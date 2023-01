Foto: Edmond Mäll

Reede õhtul selgusid Eesti Startup Auhindade saajad, kes on möödunud aasta maailmamuutvad ja edukad iduettevõtted, investorid ning Eesti idusektori arengusse panustanud tegijad.

Eesti Startup Auhindade saajad kuulutati välja kümnes kategoorias ning võitjad valiti välja ligi 250 kandidaadi hulgast, keda esitasid kogukonna liikmed ise.

Eesti Startup Auhindade jagamise avasõnad ütles Eesti Vabariigi president Alar Karis, kes kutsus edukaid idufirmasid üles jagama oma õppetunde ja kogemusi teistega ning asutama uusi iduettevõtteid. Tema sõnul on Eesti hea koht, kus alustada ettevõtlusega ja kuhu tuua mujalt parimad eksperdid, kuid riigi suurus piirab kasvu. „Suuremahuliseks äritegevuseks tuleb seda teha kõikjal maailmas. Loodan, et üha rohkem inimesi mõistab, et iga Eestist välismaale tehtud investeering ei ole meie kaotatud investeering, vaid edulugu,“ rääkis riigipea. „Mida paremini meie ettevõtted end välismaal sisse seavad ja mida tuntumad on nad maailmas, seda lihtsam on järgmistel jalg ukse vahele saada.“

Eesti investor, LIFT99 ja Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sassi sõnul valitsevad maailma majanduses muutuvad ja karmid ajad, kuid Eesti tehnoloogiaettevõtted on möödunud aastal vallutanud uusi tippe. “Keeruline aeg annab tõuke uutele ärimudelitele ja innovatsioonile ning Eesti asutajatel on olemas kõik eeldused, et pöörata muutused enda kasuks - nad on kogenud, globaalse vaate ja haardega. Seda tõestavad ilmekalt ka tänavused võitjad, kes on oma valdkonnas vaieldamatud globaalsed liidrid ja suunanäitajad, kes on oma konkurentidest mitu sammu eespool," sõnas Ragnar Sass.

Eesti iduettevõtete jaoks kujunes 2022. aasta rekordiliseks kaasatud investeeringute ning käibenumbrite poolest. Mullu ületas idusektori käive kahe miljardi euro piiri ning kaasanud investeeringute maht kasvas enam kui kolmandiku võrra 1,3 miljardi euroni.

Möödunud aastal sai Eesti kaks uut ükssarvikut - maagilise miljardi dollari piiri ületasid Veriff ja Glia ning tänaseks on eestlaste arvel kümme ükssarvikut. Seda on elaniku kohta rohkem, kui kuskil mujal Euroopas.

Startup Estonia andmetel tegutseb tänasel päeval Eestis 1445 iduettevõtet ning Eesti idusektori parimad kuulutati tänavu välja kümnes kategoorias. Võitjad valis välja 235 iduettevõtjast koosnev zürii. Lõppeval aastal on iduettevõtjate kogukonnas silma paistnud arengud haridusvaldkonnas, süva- ja rohetehnoloogias ning kaitsetööstuses. Nende valdkondade tegijad tunnustati tänavu erikategooria auhindadega.

Aasta välisasutaja - Avery Schrader, Modash

Veebiturunduse idufirma Modash asutaja Avery Schrader tõestab, et järjepidevus loob eduka ja kasumliku iduettevõtte. Modash muudab sisuloojate abil turunduskampaania loomise ülilihtsaks ning 2022. aastal aitas iduettevõte sõlmida üle poole miljoni koostöötehingu. Modash kasvatas kasumit üle kahe korra, kaasas 2 miljonit eurot ning kahekordistas töötajate arvu.

Aasta investor - Triin Hermann

Triin Hertmann on aktiivne ingelinvestor - tema portfellis on umbes 25 varajase faasi iduettevõtet. Investorina usub ta naisjuhtidesse, 2022. aastal investeeris ta 11 ettevõttesse ja neist seitse on asutatud naiste poolt. Triin Hertmann tegeleb aktiivselt ka rohetehnoloogiatesse investeerimisega, olles ka investeerimisplatvormi Grünfini kaasasutaja.

