad nupud on liiga väikese käiguga. Lohaka klõbistaja jaoks on see klahvistik tunduvalt täpsem. Kuid randmetugi on üsna üleliigne ja midagi juurde ei paku. Võiks veel olla taustvalgustus ning võimalus ühendada mitme seadmega, aga mis seal ikka - hinna poolest ongi see pigem igapäevaseks töötegemiseks, kui mängimiseks või mitme seadme ühiseks sisestusseadmeks. Igapäevase klaviatuurina on see seade hea küll ja akude vahetamise pärast ei pea muretsema - need kestavad kolm aastat.

PLUSSID

+ mugavad klahvid, palju erifunktsiooniga nuppe

+ akud kestavad kaua (3 aastat)

+ jalad tõstavad kallet

MIINUSED

- kasutada tuleb patareisid, ei saa laadida

- ei tööta mitme seadmega

- randmetoest pole suurt kasu

TEHNILISED ANDMED

Klaviatuur Logitech Signature K650

Hind: 55 eurot

Suurus: täissuurus, eraldi numbriklaviatuuriga

Ühendused: Bluetooth Low Energy + Logi Bolt

Toide: kaks AA patareid, 36 kuud

Kaal: 700 grammi