(Sisuturundus)

Teie koer - hundi järeltulija

Esimene ja peamine argument teraviljavaba koeratoitude valikul on koerte genealoogiline toitumuslik taust. Koerad põlvnevad otseselt huntidest - ja need on kindlasti lihasööjad. Seetõttu peaksid liha ja rasvad olema iga koera toitumise põhikomponendiks. Samas tuleb arvestada, et metsloomad söövad sisikonda koos rümbaga.

Koer - mitte hunt

Koer jagab umbes 90% oma geenidest hundiga, kuid nende vahel on siiski 10% erinevusi, nii et nende toitumine võib ja paljudel juhtudel peabki veidi erinema. Lemmikloomana vajab koer lisaks lihale ja rasvadele ka vitamiine ja mineraalaineid oma igapäevases toidus, samuti seedekiudu - vastasel juhul võib talle tekkida probleeme soolestikuga. Kõik need koostisosad peavad olema õigesti tasakaalustatud - seda teavad eelkõige BARF-toitlustuse valinud koeraomanikud - õige dieedi koostamine ei ole lihtne, mistõttu on valmis koeratoit sageli parem valik.

Kas teraviljad koeratoidus võivad kahjustada?

Teraviljad koera toitumises ei ole iseenesest halb asi. Väikeses koeratoit koguses ei tee nad kahju ja võivad mõjuda seedimisele hästi - see sõltub tõust ja isegi iga koera individuaalsetest asjaoludest. Probleem tekib siis, kui teravilja söödetakse ülemäärases koguses. Miks? Esiteks seetõttu, et koertel on alles üsna hiljuti evolutsiooni käigus tekkinud sülje amülaas. See on ensüüm, mis lagundab süsivesikuid. Seetõttu võib liigne teravilja sisaldus koeratoidus parimal juhul põhjustada seedeprobleeme, mis väljenduvad kõhulahtisuse ja gaaside kujul, ning halvimal juhul soodustada kõhunäärme haiguste teket. Teravili koeratoit võib põhjustada ka toiduallergiat ja aidata kaasa vähkkasvaja tekkimisele. Optimaalselt peaks koera toidu teraviljasisaldus olema umbes 10% ja kindlasti mitte kunagi üle 20%.

Kui saate, valige teraviljavaba koeratoit!

Kui teie koer talub teraviljavaba toitu hästi - eelkõige ei ole tal seedeprobleeme - valige teraviljavaba koeratoit, mida pakub iga hästi varustatud lemmikloomapood. Lisaks sellele, et nagu eespool mainitud, võivad teraviljad avaldada negatiivset mõju teie koera tervisele, on teraviljavaba toit üldiselt parema koostisega. Teravilja peetakse suhteliselt odavaks madala kvaliteediga toiduainetele mõeldud täiteaineks - seega on muud neis kasutatavad koostisosad, sealhulgas liha, sageli madalama kvaliteediga kui kallimates toitudes kasutatavad koostisosad.

Koeratoitu valides loe koostisosi!

Olenemata sellest, kas te valite teraviljavaba või teraviljapõhise koeratoidu, peaksite hoolikalt lugema toidu koostist. Kõik selles sisalduv peaks olema kvaliteetne koeratoit ja õigetes proportsioonides. Koeratoitude koostisainete hulgas tuleks esimesena loetleda loomsed valgud, millele järgnevad rasvad. Koeratoitude puhul on kõige olulisem, et valguallikas - st liha - oleks kvaliteetne. Eelistatavalt inim kvaliteediga, st inimtoiduks kõlblik. Vältige ka toiduaineid, mis sisaldavad suures koguses täiteaineid, nagu soja, makaronitooted, riis, teraviljad või mais. Liigses koguses võivad need olla kahjulikud ja parimal juhul ei ole need teie koera tervisele kasulikud.

Miks on teraviljavaba koeratoit kallis?

Lemmikloomapoes koeratoitu valides võib jääda mulje, et teraviljavabad toidud on teistest toitudest palju kallimad. Kas see on tõesti nii? Jah ja ei. Jah, sest nende valmistamisel kasutatakse tavaliselt kõrgema kvaliteediga liha ja seetõttu on nende tootmine kallim, mistõttu neid tuleks võrrelda kõrgema kvaliteediga lemmikloomatoitudega. Ei - sest kui me võrdleme neid häid toite, siis peab koer sööma vähem teraviljavaba toitu, et saada piisavalt süüa. Madala kvaliteediga toit, mis sisaldab palju täiteaineid, on koera jaoks vähem kalorsem - see täidab tema kõhtu, kuid ta peab sööma suurema koguse, et vastata nõudlusele. Sellest tulenevalt ei ole hinnaerinevused enam nii suured.

Lisaks sellele on veel üks väga oluline - kui mitte kõige olulisem - aspekt - tervis. Toitumine on üks olulisemaid aspekte looma hooldamisel. Kvaliteetsete koostisosade valimine muudab koerte eluiga pikemaks ja nende tervislikumaks. Krooniliselt haige koera ravikulud on tohutud, nii et sel juhul on ennetamine kindlasti parem kui ravi.