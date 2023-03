Rikkekindla jaotusvõrgu komponente ja elektrivõrgu automatiseerimisseadmeid tootev Ensto avas Eestis ainulaadse kõrgepingeseadmete testimiskeskuse, mille abil saab ennetada kuni 80% kõrgepinge võrgus toimuvatest riketest.

300 000 eurot maksma läinud testimiskeskus on varasemast kordades täpsem ja aitab üles leida ka mikrodefektid, mis avalduksid alles pikema aja pärast. Kõrgepingerikete kontekstis tähendab see, et ära jääb sadades kordades kallim elektrivõrgu rikete parandamine ning laiem ühiskondlik kahju, mis tekib elektriühenduse ajutisest katkemisest.

Ensto tegevjuhi Kaarel Suuki sõnul teeb testimiskeskuse ainulaadseks tipptehnoloogia, mis võimaldab lisaks levinud pingetestidele, millega kontrollitakse maakaabli tooteid maksimaalse ja seda ületava koormusega, testida ka toodete osalist läbilööki ehk osalahendust.

„Ülitundlike seadmetega leiame kõrgepinge ühendustes või isolatsioonis üles ka kõige väiksemad defektid, mida silmaga pole näha, aga mis võivad elektrivõrgus mõne aja pärast rikkeid põhjustada,“ selgitas ta.

Ensto juht toob näite uuringust, mille tulemusel leiti, et ligi 80 protsenti kõrgepinge riketest tekivad just osalise läbilöögi tõttu. “Selle 80 protsendi hulgas on lisaks tootedefektidele, mida Ensto uues testmiskeskuses suudame tuvastada, oma osa ka paigaldusvigadel.”

Suuk rõhutas, et senisest palju täpsem toodete testimine on elektrivõrgu kui elutähtsa infrastruktuuri lahenduste valmistamisel väga oluline. „Ainuüksi ühe maakaabli ühenduse remontimine võib tähendada ligi 5000 euro suurust kulu. Kui sellele lisandub elektrivõrgu rikkest tingitud elektrikatkestus, võivad kahjud olla veel kordades suuremad,“ tõi Suuk näite.

Lisaks tipptehnoloogiaga testimiskeskusele on Ensto Keila tehase fookuses ka aina nutikamate toodete väljatöötamine.

„Oleme värskelt alustanud uue generatsiooni maakaabli ühenduste tootegrupiga, mis muudab elektrikute töö ohutumaks ja mugavamaks ning kaabliühendused töökindlamaks,“ rääkis Suuk.

„Esimene nähtav tulemus testimiskeskuse ja uue tootegrupi koosmõjust on see, et saame uutele liigpinge kaitsetele anda 100 protsendilise garantii. Liigpingekaitse hoiab ära elektrivõrgu seadmete rikke, mis võib tekkida äikese, lülitamiste või muu järsu pingekasvu mõjul,“ selgitas Suuk.

Ensto toodab Eestis madala elutsüklikuluga innovaatilisi ja töökindlaid tooteid ning lahendusi õhuliinidele, maakaablitele ja elektrienergia kvaliteedi tagamiseks.