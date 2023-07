(Sisuturundus)

Kas olete otsimas uut sõiduvahendit? Või isegi ostmas oma esimest autot? Autot saab osta mitmest kohast, igaühel neist oma oma eelised ja puudused. Tutvume enimlevinud valikutega.

Esindus – üks levinumaid kohti auto ostmiseks on esindus. Esindused pakuvad laias valikus kontrollitud sõidukid. Nii kasutatud, uusi kui ka demosõidukeid. Autosalongis on tavaliselt laias valikus autosid igale maitsele. Nendega saab tutvuda interneti teel, broneerida proovisõit ning seejärel juba autoga kohapeale tutvuma minna. Esindused pakuvad tavaliselt ka rahastamisvõimalusi ja garantiid, mis võivad muuta eelistatud sõiduki valiku hõlpsamaks. Vältimaks liigset ajakulu, tasuks kindlasti tutvuda e-autosalongides pakutavate sõidukitega.

Eraisik – see võib olla hea valik, kui soovite auto hinnas kaubelda. Eraisiku käest ostmisega võivad kaasneda siiski teatud riskid, kuna müüja ei pruugi olla sõiduki seisukorra osas aus.

Autoturg – autoturul on lai valik erinevat marki ja tüüpi sõidukeid. Lisaks on need erinevas seisukorras ja hinnaklassis. Sealt võib leida tõelisi pärleid, kuid samas on oht sattuda auto otsa, mida pole korrapäraselt ega heaperemehelikult hooldatud. Isegi kui auto võib väljast paista ilus ja korralik, võib tegelikult esineda autol mitmeid varjatud vigu.

Oksjon – samuti on võimalik soetada uus sõiduvahend internetis oksjoni kaudu. Jällegi võivad siinkohal kaasneda risked, sest oksjonil oleval autol võivad olla varjatud vead. Seetõttu tuleks kindlasti enne oksjonil osalemist käia kohapeal ning tutvuda sõidukiga enne pakkumise tegemist.

Siinkohal tulekski läbi mõelda milline on teie eelarve ja kas olete valmis lisaraha maksma, kui autol esinevad varjatud vead või soovite saada garantiid ja olla veendunud, et auto on esinduses kontrollitud.