Stoneridge´i Tallinna tehase moodsaima SMT-tootmisliini tippseadmete kasutamine võimaldab jälgida kõige karmimaid elektroonikatööstusele esitatud nõudeid.

Harjumaal asuva Stoneridge Electronics AS-i juht Ardo Asperk kinnitab, et kohapealse SMT-tootmisliini järele oli vajadus juba aastaid ning nüüd saab Eesti tehas nimetada end täisväärtuslikuks elektroonikaettevõtteks, sest kogu tootmistsükkel toimub kohapeal.

“Tegemist on pindmontaaži liiniga, mis paigaldab trükkplaatidele elektroonikakomponente. Varem toimus see osa Stoneridge´i Rootsi tehases, kus vastav liin oli olemas. Nüüd saame pakkuda täislahendust,” rääkis Asperk, lisades, et trükkplaate kasutatakse lõppkoostus veoautode elektroonikas, näiteks juhikabiinides asuvates meediakeskustes.

Omaenda tootmisliini soetamisega sai Stoneridge kasu mitmel moel. Esiteks võidetakse ajas, sest enam ei pea Rootsi tehase järele ootama.

“Ehkki meil pole õnneks tarnimises seni katastroofilisi tõrkeid olnud, püsis ebakindlus ikka. Kõige suurem oli mure siis, kui COVIDi tõttu ähvardati Tallinki laevade liikumine peatada,” selgitas Asperk, “Teiseks on kohapeal tootmine ka kuluefektiivsem, sest Eestis on tööjõud odavam.”

Tipptase jõuab Tallinna

Liin on täisautomaatne ja üliväikeste komponentide paigaldamine nii peen töö, et seda inimesed käsitsi ei teegi, küll aga on vaja liini haldavaid operaatoreid ja neid, kelle hooleks on liinile vajalike detailide “ettesöötmine”.

“Meil on kavas pakkuda oma töötajatele ümberõpet, oleme leidnud oma inimeste seast ka mitu sellist, kes varem SMT-liinidega kokku puutunud. Tulevad ka koolitused - ühe teevad masina tarnijad ise ja saame kompetentsikeskusena kasutada ka Stoneridge´i Rootsi tehast.”

SMT-liine on teisteski Stoneridge´i grupi tehastes, pikka aega oma võimalust oodanud Tallinn saab nüüd aga oma kontserni kaasaegseima. “Tegemist on maailmaklassi tipptasemel liiniga, mille kasutamine võimaldab meil jälgida kõige karmimaid elektroonikatööstusele esitatud nõudeid,” on Asperk rahul. “Hetkel kasutame oma toodetes 0201 korpusega (0,6mm x 0,3mm) „haldjatolmu“, kuid uued disainid võivad tulevikus liikuda isegi väiksematele 0,25 x 0,125mm komponentidele”.

Jaapani ja Euroopa riikide koostöös valmiv tootmisliin pole mõistagi odav lõbu - kui võtta arvesse ka liini kohalevedu ja paigaldamist-väljaõpet, kujuneb investeeringu suuruseks pea 5 miljonit eurot.

“Seadme töökindlus on aga umbes 15 aastat ja investeeringu tasuvus peaks meil olema tagasi teenitud juba 5 aastaga“, arvab Ardo Asperk, kelle sõnul on edaspidigi oodata Tallinna üksuse kasumi tõusu.

Tootmisliin alustab tööd uuel aastal

20-meetrise tootmisliini Eestisse toimetamine, paigaldamine ning seadistamine võtab aega. Kavakohaselt on seadmed Tallinna tehasesse tarnitud jaanipäevaks, kuid siis läheb veel mitu kuud enne kui saab alustada igapäevase tööga. Tehase juhi sõnul järgneb liini ülespanekule kvaliteedikontroll, mis tähendab, et Tallinnas valminud trükkplaadi kooste peab olema vähemalt samal tasemel Rootsis tehtavaga. Selleks toimuvad vastavad valideerimised, kus võrreldakse kahe erineva tootmisliini taset.

“Ühtlasi kasutame võimalust korrigeerida kogu meie hoone asendiplaani, et muuta tootmisahel efektiivsemaks. Niisama suvalisel ajal pole mõtet liine ümber tõsta, kuid kui nagunii tuleb ümberkorraldusi teha, on mõistlik seda maksimaalselt ära kasutada ja ühtlasi juba kogu tehase tootmiskorraldus üle vaadata,” leiab Asperk, kelle sõnul alustab tehas uuel liinil regulaarset tootmist 2023. aasta lõpus.

Sarnaselt teistele Elektroonikatööstuse Liitu kuuluvatele elektroonikatehastele liigub ka Stoneridge suurema automatiseerituse suunas. Ardo Asperk rõhutab, et inimene on elektroonikatööstuses olulisem kui kunagi varem ning inseneride ning tehnikute nõudlus on tööjõuturul laes. Nii ootab ka Stoneridge Electronics oma ridadesse uusi inimesi ning robotlahendused ja automaatika on mõeldud selleks, et tööjõud saaks tegeleda põnevamate ning vähem rutiinsete töölõikudega.

“Meie uksed on uutele töötajatele lahti. Rõõm on tõdeda, et õige pea saame oma tehases pakkuda veel kõrgemat kvaliteeti tagavaid tootmisseadmeid kui siiani,” kinnitab Ardo Asperk.