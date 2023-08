Mõned nädalad on meie käes olnud uus Canon EOS R8 hübriidkaamera ja peab tõdema, et see on oma kompaktsuse ja kaalu juures vägagi võimekas seade. Canon EOS R8 jätkab Canoni kaamerate traditsiooni, pakkudes hübriidi- ja täiskaadermaailma sisenemiseks suurepärast võimalust.

Disainilt sarnaneb Canon EOS R8 oma eelkäijatega peamiselt kujult. Suuruselt on R8 võrreldav paljuski, mõnevõrra iganenud, Canoni soodsaima täiskaader kaameraga EOS RP-ga olles isegi 20g kergem.

Kuid ärge laske sellel end petta, EOS R8 sisu on kõike muud kui tagasihoidlik. Selle südameks on EOS R6 Mark II sensor ja autofookussüsteem, mis tähendab, et see on võimeline ära tundma loomi, linde, sõidukeid, tootma vägagi teravaid pilte, anna vaid vastav optika ette ja seda kõike kuni 40 kaadrit sekundis.

EOS R8 on kerge ja kompaktne, mis on ideaalne neile, kes reisivad, matkavad palju ning ei taha kaasas kanda rasket varustust. Sobib ideaalselt ka inimestele, kes soovivad oma fotograafiat viia järgmisele tasemele ning osta esimene korralik täiskaaderkaamera. Sobib hästi ühe käega käsitsemiseks ja kaasaskandmiseks. R8 omab kõikvõimalike ühenduvusi arvuti või telefoniga, mis lihtsustab oluliselt kiire sisu tootmist.

PS enam ei vaja arvutisse draiverit, et seadet kasutada veebikaamerana.

Nuppude asetus võib olla harjumatu mõnele kasutajale, eriti neile, kes on harjunud rohkemate kohandamisvõimalustega. Peale mõningast kasutamist, tunduvad need käepärased ja loogilised. Kaamerat toidab väiksem LP-E17 aku, mis tuttav M seeria ja väiksema sensoriga kaameratest. Akud kestavad piisavalt kuid tasub meeles pidada, et varuakusid tuleks alati kaasas kanda, eriti pika video- või pildistamissessiooni korral.

EOS R8 pildistamisvõimekus on muljetavaldav. Selle autofookuse jälgimisvõimekus ja kõrge kiirusega saripildistamine muudavad fotografeerimise sujuvaks ja nauditavaks. Ükskõik, kas tegelete spordi-, loodus- või portreefotografiaga: EOS R8 saab väga hästi hakkama. Videos pakub see ka 10bit 4:2:2 värviruumis 4K resolutsiooniga salvestust ning õige optikaga saavutab lihtsalt professionaalse kvaliteedi. Sh suudab salvestada 4k 60fps ilma cropita.

Lisaks kõik abivahendid nagu Log, focus peaking, zebrad, false color, anti flicker videos.

Tõsi EOS R6 MKII on iga kell parem: suurem aku, kaks mälukaarti, kere sisese stabilisatsiooniga, parema nupu asetus jne aga see tähendab ka märksa suuremat, raskemat kaamerat ning umbes 600€ kõrgemat hinda, mille eest võiks hoopis mõne objektiivi osta.

Hübriidkaamerate saabumine on seevastu tähendab uut reaalsust foto- ja videomaailmas. Need kaamerad pakuvad paindlikkust, mida nii professionaalid kui ka entusiastid enda kasuks saavad kasutada - võimaldades nii tipptasemel pildistamist kui ka videote salvestamist sama kaameraga.

Lisaks funktsioonid nagu focus peaking, mis võimaldab kasutada ka vanu manuaalobjektiive, mida silma järgi pea võimatu teravustada, zebrad säritamiseks ja täiendatud autofookus mis soovitud objekti jälitab.

DSLR-kaamerate päevad on loetud ja me ei suuda välja mõelda ühtegi head põhjust, mille pärast keegi peaks ostma uue peegelkaamera. EOS R8 on selle arengu eesrinnas, pakkudes mõningaid parimaid omadusi, mida hübriidkaamera võib pakkuda, ja seda üsna taskukohase hinnaga. Seda enam, et kõik EF bajonetiga peegelkaamera objektiivid töötavad adapteriga R seeria hübriidide ees laitmatult.

Video puhul, kasutades ND filtriga adapterit, isegi eelistaks EF objektiivi sest siis ei pea kogu aeg filtrit ühe klaasi eest teise külge kerima.

Lõppkokkuvõtteks võib öelda, et Canon EOS R8 on suurepärane kaamera, mis ühendab endas kõik vajaliku. See on kompaktne, kerge, ja võimeline tootma suurepäraseid pilte ja videoid. Kui otsite kaamerat, mis on paindlik, tulevikku vaatav ning pakub suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet, siis EOS R8 on kindlasti kaalumist väärt.

Spetsifikatsioonid: