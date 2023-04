Financial Times’i ja Statista poolt avaldatud värskes Euroopa kliimaliidrite edetabelis (Europe’s Climate Leaders 2023) saavutas Telia Company esikoha.

„Kliimamuutus mõjutab juba täna olulisel määral meie maailma ning vajadus laiendada kliimameetmete ulatust pole olnud kunagi nii tähtis kui praegu – et kaitsta inimesi, planeedi ökosüsteeme, millest me kõik sõltume ning meie majandusi. Kliima valdkonna tegevuskava hõlmab Telias laia hulka töötajaid ja ameteid. Meie seniste saavutuste hulka kuulub CO2 emissiooni 85-protsendiline vähendamine meie enda tegevustes aastatel 2018–2022 ning koostöö meie tarneahelaga, mis on viinud selleni, et tarnijad, kellelt pärines 35% meie tarneahela heitmete kogusest, olid seadnud endale 2022. aasta lõpuks teaduspõhised kliimaeesmärgid,“ ütles Telia Company jätkusuutlikkuse valdkonna juht Sara Nordbrand.

Financial Timesi ja Statista poolt koostatud edetabelis hinnati sel korral lisaks ettevõtete endi heitmete vähendamisele ja energia soetamisele vahemikus 2016-2021 ka tegevuste läbipaistvust, tarneahela heitmete hulka kui ka teisi tegevusi heitmete koguse vähendamiseks.

Telia Eesti juhatuse esimees Holger Haljand lisas, et kogu Telia Company grupp (sh Telia Eesti) on paika pannud pikaajalise keskkonnastrateegia ja ambitsioonikad eesmärgid, mille nimelt igapäevaselt tegutsetakse.

„Oleme Eestis algatanud väga erinevaid tegevusi, mis aitavad meil vähendada oma keskkonnajälge. Olgu selleks siis uuskasutatud kliendiseadmete müüki toomine, oma autopargi järk-järguline väljavahetamine elektrisõidukite vastu, vanemate tehnoloogiate nagu 3G sulgemine või siis päikesejaamade rajamine oma mobiilimastide juurde. Täna võime julgelt öelda, et viimaste aastate jooksul on meie väikestest sammudest saanud juba märgatavad hüpped, mis avaldab üha enam positiivset mõju ka meie klientidele ja koostööpartneritele,“ sõnas Haljand.

Keskkonnahoiu teemadega tegeleb Telia pidevalt ka oma töötajate suunal. Aprill on teadupärast keskkonnakuu ning selle nädala neljapäeval ja reedel on kõigil meie töötajatel võimalik veel osaleda keskkonnakuu üritustel.