(Sisuturundus)

Päkapikud toovad soki sisse väiksemaid kingitusi, kuid kuuse alla saabuvad mõnikord ka päris suured pakid. Isegi nii suured, et kingipakist võib leida näiteks monitori, mis on igati väärt asi isegi nüüd, sülearvutite ja nutitelefonide ajastul. Ekraane on olemas nii loomeinimestele, raamatupidajatele, kontoris ja kodus töötajatele kui ka loomulikult mänguritele. Valisime välja viis head varianti erinevatele kingisaajatele.

Philips 27B1U7903: loomeinimestele, kel tähtis kiirus ja värvide täpsus

Alles üsna hiljuti tuli Philipsil välja monitor, mis mõeldud eriti head värvitäpsust ja kiirust vajavatele kunstnikele, videograafidele, ilupiltide tegijaile ja disaineritele.

Philips 27B1U7903 on esimene Philipsi kiire monitor Thunderbolt™ 4 toega, mis tähendab, et kõik oma kiirust vajavad lisaseadmed saab ühendada ekraanidoki külge ning arvuti jaoks on vaja vaid üht kaablit, et töö ära teha. Thunderbolt™ 4 toega USB C pesa tagab kahesuunalise kiire andmeside (32 Gbit/s) nii video, heli, andmete kui kogu võrguliikluse edastamiseks ning samal ajal tagab ka toite sülearvutile (kuni 90 W). Kui näiteks tahad LAN võrgukaabliga kiire ja stabiilse ühenduse saada WiFi asemel, siis monitori külge on Etherneti kaabel alati ühendatud ning selle andmeliiklust jagatakse sülearvutile edasi, kui vaid ühe USB C kaabli ühendad.

4K eraldusvõimega paneel tagab kingisaaja jaoks ülimalt täpsed värvid miniLED taustvalgustusega, mis aitab valgustada just seda osa ekraanist, mis vajab taustaheledust ning jätab mustaks tumedamad alad. Sel mudelil on taolisi mini-LED piirkondi kõige rohkem 27-tolliste monitoride seas: 2304 tsooni, samal ajal kui tavaliselt on kasutatud vaid 576 tsooni. 1400-nitine eredus sobib töötamiseks ka heledas valguses, näiteks otse akna all.

See mudel sobib hästi erinevatele oma ala tippspetsialistidele nagu videote töötlejad, koloristid, fotograafid, graafilised disainerid ja digikunstnikud. Ekraan on igati sobiv CAD- ja 3D-graafilikat jooksutavate rakenduste kasutamiseks.

Philips 499P9H: eriline valik programmeerijale ja raamatupidajale

Kindlasti oled märganud mõne tuttava programmeerija või raamatupidaja laual mitut kõrvuti monitori. Ka paljud teised spetsialistid vajavad avarat vaatevälja, et paljusid porgramme korraga kõrvuti vaadata. 49-tolline nõgus 32:9 kuvasuhtega SuperWide ekraan ongi nagu kaks kõrvuti monitori ühes, tagades katkematu laia panoraampildi. Ka resolutsioon 5120 × 1440 pikslit (Dual QHD) on kaks korda laiem, kui tavaliselt.

Loomulikult on kaks-ühes ekraaniga palju mugavam toimetada, kui kahe eraldi kuvariga. Just sellist lahendust need spetsialistid jõuludeks ilmselt ootakski.

Sellegi mudeli jaoks on olemas mugav USB C ühendus, mille kaudu saab nii toidet, andmesidet kui lisaseadmeid ja ekraanipilti suurel ekraanil kasutada. Ülaservas on füüsilise sahtliga väljalükatav veebikaamera koos Windows Hello näotuvastusega, seega saab samast seadmest ka oma videokoosolekud ära pidada.

Kui lisaks töötegemisel vajalikule ülilaiale vaateväljale tahad ka mängida, siis selleks on see mudel samuti sobilik oma kiire reageerimisaja ning Adaptive-Sync tehnoloogiaga. Lai ekraan tagab erinevates mängudes panoraamse vaate, nii et saad näha, kes või mis külgedelt ründab. Väga hea on selline nõgus SuperWide ka näiteks ralli- ja lennusimulaatorites.

Philips 34E1C5600HE: hädavajalik valik hübriidtöö tegijale

See aeg, kus kõik tegid üheksast viieni tööd kontoris ja siis koju suundusid ning arvutit enam ei avanud, on ilmselt jäädavalt möödas. Aina enam inimesi teevad hübriidtööd - osa ajast kontoris, osa kodus. Kui töökohal on tavaliselt olemas suur ekraan ja mugavad dokkimisvõimalused, siis kodus ei pea enam põlve otsas tööd tegema, vaid ka seal võib kasutada mugavat hübriidtööks sobivat monitori.

Philips 34E1C5600HE on koju ideaalne mitmel põhjusel. Esiteks - kodust on tihti vaja osaleda videokooeolekutel ja -kohtumistel ning selleks on sel mudelil sisseehitatud kvaliteetne veebikaamera - viiemegapiksline. Olemas on stereokõlarid, mürasummutusega mikrofon ning turvaline näotuvastusega sisselogimine, sest seade toetab Windows Hello turvalahendusi.

Teiseks - ühe USB C kaabliga saad ühendada sülearvuti kõigi vajalike lisaseadmetega, mis käivad otse monitori külge, samal ajal jagab ekraan arvutile sama kaablit pidi toidet. Kolmandaks on olemas MultiView mitme seadme korraga ühendamiseks. Rööprähklemine ehk mitme asja korraga tegemine pole enam rabelemine mitme monitori vahet.

Lõpuks on oluline ka see, et õhtusel ajal saab sisse lülitada vähese sinisega LowBlue režiimi, mis on silmasõbralikum ja laseb pärast tööd paremini magama jääda.

Philips 27M1N5200PA: kui mängus on oluline iga millisekund

Tõsine mängur ja e-sportlane ei taha pingutada rohkem selle nimel, et tema varustus on aeglasem, kui teistel. Mänguri varustusse kuulub kindlasti kristallselge pildiga ja väga kiire reageerimisajaga monitor.

Just selline ongi Philips 27M1N5200PA - mitmekordselt parema värskendussagedusega, kui nii mõnelgi teisel kiirel mängurimonitoril - 240 Hz. MRPT reageerimiskiirus on samuti kordades kiirem, kõigest 0,5 millisekundit.

27-tolline Full HD monitor üllatab veel AMD FreeSync Premiumiga, mis pakub väga sujuvat pilti ja väiksema kaadrisageduse kompenseerimist, et pilt oleks igal juhul selge ning reageerimisaeg jääks edasi minimaalseks.

Liikumistundlike mängudega saab sel mudelil sihiku täpsemalt paika panna ning kiirete kaadritega pilt esitatakse selgemalt. Väga täpne värviedastus sobib peale mängijate veel ka neile, kes foto- või videotöötlust teevad.

Monitoril on stereokõlarid, kaks HDMI 2.0 porti, DisplayPort 1.4 ja USB pordid. USB-B striimib üles, neli USB 3.2 porti aga lubavad kuvarit dokina kasutada, lisades vajalikud lisaseadmed mitte arvuti, vaid otse ekraani külge. Kaks USB porti on kiirlaadimise toega.

Philips 272B1G: keskkonnasäästlikule rohenäpule

Energiasäästule ei mõeldud veel mõni aasta tagasi siin Eestis eriti, kuid nüüd on see paljude jaoks küsimus number üks. See ideaalselt kingituseks sobiv Philipsi ekraan säästab elektrit ja kalli energia ajastul on see juba oluline kokkuhoid. Lisaks arvestab tootja võimalikult väikese keskkonnajäljega selle kuvari tootmisel ning aitab ka kasutajal loodusele väiksemat jälge jätta.

Full HD eraldusvõimega IPS ekraan on energiasäästliku LED taustvalgustusega ning mitmete tõhusate energiasäästu tehnoloogiatega – PowerSensor, LightSensor ja 0-vatine režiim ja

Sajaprotsendiliselt taaskasutatavasse pakendisse pakendatud roheline monitor ei tähenda, et peaks millestki olulisest loobuma. Äriklassi seade on vastupidav, pikaealine ja madalate kuludega. Sobib sama hästi nii kontorilauale kui kodutöökohale ja saab hakkama ka suuremat värvitäpsust nõudvate töödega.

Rohemonitor katab sRGB värviruumi ulatusest 102% ning sobib lisaks tavalisele kontorikasutusele fototöötluseks ja graafikatöödeks. Lisaseadmete jaoks saab kasutada sisseehitatud USB-jaoturit nelja USB 3.2 pesaga, millest üks toetab nutitelefonide või muude seadmete kiirlaadimist. Seega saab monitori abiga ka laua liigsetest juhtmetest vabastada ning sülearvutit kuvari taha ühendades peab vähem kaablitega jändama.

Ühendusvõimalustest on esindatud ka vanemate seadmete jaoks oluline VGA (analoog), DVI-D (digitaalne, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB-B (upstream) ning neli USB 3.2 pesa, millest üks on kiirlaadimispesa.

Kui tahad, et jõulud tuleks sel aastal eriti rõõmsalt, siis kaalu kingikotti monitori! See on hea viis näidata, kui hästi kingisaajat tunnet ning võid olla kindel, et monitor saab rohkem kasutust, kuis mistahes muu kink.

Häid pühi!