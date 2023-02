Samsung avalikustas selle aasta tipptelefoni Galaxy S23. Uusi seadmeid tuleb müügile kolm erinevat mudelit – Galaxy S23, Galaxy S23+ ja Galaxy S23 Ultra. Ultra mudelilt leiab sel aastal 200 MP resolutsiooniga kaameraga ja kõik telefonid on nüüd varustatud Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 protsessoriga.

Sel aastal on Galaxy S23 seerial uuendusteks 200 megapiksline kaamera Galaxy S23 Ultra tagaküljel. Kõik telefonid varustatud Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 protsessoritega, mis on Euroopas esmakordne ja toob kasutajatele suurepärase kiiruse, olles sealjuures varasemaga võrreldes palju energiasäästlikum, parandades aku kestvust.

Pärast foto tegemist kasutab telefon pikslite ühendamise (pixel binning) tehnoloogiat, mis võtab kõrge resolutsiooniga 200 MP foto ja ühendab sellel olevad pikslid kokku, et foto jääks teravam ja kvaliteetsem. Lisaks sellele on kõik uued Galaxy S23 seeria telefonid varustatud uuenenud pilditöötlustarkvaraga, mis parandab märkimisväärselt seadmete võimekust hämarates oludes pildistada.





Kolmest uuest mudelist kõige suurem ja võimsam on Galaxy S23 Ultra, millel on 6,8-tolline QHD+ Dynamic AMOLED 2X ekraan, mis toetab 120 Hz värskendussagedust ja suudab aku säästmiseks viia vajadusel värskendussageduse isegi 1 Hz peale. Seadmel on korralik 5000 mAh aku, kuni 12 GB muutmälu ja kuni 1 TB sisemist salvestusruumi. Sarnaselt eelmisel aastal turule tulnud Galaxy S22 Ultra telefonile on ka Galaxy S23 Ultra varustatud telefoni sisse integreeritud puutepliiatsi ehk S Peniga, mida saab soovi korral telefonist välja võtta ja kasutada seda täpistööristana videote kohendamisel või märkmete tegemiseks. Samuti toimib pliiats puldina, näiteks et teha fotosid või anda telefonile läbi õhu muid käsklusi.





Galaxy S23+ ja Galaxy S23 tulevad vastavalt 6,6-tollise ja 6,1-tollise FHD+ Dynamic AMOLED 2X ekraanidega, mis toetavad kuni 120 Hz värskendussagedust. Galaxy S23+ sees on 4700 mAh aku ja Galaxy S23 telefonis 3900 mAh. Mõlemal seadmel on 8 GB muutmälu ja kuni 512 GB salvestusruumi.



Galaxy S23 Ultra tagumisel küljel on kokku neli kaamerat – 12 MP lainurkkaamera, 200 MP põhikaamera, 10 MP 3x optilise suumiga telefotokaamera ja 10 MP 10x optilise suumiga telefotokaamera. Seadme esiküljel on 12 MP selfikaamera.



Galaxy S23+ ja Galaxy S23 on mõlemad varustatud kolme tagakaameraga – 12 MP lainurkkaamera, 50 MP põhikaamera ja 10 MP 3x optilise suumiga telefotokaamera. Esiküljel on mõlemal seadmel 12 MP selfikaamera.

Kõik uued seadmed on nagu ikka IP68 reitingule vastavalt vee- ja tolmukindlad ning seadmete ekraanid on turul esimesena kaetud vastupidavama Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 klaasiga. Kõik seadmed on varustatud Android 13 operatsioonisüsteemi ja Samsungi One UI 5.1 kasutajaliidesega. One UI 5.1 pakub kasutajale laias valikus võimalusi telefoni täpselt enda soovide järgi seadistada, näiteks lülitada sisse unerežiim, kus telefon lülitab valitud ajal seadme teema automaatselt tumeda (dark mode) teema peale ning lülitab välja teavituste helid.



Kõiki telefone kaitseb Samsung Knox turvasüsteem, mis on tunnustatud turvalisuslahendus paljude riikide ja asutuste poolt. Lisaks on telefonides olemas Security Dashboard, mis annab kasutajale põhjaliku ülevaate, millisel rakendusel on tema andmetele ligipääs ja kuidas see rakendus neid kasutab. Lahenduse kaudu saab neid sätteid ka mugavalt ümber muuta.

Uute seadmete loomisel on arvestatud mõnevõrra keskkonnahoidu, mille tulemusel on uutes Galaxy S23 seeria telefonides varasemaga võrreldes veel rohkem taaskasutatud alumiiniumi, klaasi ja plastikuid, mis on saadud ookeanitesse korjatud kalavõrkude taaskasutamisest. Galaxy S23 on pakendatud ka 100% taaskasutatud paberist valmistatud pakendisse. Kõigile uutele telefonidele garanteerib Samsung neli põlvkonda Android operatsioonisüsteemi uuendusi ja viis aastat turvauuendusi. Pakendist leiad Telefoni, kaabli kuid mitte laadijat. S23 Ultra ja S23+ toetavad 45W laadimist, tavaline S23 aga 25W laadimist. Kui tahad kiirlaadimisest rohkem teada vaata selleteemalist videot.



Uued Galaxy S23 seeria telefonid on müügil juba tänasest Samsung.ee veebipoes, Ülemiste keskuse esinduskaupluses ja edasimüüjate poodides.

https://www.samsung.com/ee/smartphones/galaxy-s23/ Galaxy S23 seeria värvivalik: Fantoommust, Kreemjas, Roheline ja Lavendlililla.

Tehnilised andmed:

Galaxy S23 Ultra Ekraan 6.8-tolline QHD+ Edge* Dynamic AMOLED 2X ekraan Sujuv 120Hz värskendussagedus (1~120Hz) 240Hz puutetundlikkus Game Mode kasutades Vision Booster tehnoloogia Mõõtmed ja kaal 78.1 X 163.4 X 8.9 mm, 234 g Kaamerad 12MP Ülilainurkkaamera ·F2.2, FOV 120˚ 200 MP Põhikaamera ·F1.7, FOV 85˚ 10MP Telefotokaamera ·3x optiline suum, F2.4, FOV 36˚ 10MP Telefotokaamera ·10x optiline suum, F4.9, FOV 11˚ 12MP Esikaamera ·F2.2, FOV 80˚ Protsessor Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Mälu 12 GB + 1 TB 12 + 512 GB 12 + 256 GB 8 + 25 6GB Aku 5,000mAh Laadimine* Juhtmega laadimine*: kuni 65% akust täis 30 minutiga kasutades 45W laadijat** ja 5A USB-C kaablit*** Kiire juhtmevaba laadimine 2.0**** Wireless PowerShare *Juhtmega laadimine toetab QC2.0 ja AFC standardeid. **45W Laadijat müüakse eraldi. *** Samsungi laboritestidel põhinev. Reaalne tulemus võib erineda sõltuvalt kasutusest. ****Juhtmevaba laadimine toetab WPC standardit. OS Android 13 One UI 5.1 Võrk ja ühenduvus 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Turvalisus Samsung Knox, Samsung Knox Vault Veekindlus IP68