Kui sinu meelest on juhtmeta klapid igavad ja üksluised, peaksid vaatama Huawei FreeBuds 5 klappide poole, sest need on kõike muud, kui tavapärased, pigem isegi ebatavalised. Mürasummutus, kõrge helikvaliteet jne.

Jah, Freebuds 5 klapid on läikivad, edevad, kõrvarõngaste asemel kantavad. Helikvaliteet on täiesti üsnagi hea, kuigi paberi peal on see veel parem. Aku kestvus selles hinnaklassis on üsna keskpärane: ei hea ega halb. 160 € hinnasildi juures on valikut ning konkurents juba üsna tihe.

Heli kvaliteet on FreeBuds 5 klappidel eeskujulik ning muusikat lühiajaliselt kuulata mõnus.

Kahjuks meie kõrvaga need klapid ei sobitunud ning peale tunnist sessiooni tulitasid kõrvad ebameeldivalt. Selge näide, et kõrvaklapp on nagu jalanõu, mis on personaalne ning kõik päris kõigile ei sobitu.

Samuti osutus selle ülevaate käigus üsna keskpäraseks Huawei FreeBuds 5 aktiivne mürasummutus, mida reklaamtekstides palju esile tuuakse. Avatud disain kahjuks ei võimalda seda, mida tihedad klapid suudavad: pole algoritme, mis oleks nii hea, olgu need klapid nii intelligentsed kui tahes.

Võib-olla oli ka tegu eelproduktsiooni klappidega? Kuid esines ka anomaaliaid, nagu valjusid rakse, klõpse, mida klapid üritasid vaigistada, kuid hoopis võimendasid.

Vali heli aitab liikvel olles mitte tunda liigset müra ja rõhu tunnet, aga kui ANC on hädavajalik, tasuks vaadata pigem silikoon-ühendusega kõrvasisest disaini või isegi üle kõrva klappe.

Kellele need klapid on?

Inimesele, kes soovib silma paista ja tahab omale teistsuguseid klappe.

Need klapid on igati kvaliteetsed ja on näha, et Huawei on sinna mõttetööd pannud, tähelepanu pööranud detailidele. Sellise kvaliteedi ja disainiga klappe on vähe! Kui sulle ei meeldi silikooniga kõrvaklapid ning sinu jaoks ei ole mürasummutus oluline, on need tõenäoliselt parimate Androidi klappide hulgas. Ühilduvad küll puuvilja-seadmetega, kuid enamik tõenäoliselt ostavad omale sellisel juhul omale valged sama logoga klapid.