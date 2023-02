Kuressaares asuva Incapi elektroonikatööstuse emafirma rahvusvahelise grupi käive kasvas eelmisel aastal võrreldes varasema aastaga 55,3% ja ärikasum kasvas 49,2%. Ettevõte prognoosib kasvu ka käesolevaks aastaks.

Incapi rahvusvahelise elektroonikatootmise ettevõtte käive kasvas 2022. aasta lõpuks 263,8 miljoni euroni, sealjuures moodustas ärikasum käibest 14,8%. Aasta viimase kvartali käibeks kujunes 78,7 miljonit eurot. “Tänan nii meie kliente, koostööpartnereid kui ka aktsionäre nende usalduse eest. Saavutasime eelmisel aastal aegade kõige kõrgema käibe ja kasumlikkuse ning arvestades, et materjalide kättesaadavus oli kogu aasta jooksul keeruline, näitas Incapi meeskond end eriti tugevana. Tänan meie fantastilisi töötajaid kogu tehtud töö eest!” sõnas Incapi president Otto Pukk.

Tugeva kasvu tõi Puki sõnul Incapile nii olemasolevate kui uute klientide nõudlus elektroonika järele, kõigi aegade kõrgeim tellimuste arv kui ka seda toetanud varasemad investeeringud tehaste tootmisvõimekusse. “Eelkõige nägime kasvu tööstuselektroonika, rohelise energia ja keskkonnasõbralike mobiilsete liikumisvahendite valdkonnas. Kõrge kasumlikkuse saavutasime tänu oma efektiivsusele ja kuluefektiivsele tegevusmudelile ning toodetavale toodete mitmekesisusele,” märkis Pukk.

“See, kuidas ettevõtted tegutsevad ja oma tulemusi saavutavad, on muutunud ajas üha olulisemaks. Peame seda oluliseks ning tahaksime näha, et rohkem ja rohkem ettevõtteid tegutseksid jätkusuutlikult. Seetõttu peame ka üha kasvavaid jätkusuutlikkuse (ESG) aruandlusnõudeid positiivseks arenguks ning oleme omalt poolt pühendunud sellele, et areneda kestliku tegutsemise alal edasi,” kirjeldas Pukk ja lisas, et 2022. aastal arendas ettevõte nii jätkusuutlikku ärimudelit kui selle aruandlust, seades eesmärgiks ka ettevõtte CO2 heitkoguste raporteerimise.

“Novembris korraldasime investoritele kapitaliturgude päeva raames kohtumise, kus oli tore näha paljusid meie praeguseid ja potentsiaalseid aktsionäre. Jätkame investorsuhete arendamist eeskätt just avatud ja mitmekülgse suhtluse kaudu,” sõnas Pukk.

Samuti kirjeldas Incapi juht, et ettevõtte kolmanda tehase ehitus Indias on lõpule jõudmas ja tootmine selles kasvab 2023. aasta esimese kvartali lõpus, nagu oli plaanitud.

2023. aastat iseloomustab Pukk turu jätkuva ebakindlusega. “Kuna komponentide saadavus ja tootmine paranevad, langeb tootmise prognoosimisvõimekus eeldatavasti taas tavapärasele tasemele, kuna kliendid ei pea vajalikuks tellimusi liiga pikalt ette teatada. Et aga komponendid on turul kõigile võrdselt saadaval, kasvab konkurents ilmselt paljudes segmentides,” kirjeldas Pukk.

Elektroonikatootmisteenuse äri perspektiiv on Puki sõnul jätkuvalt positiivne. “Ootame orgaanilist kasvu ka 2023. aastal, kuigi ehk mõnevõrra tagasihoidlikuma tempoga, mis omakorda mõjub hästi meie rahavoogudele ja annab võimaluse vähendada laoseisu.”

Incapi finantsseisund on Puki sõnul jätkuvalt kindel. “Oleme endiselt pühendunud investeeringutele ja tootmisvõimekuse arendamisele. Tulenevalt meie kasvustrateegiast keskendume veelgi enam ühinemiste ja ülevõtmisvõimaluste leidmisele.”

Incapi hinnangul kujunevad ettevõtte 2023. aasta tulud, ärikasum ja korrigeeritud ärikasum suuremaks kui 2022. aastal. “Oleme veendunud, et meie detsentraliseeritud ärimudel ja pühendunud meeskond aitavad säilitada kasumlikkuse hea taseme ka edaspidi,” tõi Pukk välja.