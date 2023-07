Elektroonikaettevõte LG (LG Electronics) toob turule uue LG MAGNIT (mudel LBAF) ekraani, mis on mõeldud virtuaalstuudiote loomiseks. Ekraan jõuab peatselt ka Baltikumi turule.

Seadme ekraan kasutab ettevõtte uut Micro LED tehnoloogiat, mis tagab parema pildikvaliteedi, sügavamad mustad toonid ning erksad ja elutruud värvid.

LG MAGNIT on loodud peamiselt virtuaalstuudiote loomiseks ning XR-tehnoloogia kasutamiseks. Ekraan suudab reaalajas kuvada monitoride, kaamerate, kaamera jälgimistarkvarade ja tootmisarvutitega loodud pilti.

LED-ekraane kasutatakse meedia- ja filmitööstuses aina rohkem, et kuvada näitlejate, saatejuhtide või muude esiplaanil olevate objektide taustal realistlikku keskkonda.

Uus LG MAGNIT ekraan on varustatud LG chip-on-board (COB) LED-tehnoloogiaga, mis tagab suure jõudluse ja töökindluse. Micro-LED paneeli pikslite vahe on 1,5 millimeetrit ning ekraan kasutab miljoneid isevalgustuvaid piksleid, et kuvada erakordselt erksaid, kontrastseid ja elutruid pilte.

LG MAGNIT annab kasutajatele võimaluse kohandada kuvatava pildi suurust vastavalt vajadusele ning valida kahe paigaldusmeetodi vahel – ekraani on võimalik riputada seinale või tugikonstruktsiooni külge ning selle mooduleid saab kinnitada teineteise külge, et luua suurem ja sujuvam pilt.

LG Micro LED-lahenduse struktuur aitab vähendada värvimoonutusi, et kuvada ülimalt teravaid detaile ning realistlikke värve laia vaatenurga alt. See muudab seadme sobivaks suure ekraaniga konfiguratsioonide jaoks, kus kasutajad võivad ekraani jälgida erinevatest kohtadest. LG MAGNIT ekraani on võimalik paigaldada kuni 10-kraadise kumera nurgal all ning seadme läbimõeldud disain muudab moodulite kokkupanemise ja joondamise lihtsamaks, tagades sujuva ja ühtse pildi kogu ekraani ulatuses.

LG MAGNIT lahendust on lihtne seadistada, paigaldada ja hooldada.

LG Micro LED-ekraan on varustatud suurte 35,6-tolliste moodulplokkidega. Kaasas on ka paneelimoodulid ja tagant ligipääsetavad toiteallikad. LG ekraanilahendus pakub ülimat värvitäpsust, madala latentsusega videoedastust ja muljetavaldavaid HDR-võimalusi, mistõttu on seade hea valik näiteks meediamajadele otseülekannete edastamiseks.

LG MAGNIT sarja tootevalikust leiab ekraane nii eluruumide jaoks (mudel LSAD / pikslite vahe: 0,78 mm) kui ka lahendusi erinevatele ärisektoritele, nagu näiteks suurkorporatsioonid, jaemüük ja hotellindus (mudel LSAB / pikslite vahe: 0,78/0,9/1,25 mm).