Nutikellade tootja Amazfit, mis kuulub Zepp Healthile tõi äsja välja brändi esimesed spetsiaalselt jooksmiseks loodud nutikellad Amazfit Cheetah seeriast.

Uus seeria Cheetah aitab igal tasemel sportlastel saavutada jooksuga vajalikke eesmärke, kohandudes iga kasutaja unikaalsetele omadustele ja jooksueesmärkidele. Tehisintellekt genereerib vastavaid treeningukavasid ning kerge korpus on spetsiaalselt loodud vastama jooksjate vajadustele.

Amazfiti esimene jooksukellade seeria

Kuigi enamik Amazfiti nutikellasid on loodud mitmekülgse spordialade toega, seab uus Amazfit Cheetah seeria brändile uue standardi, olles mõeldud spetsiaalselt jooksmiseks.

Zepp Healthi sporditoodete direktor Jin Dong ütles: "Kuulates meie ülemaailmset kasutajate kogukonda, saime teada, et nad armastavad jooksmist mitte ainult tervise ja hea vormi huvides või võistluste põnevuse pärast, vaid jooksmine on ka viis, kuidas paljud inimesed ühendust luua läbi inimeste vaheliste jooksmisklubide või online-kogukondade. Amazfit Cheetah seeriaga loodame pakkuda parimat kogemust igat tüüpi jooksjatele, sõltumata sellest, kas nad treenivad eelseisval võistlusel tipptasemel tulemuse saavutamiseks või soovivad lihtsalt parandada oma sooritust ja nautida iga hetke teel olles."

Uus GPS-tehnoloogia ja tehisintellekti abil treenimine

Täpse kella sisse ehitatud sõltumatu GPS-jälgimisega saavad jooksukellade kasutajad oma treeninguid jälgida, bränd uuendanud oma kahe sagedusega ringikujulise polariseeritud GPS-antenni Amazfit Cheetah seeria jaoks. Testid näitavad, et see võib pakkuda asukohamääramise täpsust, mis on võrreldav 99,5% professionaalse GPS-seadme täpsusega.

Tehnoloogia MaxTrack suudab vastu võtta maksimaalse hulga satelliidisignaale (peaaegu 100%, võrreldes tavalise antenniga nutikelladega, mis suudavad vastu võtta vaid 50%). Nutikella asukohamääramine õnnestub paremini kõrghoonete, kõrgete puude või pilviste taeva all. Selle tulemusena jälgib Amazfit Cheetah seeria kasutaja GPS-liikumist seninägematu täpsusega, olenemata sellest, kas nad manööverdavad pilvelõhkujate vahel kesklinnas või liiguvad lemmikmatkarajal varjulises paksus metsas.

Lisaks MaxTrack tehnoloogiale, mis kasutab nii L1 kui ka L5 sageduste satelliidisignaale täpseks asukohamääramiseks, toetab Amazfit Cheetah seeria ka kuut erinevat satelliidisüsteemi, et hoida asukohamääramine alati leviga kaetuna olenemata sellest, kus parajasti joostakse. Zepp rakendusest saab oma kavandatava teekonna jaoks alla laadida ka offline-kaardi, et saada parem ruumitunnetus jooksu ajal.

Amazfit Cheetah seeria oluline täiendus on veel ka tehisintellekti toel töötav Zepp Coach. Kasutajad saavad nüüd valida erinevat tüüpi võistlustele suunatud jooksukavade tekitamise. Iga unikaalse kasutaja omaduste ja eelseisva võistluse ambitsioonide jaoks kohandatud tehisintellekti genereeritud jooksukava muutub nädalast nädalasse vastavalt kasutaja sooritusele ja seisundile, täpselt nagu personaaltreener pidevalt optimeeriks klientide treeningrežiimi.

Viies tehisintellekti treenimise uuele tasemele saavad Amazfit Cheetah seeria kasutajad valitud riikides ja piirkondades proovida Zepp Coach AI Chat funktsiooni Zeppi rakenduses lühikese demoperioodi jooksul enne selle vestlusroboti saabumist tellimuspõhise teenusena.

ChatGPT-laadne tark mees randmel

Kasutades generatiivse tehisintellekti vestlusroboti jõudu ja suurt keelemudelit (LLM), suudab Zepp Coach AI Chat kasutaja loomuliku keele kirjelduste põhjal vastata nende spordiga seotud küsimustele nii hääl- kui ka kirjaliku käsu kaudu ning pakkuda arusaadavaid vastuseid. Lisaks Zepp Coachi isikupärastatud treeningukavadele ja teaduslikule juhendamisele täiendab see AI-vestluse laiendus tõeliselt interaktiivset treeneri ja sportlase kogemust Amazfit Cheetah seeria kasutajatele.

Igal mudelil on vastupidav, kuid kerge kiudtugevdatud polümeerist raam, koos reageeriva nupu ja kroonikombinatsiooniga - lihtne juhtimine isegi intensiivse jooksu ajal. Amazfit Cheetah Pro lisab eliitjooksjatele täiendava vastupidavuse kraadi jooksurajal ja puudutuse elegantsust.

Jooksuandmed on kiiresti loetavad isegi ereda päikesevalguse käes tänu nutikellade selgele ja kõrge resolutsiooniga HD AMOLED-ekraanile, mis võib jõuda kuni 1000 nitini tipuheleduseni.

Amazfit Cheetah Pro ja Amazfit Cheetah on nüüd saadaval Amazfiti kauplustes, Amazonis ja AliExpressis. Amazfit Cheetah (kandiline) on peagi saadaval.

Amazfit Cheetah Pro hind algab 299,99 USA dollarist, samas kui Amazfit Cheetah (ümmarguse sihverplaadiga) hind algab 229,99 USA dollarist. Hinnad võivad asukohast sõltuvalt erineda.