Tarkvara ja ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal müügitulu kasvas 2022. aastal 45% ning konsolideeritud tegevuskasum (EBITDA) 31%. Ettevõte investeerib 2023. aastal teenuste laiendamisse tehisaru ja küberturvalisuse valdkonnas. Samuti siseneb Nortal Ühendkuningriigi turule ja loob arenduskeskuse Ladina-Ameerikas.

Nortal grupi müügitulu ulatus 2022. aastal 189,8 miljoni euroni, olles aasta varem 130,9 miljonit eurot. Ettevõtte konsolideeritud tegevuskasum oli 36 miljonit eurot, aasta varem 27,5 miljonit eurot, teatas Nortal.

Nortali asutaja ja tegevjuhi Priit Alamäe sõnul oli 2022 Nortal grupi jaoks järjekordne rekordiline aasta. „Viimase kahe aastaga on ettevõtte käive kasvanud kaks korda. Me oleme sisenenud uutele turgudele, kasvatanud oma turuosa kõigil koduturgudel Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Araabia poolsaarel ning ostnud mitu tugevat ettevõtet,“ ütles Alamäe.

„Eelmise aasta neljandast kvartalist alates on majanduse jahenemise mõjud olnud märgatavad, kuid vaatamata jätkuvatele makromajanduslikele väljakutsetele suudame ka sel aastal korralikult kasvada. Meil on kogenud ja ambitsioonikas meeskond, meie väärtuspakkumine klientidele on endiselt väga atraktiivne ja me oleme finantsiliselt tugevad,“ lisas Alamäe.

Sel aastal siseneb Nortal Ühendkuningriigi turule ning loob täiendava arendusvõimekuse Ladina-Ameerikas, et olla lähemal klientidele Põhja-Ameerikas. Ettevõte jätkab planeeritud kasvu kõigil koduturgudel Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Araabia poolsaarel. Ettevõte jätkab osta-ja-ehita strateegia elluviimist, eesmärgiga leida ning Nortaliga liita sarnase kultuuri ja tugeva kasvupotentsiaaliga ettevõtteid.

Eestis saavad digiriigi ja tervishoiu kõrval üha olulisemaks pangandus ja logistika

Nortal Eesti liigub teenuste portfelli mitmekesistamise suunas, arendades seejuures seniseid tugevaid külgi nagu digiriigi teenused. „Eestis oli mullu meie fookus maailmatasemel digiriigi innovatsiooni jalajälje laiendamisel. Näiteks arendame edasi x-tee rahvusvahelist platvormi X-ROAD ning oleme riigi üks põhipartnereid sündmusteenuste loomisel. Samuti tugevdasime oma teenuste positsiooni panganduse valdkonnas,“ ütles Nortali Eesti juht Ats Albre.

Tänavu ja edaspidi tahab Albre sõnul Nortal anda oma panuse, et Eesti digiökosüsteem oleks maailma absoluutne tipp ning viia seda teadmist ka maailma. „Jätkame keskendumist tervishoiutehnoloogiale ja oleme laiendanud enda panust nii tsentraalsete riiklike lahenduste juures kui ka haiglates. Transpordi ja logistika vallas on suund Targa Sadama lahenduse ekspordil Euroopasse ja Põhja-Ameerikasse,“ märkis Albre.

Fookus tehisarul ja küberturvalisusel

Juunis 2023 lansseeris ettevõte tehisaru lahenduse Nortal Tark, mis kasutab suurte keelemudelite (Large Language Models (LLM)) võimekust, et luua väärtust klientide andmekogudes, seda nende tingimustel ja turvaliselt.

„Nortal Tark ühendab LLM-ide võime mõista küsimusi ja koostada vastuseid, tuginedes ettevõtete rikkalikele andmekogudele, mis on peidus suures hulgas erinevates allikates ja formaatides nagu dokumendid, memod, aruanded ja meilid. Seda kõike on ettevõtete infovaramutesse kuhjunud kujuteldamatutes kogustes. Sisuliselt on tegu ChatGPT-laadse kogemusega, mida saab rakendada ettevõtte enda andmete puhul,” ütles Albre.

Peale 2021. aastal tehtud investeeringuid Nortali küberturvalisuse ja -vastupidavuse teenuste tugevdamisse jätkab ettevõte Cyber Range tarkvara arendamist (Digital Twini platvormil), mis võimaldab klientidel võidelda kasvate küberohtudega.

Ettevõte avab uue arenduskeskuse Ladina-Ameerikas

Pärast Ida-Euroopa juhtiva piiriüleste IT- ja inseneritiimide loomise ning juhtimise ettevõtte Skelia omandamist 2022. aasta esimesel poolel tõi Nortal aasta lõpus turule uue teenusebrändi "pwrteams". Bränd tugineb Skelia tugeval kogemusel, kuidas laiendada klientide sisemisi tehnoloogia- ja insenertehnoloogia tiime ning pakkuda väga nõutud oma eriala professionaale.

Ettevõte laieneb nüüd Ladina-Ameerikasse, käivitades esimese arenduskeskuse Mehhikos Guadalajaras. Ladina-Ameerikast on kiiresti saamas üks peamisi globaalseid tehnoloogiakeskusi, kus on suurepärane talent ja kogukond.