Canon kuulutas välja EOS R8, uue täiskaader hübriid-kaamera, mis pärib suure osa funktsioonidest mudelilt EOS R6 Mark II. EOS RP-ga sarnase kompaktse disainiga kombinatsioon annab foto-/videohuvilistele kompaktse tööriista, millega oma tehnikas teha märkimisväärne areng. Seda sh soodsama hinnaga ning alla 500g kaaluga!

Tegu on Canoni tootevalikus kõige kergema täiskaader-kaameraga.

24,2-megapikslise täiskaadrilise CMOS-sensoriga, kõrge ISO-võimekusega ja täiustatud dünaamilise ulatusega EOS R8 on tootja arvates hea valik portree-, sündmuste- ja maastikufotograafia jaoks. Pakkudes suuremat võimekust ning edasiarendust senisele täiskaader peegli ja peeglita kaamerate valikusse. Koos väikese kerge RF-seeria suumobjektiivi RF 24-50 mm F4.5-6.3 IS STM turuletoomisega loob paar kompaktse, kuid võimeka komplekti.

Täiskaadri kvaliteet kerges korpuses

Pakkudes kõiki täiskaadri pildikvaliteedi eeliseid, on EOS R8-l 24,2-megapiksline 35mm CMOS-sensor, mis suudab saavutada sama eraldusvõime kui EOS R6 Mark II. Klassi juhtiv sensor pakub kiiret lugemiskiirust, mis võimaldab täiustada mitmed funktsioonid, sealhulgas vähendatud rolling shutter, mis võimaldab sarivõtet kiirusega kuni 40 kaadrit sekundis ja madala müratasemega kõrget ISO. See muudab EOS R8 võimekust pildistamiseks nõrgalt valgustatud keskkondades, kus objektid liiguvad. Täiustatud dünaamiline ulatus võimaldab jäädvustada ka silmatorkavaid ja julgete värvidega pilte ning täiskaadersensor pakub väiksemat teravussügavust,luues pehme tausta, mis aitab objektil eristada.

R8 kaalub kõiges 461 g (koos kaardi ja akuga) EOS R8 on seegaCanoni seni kergeim täiskaader EOS R süsteemikaamera.

Arvutimaailma toimetuse andmeil on R8 oma 461g juures ka absoluutselt kõige kergem EOS täiskaaderkaamera.

Kaamera on mõõtmetega 132,5 x 86,1 x 70 mm ehk EOS RP-ga sarnaste mõõtmetega. EOS R8-l on kõrge eraldusvõimega 2,36m pixliga EVF, mis värskendab pilti kuni 120 kaadrit sekundis, ja UHS-II SD-kaardi tugi. Intuitiivne kasutajaliides muudab kaamera kasutamise lihtsaks. kasutades kasulikku režiiminuppu, millel on 12 režiimi fotode ja videote salvestamiseks ning spetsiaalne lüliti foto- ja videorežiimide vahel liikumiseks.

R8 Videovõimekus on viidud konkurentide tasemeni

EOS R8 on suuteline kogu sensorit ära kasutama, salvestadaes 4K 60fps videot, mis pannakse kokku 6K andmetest, suudab kaamera salvestada 180 kaadrit/s Full HD aegluubis videote jaoks. Neile, kellele see on oluline suudab kaamera salvestada siseselt ka Canon Log 3 10-bitise YCbCr 4:2:2 H.265, mis pakub suuremat dünaamilist ulatust ja suuremat paindlikkust järeltöötluses. Teise võimalusena saab valida režiimid HDR PQ ja HDR Movie, et need sobiksid HDR-i töövooga ja toodavad ühilduvatele seadmetele puhta HDMI-väljundi.

Lisaks on kaameral ka zebrad, focus peaking ja false color.

EOS R8 paistab silma oma võimeka autofookusega

EOS R8 kaameral puudub video salvestusaja limiit ning omab sama Dual Pixel CMOS AF II fokusseerimissüsteemi nagu EOS R5 ja EOS R6 Mark II, teravustades kõigest 0,03 sekundiga, isegi kiirusel 40 kaadrit sekundis, elektroonilise katikuga.

Intelligentne teravustamise süsteem tuvastab ja jälgib mitmesuguseid objekte, sealhulgas loomi, sõidukeid ja inimesi, pakkudes pea-, näo- ja silmade tuvastamist täpseks teravustamiseks. Suurema kontrolli saavutamiseks on isegi võimalik valida, millist silma eelistada.

Täiustatud ühenduvus

Sisseehitatud 2,4 GHz Wi-Fi, ja Bluetooth®-ühenduvuse abil saavad kasutajad hõlpsalt oma tööd jagada ja Camera Connecti rakendust kasutada,

iPhone'i omanike jaoks on EOS R8-l iOS MFITM 5 sertifikaat, mis võimaldab kohest allalaadimist ja kasutamist. EOS R8 saab kasutada veebikaamerana selle USB-videoseadme klassi (UVC) / USB-heliseadme klassi (UAC) toega.

Enam ei ole vaja mässata mingite driveritega.

Kasutajad, kellel on image.canoni tellimus, saavad täiustatud müra ja muaree vähendamiseks kasutada närvivõrgu pilditöötlustööriista6, mis tagab loomuliku välimusega JPEG- ja HEIF-kujutised.

Kuulutati ka välja EOS R50 - väike ja lihtsalt kasutatav peeglita APS-C kaamera, sisuloojatele

EOS R50 on kompaktne ning paljuski väga populaarse M50 järeltulija, uuendatud RF bajonetiga. 24,2-megapiksline APS-C sensor suudab salvestada 4K 30fps video, mis pannakes 6k sensori infost.

Uuendatud Dual Pixel CMOS Autofookus II tuvastab ja jälgib inimesi, loomi ja sõidukeid, et fokusseerida kiiresti ja stabiilselt objektidele. Kaamera suudab pildistada kuni 15 kaadrit sekundis, kasutades elektroonilist katikut.

EOS R50 on võimalik kasutada ka veebikaamerana, kasutades UVC/UAC-d USB-ühenduse kaudu, ilma lisatarkvarata, et saavutada professionaalse kvaliteediga otseülekandeid ja videokonverentse.

Ühendub ka Bluetooth ja Wifi kaudu telefoniga.

Hinnad ja saadavus

Canon EOS R8 kere, 1919 €

Canon EOS R8 + RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM, 2129 €

Canon EOS R50 kere, 879 €

Canon EOS R50 + RF-S 18-45MM F4.5-6.3 IS STM, 1009 €

Canon EOS R50 + RF-S 18-45MM F4.5-6.3 IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM, 1219 €

Müügil alates

Canon EOS R8, RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM: Aprill

Canon EOS R50, RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM: Märtsi lõpp

Täpsemad andmed leiab tootja kodulehelt.

Canon EOS R8

CANON EOS R50