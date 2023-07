Foto: Theo Crazzolara, Pixabay

Hasartmängud ja kihlvedude panemine on ajaviited, mis on pakkunud põnevust ja naudingut paljudele inimestele aastate jooksul. Kuid nagu iga tegevuse puhul, on oluline seda teha vastutustundlikult. Vastutustundlik hasartmängimine tähendab teadlike ja mõistlike otsuste tegemist, et vältida hasartmängudega seotud probleeme.

Allpool toome välja mõned soovitused, kuidas mängida vastutustundlikult ning jagame ka Eesti ressursse, mis on saadaval probleemse mängimisega toimetulemiseks.

Hasartmängud - lõbus ajaviide vastutustundlikult mängides

Kui järgitakse vastutustundliku mängimise põhimõtteid, võib hasartmäng olla meelelahutuslik ja põnev tegevus. See võimaldab inimestel testida oma strateegilisi oskusi, proovida õnne ja nautida adrenaliinilaksu, mis tuleb võidu või kaotuse hetkedest. Kõige tähtsam on meeles pidada, et hasartmängud peaksid olema lõbusad ja nauditavad, mitte stressi või probleemide tekitajad. Seega on mängu eesmärk nautida mängu ennast, mitte ainult võitu. Kui mängust kaotuse korral rõõmu ei tuntaks, tuleks mängimist vältida.

Määrake eelarve ja jälgige seda: Esmalt määrake kindel summa, mida olete nõus hasartmängudele kulutama, ja ärge ületage seda eelarvet mingil juhul.

Määrake aja piirangud: Määrake kindel aeg, mida olete valmis hasartmängudele pühendama, ja pidage sellest kinni.

Kasutage enesevälistust: Paljud hasartmängudega seotud veebisaidid pakuvad enesevälistuse võimalusi, mis võimaldab teil määrata perioodi, mille jooksul ei saa te oma kontole juurde pääseda.

Otsige professionaalset abi: Kui tunnete, et teil on probleeme kontrolli säilitamisega, võtke ühendust professionaalsete nõustajate või tugigruppidega, näiteks Eesti Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus.

Õppige stressi maandama: Probleemne mängimine võib olla seotud stressiga, seega on oluline õppida tervislikke viise stressi maandamiseks.

Mängige vastutustundlikult: Mängige ainult raha eest, mida olete valmis kaotama, ja määrake kindlaks realistlikud võidueesmärgid.

Ole teadlik riskidest: Mõistke, et hasartmängud on seotud riskiga ja võiduvõimalused on alati muutuvad.

Kasutage hasartmängusõltuvuse testi: On olemas mitmeid teste, mis aitavad hinnata, kas teil võib olla hasartmänguprobleem.

Otsige abi: Kui tunnete, et hasartmängud on muutunud probleemiks, siis otsige abi. Eestis on mitmeid organisatsioone, mis pakuvad tuge ja nõuandeid. Näiteks on Eesti Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus (EHN), mis pakub abi ja toetust hasartmängusõltuvusega toimetulemiseks. Samuti on Eesti Tervise Arengu Instituut ressurss, kus leiate lisateavet ja abi.

Kokkuvõte

Pidage meeles, et hasartmängud on mõeldud meelelahutuseks. Kui te mängite vastutustundlikult, saate nautida mängu põnevust ja jätkata ohutu ja tervisliku suhte säilitamist hasartmängudega.

Soovime teile vastutustundlikku mängimist ja edukaid panuseid!