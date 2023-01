(Sisuturundus)

Delli uus sülearvuti XPS 13 Plus (ehk XPS 9320) on täis üllatusi juba alates karbi lahtivõtmisest. Vanadel XPS-i kasutajatel on ohhoo-efekti ehk veidi vähem, sest mõned põnevad lahendused, mida Dell pakub, olid olemas ka eelmises mudelis. Kuid üldmulje on selge - tegemist on kiire, kerge, efektse ja väheste pordilisadega minimalistliku reisiarvutiga, mis siiski võimsuses ja ekraani-klaviatuuri kasutusmugavuses ei luba mingeid järeleandmisi. Või siis tuleb mõne pisiasjaga ümber harjuda.

Kuid mida on siis vähem?

Karpi avades saab sellest kohe aru. Suuremas karbis on väiksem ilus sile karp, milles arvuti ja hulk adaptereid. Tegemist on Delli tulevikutrende näitava masinaga, mis vihjab: peale USB C pole meil enam midagi muud vaja. Jah, isegi kõrvaklapipesa pole enam. Selle asemel on USB C adapter 3,5 mm kõrvaklapipesale. Kuid kes seda enam nii palju kasutab? Paljud kasutajad on ju üle läinud juhtmevabadele klappidele. Lisaks on veel kaasa pandud USB C üleminek USB A-ks ehk "tavaliseks" USB-pesaks, kui seda peaks vaja minema.

Vasakult leiab ühe, paremalt teise USB C pesa, mõlemad Thunderbolt 4 ja DisplayPort´i toega. Ongi kõik. Mõlemad on muidugi ka välise toite ehk Power Delivery toega ehk laadija saab pista valikuliselt kas vasakule või paremale küljele. See on mugav, kui töötad kitsastes tingimustes.

Kodus või kontoris olles aga saab USB C pesa ühendada näiteks Delli monitoriga või mõne muu USB Hubiga ekraaniga ning kõik muud lisaseadmed juba selle taha liita hiirest-klaviatuurist välise kõvaketta või ID-kaardi lugejani. Võib muidugi ka mõnda eraldiseisvat USB C Hubi kasutada. Ja ikka jääb üks USB C pesa veel arvuti küljes vabaks.

Minimalistlik joon jätkub ka hiireplaadi puhul - seda polegi. Või õigemini plaat on küll endiselt olemas, aga seda pole üldse näha - kogu klaviatuurialune pind on ühtlane ja selle keskmine lai osa töötabki puuteplaadina. Isegi parem ja vasak hiireklõps on tehtav ja täitsa ootamatult intuitiivne - kui arvuti peale ei vaata, saab ilusti õigele kohale pihta hiireklõpse tehes, see klõpsupind on üsna suur. Vasak hiirenupp on nagu ikka kogu hiireplaadi ulatuses klõpsatav, parem aga paremal all nurgas.

Mobiilse arvutiga on aina tähtsam puutetundlik ekraan, mida saab reisil olles kasutada kiiremini ja mugavamalt, kui hiirt. Samas päris tahvliks seda mudelit keerata ei saa, sest pole 360-kraadise ulatusega ekraanihingesid. Kaane saab avada kuni mõistliku vaatenurgani.

Sel konkreetsel mudelil oli 13,4-tolline 3,5K eraldusvõimega (3456 x 2160 pikslit) InfinityEdge OLED puuteekraan, kuid saab olenevalt mudelist valida ka tavalise IPS-paneeli 4K eraldusvõimega. OLED on kaetud veel Corning Gorilla Glass 7 kriimustuskindla katte, mittepeegeldava pinna ja sõrmejälgi hülgava kihiga.

400-nitine OLED ekraan on lisaks 100% DCI-P3 värviruumi katvusega ja 100 000:1 kontrastisuhtega. Kui otsid silmasõbralikku ekraani, siis just see paneel mitte just väga suure diagonaaliga on kvaliteedi poolest väga mugav pikemat aega töötamiseks.

