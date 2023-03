Järjekordne arvutihiir Logitechilt? Jah, tõepoolest, nii enamuse tehniliste omaduste kui välimuse poolest on tegemist taas ühe hea traditsioonilise Logitechi arvutihiirega. Mis on selles siis nii erilist?

Kui kohe testi lõppu rutata, siis väga erilist ja revolutsiooniliselt uut ehk polegi. M705 Marathon on nagu üks hea Logitechi hiir ikka - käepärane, küljenuppudega, programmeeritavate nuppudega (kui äppi kasutada), kiire, täpne ja kauakestev.

See viimane, mis on Logitechi leivanumber ka varem olnud, õigustab aga uue hiire liignime - Marathon. Tõesti - kui unustad oma AA patareid kuhugi karpi kolmeks aastaks, siis võid neid avastades üllatuda, et mingit särtsu on neis ikka sees. Logitech M705 Marathon aga võib selle kolme aasta jooksul neid patareisid igapäevast tööd tehes tarbida ja seega on justkui energia maast leitud. Raske öelda, kas kaasasolevad Duracelli OEM akud on kuidagi eriti pikaealised, aga just nendega komplektis lubab Logitech, et hiirel pole vaja akusid vahetada rekordiliselt pika aja jooksul.

Kui panna sisse vaid üks patarei, siis töötab hiir ikka, seega kaks on justkui dubleeritud kindlus, et akult saab alati energiat. Kui aga pole kaht uut vahetuspatareid käepärast, piisab alati ka ühest, et tööd edasi teha. Näppa kasvõi seinakellast, kui kiirelt vaja (kolme aasta pärast).

Hiire kuju on tõesti käepärane ja plastist kate sametine, nii et see on igati sõrmesõbralik ka terve päeva järjest kasutades. Küljel on kaks nuppu, mida saab kasutada edasi-tagasi lehtedel brauseris liikudes, rullik aga tundub olevat tavalisest suurem ja liigub sujuvalt, nii et saad lehti kerida rullikut veerema lastes ja sõrmega sobival kohal peatades.

Lisaks teeb seesama rullik ka vasakule-paremale kerimisi, kui vaja. Näiteks Exceli tabelis saab niimoodi kiirelt horisontaalis kulgeda.

Rulliku juures on eraldi nupp, mis muudab rulliku veeremise kas takistusteta sujuvaks või traditsiooniliselt üle hammaste, mis aitab teatud olukordades palju täpsemini jõnkshaaval kerida.

Muid nuppe hiirel polegi. Elementaarne on olemas ja natuke rohkemgi, kuid ei midagi üleliigset. See on üks tavaline kontori- ja reisihiir, kuid muidugi palju mugavam ja täpsem, kui tavaline keskmine.

Kuidas aga hiir ühendust saab?

See on Logitechi puhul trikiga küsimus, sest ühendusvõimalusi on sel hiiretootjal nii palju, et iga uue mudeliga on üllatus, millist moodust siis seekord valitakse.

M705 Marathon on selleski osas klassikaline-traditsiooniline. Tarvitusel on juba aastaid end tõestanud Unified adapter, mis lubab muuseas ühe adapteri külge mitu seadet ühendada, näiteks hiire ja klaviatuuri. Kokku saab ühendada sama adapteriga kuni kuus seadet. See töötab 2,4 GHz sagedusel juhtmevabalt kuni kümne meetri raadiuses ning hiire ühendamine tähendab vaid hiire kõhu alt patareide luugi tagant adapteri väljavõtmist ning arvutiga ühendamist. Hetkega on seade töökorras.

Kui midagi nüüd ette heita, siis ehk seda, et see mudel ei toeta Bluetoothi, aga kui see hiir on ainus ja põhiline, siis vahet pole - üks adapter ühe USB pesa hinnaga pole tavaliselt suur probleem.

Seega - mis võiks panna seda hiirt veel ostma peale kolmeaastase akuaja?

Hind ilmselt. See Logitechi täpsusega uudismudel maksab Eestis vaid ca 35 eurot. Pole üldse paha kauakestva, juhtmevaba, täpse ja käepärase hiire kohta. Võib-olla võiks see hiir vaid veidi suurem olla, sest suurema kämbla jaoks võib korpus jääda pisut pisikeseks.

PLUSSID

+ aku kestab kolm aastat, töötab ka üe akuga

+ soodsa hinnaga

+ Logitechi täpsus ja kiirus

MIINUSED

- Bluetoothi tuge pole

- natuke väike suurema käe jaoks

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech M705 Marathon

Hind: ca 35 eurot

Sensori tehnoloogia: optiline, 1000 DPI

Nupud: 7 programmeeritavat nuppu

Rullik: kummikattega, sujuv või takistusega veeremine, klõpsatav

Aku: kuni 36 kuud kahe AA patareiga (töötab ka ühega, poole vähema tööajaga)

Ühendus: USB adapter, 2,4 GHz, leviala kuni 10 meetrit

Tarkvara: Logitech Options