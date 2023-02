EstVCA tegevjuht Kadri Lindpere. Foto: Laura Nestor

Möödunud aastal liikus tehnoloogiaettevõtete fookus kasvu säilitamisele, efektiivsuse tõstmisele ja reservide loomisele, mis omakorda võib kaasa tuua ka töökohtade vähendamist.

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) tegevjuht Kadri Lindpere sõnas, et sõjaga kaasnev energia- ja majanduskriis on Eesti iduettevõtete ning era- ja riskikapitali fondide jaoks kaasa toonud mitmeid väljakutseid. “Eesti fonditurg on täna siiski heas kohas, sest kaks viimast aastat on olnud meie fondide jaoks kapitali kaasamise vaatest väga aktiivsed. Püssirohtu on lähiaastateks piisavalt ning jätkatakse oma portfelliettevõtete toetamist,” ütles Lindpere.

Eesti turu väiksust arvestades peavad meie era- ja riskikapitali fondide portfelliettevõtted kasvavama üsna kiiresti globaalsetele turgudele, mis omakorda tingib ka rahvusvahelise kapitali kaasamise vajaduse. “Erinevalt eelmistest kriisidest oleme täna mõnevõrra paremas positsioonis - fondid jätkavad aktiivset investeerimist, kuid väga selgelt vaadatakse asutajatega ühiselt üle ettevõtete rahavood, kulude tase, inimressursid ja reservid. Meie fondide rahvusvaheline võrgustik on ligi kümne aastase turupraktika toel üsna märkimisväärne ning ühiselt leitakse portfelliettevõtetele välisturgudele laienemiseks sobivaimad partnerid,” lisas Lindpere.

Möödunud aastal kaasas EstVCA-sse kuuluvate fondide portfelliettevõtetest kümnest miljonist eurost suuremaid investeeringuid 19 ettevõtet. Ettevõtete fookus on läinud sellele, et säilitada kasvu ning tõsta efektiivsust, mis omakorda võib kaasa tuua ka töökohtade vähendamist.

Investeeringutest väljumistest teavitasid EstVCA liikmetest fondid kaheksal korral.“Näeme, et investeeringutest väljumised saavad sel aastal olema fondide jaoks keerulisemad, seda nii börside kui ka laiemalt majanduse langustrendi tõttu. Teisalt on ühinemiste ja ülevõtmiste (nn M&A) turg jätkuvalt väga aktiivne ning suurtel rahvusvahelistel strateegilistel ostjatel kapitali jagub. Ollakse valmis väärtustama tehnoloogiaid, millel on sisuline konkurents olemas,” selgitas Lindpere.

Uue fondi tõstmisest on mullu teavitanud kaheksa era- ja riskikapitali fondi. Lisaks on SmartCap toomas turule 40 miljonit eurot kapitali kahe rohefondi jaoks ning sel aastal käivitub ka NATO kiirendi ja fond.

Trind Ventures käivitas möödunud aastal uue 55 miljoni euro suuruse fondi ning Superangel avas koostöös SmartCapiga uue süvatehnoloogia investeerimisfondi mahuga 50 miljonit eurot. Specialist VC käivitas uue, 50 miljoni euro suuruse fondi, mis teeb üle 40 investeeringu Eesti, Läti, Leedu ja Soome idufirmadesse. Change Ventures teavitas 49 miljoni euro suurusest uuest fondist ning BPM Mezzanine vastavalt 60 miljoni euro suuruse fondi turuletulekust. Suurim uus tulija oli Eesti ettevõtjate asutatud üleeuroopaline investeerimisfond Plural, mahuga 250 miljonit eurot.

Eesti era- ja riskikapitali sündmustest rääkides tõi Lindpere välja, et huvi Eesti turu ja ökosüsteemi vastu on jätkuvalt kasvamas. Sama kinnitas sügisel Eesti fondijuhtide ja investorite kahenädalane ärireis Ameerika Ühendriikidesse, mille raames toimus Eesti äridelegatsioonil ligi 40 kohtumist. Ringreisi eesmärgiks oli edendada suhteid USA riskikapitalifondide ja investoritega ning toetada jätkuinvesteeringuid portfelliettevõtetesse.

Eesti turu arendamiseks ja fondijuhtide järelkasvu kasvatamiseks käivitas EstVCA möödunud aastal podcast´i EstVCA LP Insights. Lisaks käivitati koostöös Startup Estoniaga tasuta programm Nordic VC Masterclass Series, mis toob Eestisse kogemusi jagama Põhjala riikide riskikapitalifondide juhid ja eksperdid. Koostöös TalTechi ja Estonian Business Schooliga jätkab EstVCA sel õppeaastal ka era- ja riskikapitali aine õpetamist.