XPS 13 Plus pakub klaviatuuri kohal puuteriba, mis sellega juba ära harjunule tähendab keerulist tagasipöördumist füüsiliste nuppude juurde. Teistel aga tuleb harjuda füüsiliste funktsiooniklahvide puudumisega. Nimelt on ülemine nupuriba asendatud LED-ikoonidega, mis kuvavad parajasti aktiivse funktsiooni. Funktsiooniklahv muudab neid ikoone, pind ise on aga puutetundlik ja saab vajutada ikoonile mõtlemata, kas üks või teine klahvi funktsioon on aktiveeritud, sest vastav märk lihtsalt põleb.

Muude funktsioonidega harjub, ainult Esc- ja Delete-klahve jõuliselt lüüa tundub natuke imelik, kui sel kohal polegi nuppu, vaid lihtsalt puutepind. Kuid eks sellega harjub ka - Delete on tunduvalt harvemini kasutatav nupp kui Backspace ja see klahv on suurelt ja füüsiliselt esindatud.

Klahvistik ise on väikesel sülearvutil ruumi raiskamata äärest ääreni - nii saab suhteliselt kitsal masinal tippida tavalisest isegi suurematel nuppudel, kuna klahvivahed on samuti ära jäetud. Võib esialgu küll tunduda, et nii on kerge vigu teha, sest sõrm võib ka naaberklahvi puudutada, kuid tegelikult see testi käigus nii ei läinud - sedagi teksti Delli arvutis sisestades sai suhteliselt veavabalt hakkama, kuna klahvid on tõesti suured ja nende tabamine sellevõrra lihtsam. Keerulisem ehk on nooleklahvidega üles-alla, mis on poolitatud ja tihedalt teiste klahvide vahel. Seevastu vasakule-paremale nooleklahvid on väga suured, nagu teisedki nupud.

Delli kõlarid, mis on peidetud põhja alla jäävatesse küljepiludesse, on väga valjud, kuid maksimaalse valjusega siiski üsna lameda kõlaga. Vaiksemalt kuulates aga ühe mobiilse sülearvuti kohta üsna üle keskmise. Dell peaks toetama 3D audiot.

Kaks mikrofoni on aga kvaliteetsed, mürasummutusega, HD veebikaameraga võib samuti rahule jääda videokoosolekute pidamisel. Üliõhukese kaane ja kitsaste, pea olematute ekraaniservadega pole enam füüsiline kaameraluuk ära mahtunud, aga kui väga paranoiline pole, siis see ei häiri. Kui oled, saab alati kaamera teibiga kinni kleepida.

Konkreetsel mudelil oli sees Inteli 12. põlvkonna Core i7 protsessor (1260P, 2,1 GHz), millest rohkemat tavakasutajal olekski liig tahta. Kiiruse osas pole seega miskit ette heita. Ka kiire pooleterabaidine välkmälu rahuldab kõik vajadused.

55 Wh aku on muidugi väga kompaktses arvutis mitte just kõige mahukam, aga täiesti mõistliku kestvusega reisiarvuti jaoks. Maksimaalse ekraaniheleduse ja tasakaalustatud jõudlusega kestis arvuti viis tundi, aga üleliigseid kellasid-vilesid maha keerates õnnestuks tööaega pikendada ilma probleemideta ka ligi seitse tundi. See pole mõeldud pikal üle ookeani lennul aktiivselt meedia tarbimiseks akutoitega, kuid lühematel reisidel peab vastu enamuse tööpäevast.

Kõige enam aga eristub see Dell teiste tootjate teistest sama õhukestest mudelitest väga stiilse disainiga. See on tõesti silmatorkav, kuid samas minimalistlik arvuti. Kõik üleliigne on kõrvaldatud, kuid kõik vajalik jäetud ning see töötab äriklassile omaselt nagu Premium seadmele kohane laitmatult.

TEHNILISED ANDMED

Sülearvuti Dell XPS 13 Plus (XPS 9320)