Kiireim käibekasvataja - Comodule

Elektrilisi kergliikureid tootev Comodule oli esimene ettevõte maailmas, mis hakkas rattaid ühendama internetti. Möödunud aastal laiendas iduettevõte oluliselt oma tootmist, sõlmis mitmeid suurtehinguid, jõudsalt on kasvanud ka ettevõtte tehnoloogia abil internetti ühendatud kergliiklusvahendite arv - see ulatub täna 250 000 (+66%). Kontsern Kõu Mobility Group, mis hõlmab endas Comodule, Äike ja Tuul ettevõtteid kasvatas aastakasumit üle kolme korra 21,8 miljoni euroni.

Aasta panus - NAFO

NAFO on vabatahtlik sotsiaalmeedialiikumine, mille eesmärk on võidelda Venemaa propaganda ja valeinformatsiooni vastu. Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse toetab kogukond Ukraina sõjaväge, tarnides rindele annetatud sõidukeid ning kaupu Põhja-Euroopast.

Aasta uustulija - KOOS.io

KOOS.io on kogukondade ehitamiseks mõeldud platvorm, mis aitab kasutajatel emiteerida turule tokeneid. Iduettevõtte loodud platvorm peab tokenite üle registrit, kasutajad saavad oma tokenite arvu reaalajas jälgida ning platvorm jälgib, et kõik tehingud oleks reeglitepärased. KOOS.io võib saada tokenite maailmas standardiks.

Aasta erikategooria: haridustehnoloogia - 99math

Matemaatika mängude platvorm 99math arendab õpilaste matemaatikapädevust ning ergutab lapsi matemaatikas paremaid tulemusi saavutama. 2022. aastal kaasas iduettevõtte 2 miljonit eurot ning platvormi kasutab üle miljoni kasutaja kuus.

Aasta erikategooria: süvatehnoloogia - Pactum

Pactum tõi globaalsele turule tehisintellektil põhineva keskkonna, kus ettevõtted saavad digitaalselt pidada läbirääkimisi tuhandete tarnijatega. Pactumi automatiseeritud läbirääkimisteenuse abil saavad iduettevõtte kliendid vähendada kulusid ning tõsta efektiivsust. Pactumi klientideks on tänaseks mitmed maailma juhtivad jaeketid ning tööstusettevõtted, nagu näiteks Walmart, Wesco ja Maersk.

Aasta erikategooria: kaitsetööstus - Milrem Robotics

Milrem Robotics on Euroopa juhtiv robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja, mille mehitamata maismaasõidukeid kasutab 16 riiki. 2022. aastal sõlmis ettevõte lepingu 14 mehitamata maasõiduki THeMIS UGV saatmiseks Ukrainasse, mis on mõeldud haavatute evakueerimiseks lahinguväljalt. Konkureerides kümme korda suuremate ettevõtetega võitis Milrem NATO hanke robootikaprogrammi loomiseks Itaalia armeele.

Aasta erikategooria: rohetehnoloogia - Comodule

Elektrilisi kergliikureid ja IoT lahendusi tootev Comodule on loomult maailmaparandaja ning just Comodule oli esimene ettevõte maailmas, mis hakkas rattaid internetti ühendama. Möödunud aastal laiendas iduettevõte oluliselt oma tootmist, sõlmis mitmeid suurtehinguid ning jõudsalt on kasvanud ka ettevõtte tehnoloogia abil internetti ühendatud kergliiklusvahendite arv, mis ulatub täna 250 000 (+66%).

Aasta asutaja - Timmu Tõke, Ready Player Me

Iduettevõte Ready Player Me loob metaversumis kasutamiseks mõeldud virtuaalseid avatare. Eesti iduettevõte on valdkonna vaieldamatu globaalne turuliider. Iduettevõtte klientide seas on suured mänguarendajad, Warner Bros filmikompanii, aga ka näiteks Dior ja Adidas. 2022. aastal on Ready Player Me tehnoloogia abil maailmas loodud kuus miljonit avatari tuhandetes erinevates mängudes.

LIFT99 ja Eesti Asutajate Seltsi eestvedamisel jagati Eesti Startup Auhindu tänavu neljandat korda. Peatoetajate seas on Swedbank, Deel, CR14 ja Open Cyber Range, Sunly, advokaadibüroo Hedman, Startup Estonia, Bolt, Karma Ventures, FIRSTPICK, Honey Badger Capital, Specialist VC, Miltton ja Trind Ventures.