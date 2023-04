Canon Europe tutvustas uut RF 100–300 mm F2.8L objektiivi, mis on oodatud oodatud täiendus spordi ja loodusfotograafide poolt. Eeldusel et nad pole hinnatundlikud. Canon kujutab uur RF objektiivi EF 300 mm f/2.8 ja 200-400 järreltulijana, rahuldades samal ajal kvaliteedinõudlust ja paindlikkust.

RF 100–300 mm F2.8L IS USM pakub üsna kompaktse ja kerge disainiga suuremat paindlikkust ja valgusjõudu. Tänu oma suumivahemikule, mille minimaalne teravustamiskaugus on 1,8 m 0,16-kordse maksimaalse suurendusega, konstantne ava, vastupidav konstruktsioon ja hea pildikvaliteet, sobib objektiiv eelkõige spordifotograafiale spetsialiseerunud professionaalidele ja entusiastidele – sisespordist motospordini.

RF 100–300 mm F2.8L IS USM on kompaktse disainiga ja 2,59 kg kaaluga oma klassi kergeim suumobjektiiv – ainult 190 g raskem kui EF 300 mm f/2.8L IS II USM fiksobjektiiv samas pakkudes suumi paindlikkust ja fixobjektiivi jõudlust. Kompaktne suurus ja jõudlus on saanud võimalikuks tänu RF-bajonetile EOS R süsteemi südames. See kinnitus võimaldab objektiivil säilitada konstantse f/2,8 fikseeritud ava kogu suumivahemikus, pakkudes samal ajal kiiret ja täpset automaatteravustamist ning fookuse hoidmist ka liikuvatel objektidel.

Täielikult Canoni RF süsteemiga ühilduv RF 1,4-kordset pikendust saab kasutada kogu suumivahemikus muutes objektiivi parameetrid 140–420 mm F4. RF 2-kordset laiendit aga 200–600 mm F5.6 objektiiviks. See positsioneerib RF 100–300 mm F2.8L IS USM ideaalselt spordi-, uudiste- ja loodusfotograafidele, kes soovivad vältida pildistamise ajal objektiivide vahetamist. Lisaks on see esimene professionaalne RF-teleobjektiiv, millel on juhtrõngas ja käeulatuses uus kohandatav funktsiooni-nupp, mis lisab täiustatud kohandamise elemendi ja suurema käsitsijuhtimise, mida professionaalsed fotograafid vajavad.

RF 100–300 mm F2.8L IS USM Põhiomadused:

100–300 mm fookusvahemik

f/2,8 kogu vahemikus

Oma klassi kergeim, 2,59 kg

Objektiivi sisene stabilisaator (IBIS)

Dual Nano USM mootorid.

Hind ~13000€

LISAKS tuli välja Canon uue tööriistaga piltide reolutsiooni suurendmiseks.

Täpsemalt saab lugeda aadressil.