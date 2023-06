Logitech International tõi sel nädalal avalikkuse ette oma uued tooted MX Keys S Combo, MX Keys S ja MX Anywhere 3S. need on viimased täiendused tippklassi Master-seerias, mis mõeldud kõige nõudlikumatele kasutajatele, nagu näiteks tarkvaraarendajatele ja loovtöötajatele. Uue funktsiooni Smart Actions lisamisega Logi Options+ rakendusele lubavad need uued tooted – MX Keys S Combo, uuendatud MX Keys S klaviatuur ja MX Anywhere 3S hiir – saavutada kergemini „tippvormi” ehk aja, mille vältel tunda end kõige produktiivsemana.

„MX seadmete kasutajate eesmärk on saavutada tippvorm, milles nad on täielikult loomingulisesse protsessi sulandunud, ning leida tasakaal käsil oleva ülesande ja oma individuaalsete oskuste vahel,” ütles Logitechi MX toodete peadirektor Anatoliy Polyanker, „uus Master seeria, millel on Smart Actions funktsioon Options+ rakenduses, on loodud kõigi nende jaoks, kes vajavad täpsust, kiirust ja mugavust.”

Smart Actions

Smart Actions funktsioon Logi Options+ App rakenduses laseb korduvad toimingud vahele jätta, tehes mitu ülesannet ühe klahvivajutusega, et muuta töövoog sujuvamaks. Eelnevalt seadistatud kohandatav Smart Actions funktsioon aitab automatiseerida levinumaid tegevusi, et töömahtu suurendada.

MX Keys S Combo

MX Keys S Combo süsteemi kuuluvad uus MX Keys S klaviatuur, asjatundjate lemmik MX Master 3S hiir ja mugav MX käetugi. Kõik need koos võimaldavad töötada kiiremini ja täpsemalt, mis on ideaalne lahendus professionaalide jaoks, kes on keskendunud kõrgele töötasemele ja maksimaalsele jõudlusele. Klaviatuuri nutikas taustavalgustus ja kohandatavad klahvid täiendavad hiire vaikseid klõpsatusi, kiiret ja täpset kerimist ning 8K DPI andurit, mis toimib kõikidel pindadel, sealhulgas klaasil.

MX Keys S

MX Keys S täiustatud juhtmevaba valgustusega klaviatuur tagab Logitechile omase suurepärase madala profiiliga trükkimiskogemuse. Klahvide kuju on sõrmeotste jaoks kohandatud ning seetõttu võimaldab klaviatuur kiiret, sujuvat ja ideaalse vajutusega mugavat trükkimist. Nutikas taustavalgustus tuvastab hetke, millal käed klaviatuurile lähenevad ja reguleerib valgust automaatselt olenevalt ruumi valgustustingimustest, mida saab nüüd Logi Options+ rakenduses personaliseerida. Grafiit- ja helehalli värvitooniga saadaval oleval MX Keys S klaviatuuril on täiustatud ehitus kolme uue klahviga, mis parandavad veelgi tootlikkust ja koostöövõimalusi: kõnetekst, mikrofoni vaigistus/aktiveerimine ja emotikon.

MX Anywhere 3S

Logitechi kõige kaasaegsem juhtmevaba kompaktne hiir on MX Anywhere 3S, mis sobib ideaalselt professionaalsetele kasutajatele, kelle jaoks on kõikjal oluline jõudlus, portatiivsus ja mugavus, tagab kiire, täpse ning vaikse MagSpeed elektromagnetilise kerimise võimalused. Tänu Quiet Click tehnoloogiale on klõpsatused vaiksemad kui eelkäijal (MX Anywhere 3).

MX Anywhere 3S hiirel on 8000 DPI eraldusvõimega optiline andur, mis toimib praktiliselt igal pinnal, sealhulgas klaasil.