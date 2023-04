V1.40 püsivaraga tõstab EOS R3 latti kõrgemale, pakkudes ainulaadset Panning Assist funktsiooniga saab särituse ajal rakendada pildistabilisaatorit ja objekti hägususe korrigeerimist. See suurendab edukate kaasavedamise meetodil saadud piltide arvu. Kaamera kasutab samal ajal kuni kaks sammu lühemat säriaega kui varem võimalik, võimaldades säilitada teravaid detaile.

Lisaks pulma- ja sündmusfotografidele võimaldab EOS R3 nüüd eelregistreerida kuni 10 inimest, et nende nägusid tuvastada ja jälgida kaameras seatud prioriteedi alusel. See on eriti kasulik inimgruppide pildistamisel erilistel sündmustel, näiteks pulmadel.

Lihtsustage loomingulisi töövooge

Nii EOS R3 püsivara v1.40 kui ka EOS R5 püsivara v1.81 võimaldavad failiedastusprotokolli (FTP) kaudu edastatud kujutisi automaatselt lukustada. See on oluline vabakutseliste fotograafide jaoks, kes saavad nüüd oma töövooge sujuvamaks muuta ja kaardi sülearvutisse allalaadimisel hõlpsalt tuvastada, milliseid pilte nad on juba edastanud.

400MP pildid Canon EOS R5 kaamerast

EOS R5 püsivara v1.81 võimaldab keresiseselt IS-mehhanismil sensorit järk-järgult liigutada, et korrata väiksemate pikslite mõju, luues kõrgema eraldusvõimega pilte – kuni 400 MP. Selline detailsus sobib suurepäraselt fotograafidele, kes soovivad jäädvustada vapustavat arhitektuuri ja maastikke.

Täiustatud mobiilne failiedastus

Lisaks teatas Canon uutest funktsioonidest, mis tulevad mobiili failiedastusrakendusse, et vastata paremini kasutaja vajadustele. Mobiilse failiedastuse rakendus võimaldab kasutajatel oma 5G mobiilseadmete kaudu FTP/FTPS/SFTP serveritesse üles laadida ja edastada suurel hulgal pilte. Selle rakenduse värskendused hõlmavad kaamera ekraanilukku, et vältida juhuslikku kasutamist edastuse ajal, ning võimalust muuta ja redigeerida FTP-serveri sätteid enne edastamist, et tagada maksimaalne tootlikkus. Professionaalide tagasiside põhjal on tehtud ka kasutajaliidese (UI) täiustusi.

Pikemalt saab inglismannide keeles lugeda uuenduse kohta Canoni lehelt.



Tarkvarauuendused on saadaval Canoni kaamera ühendamise rakenduse või tugisaidi kaudu: www.canon-europe.com/support/