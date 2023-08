11. ja 12. augustil toimub Paides Arvamusfestival 2023, kus Telia Digitarkuse alal räägitakse nii metaversumist, tehisintellektist, tumeveebist, laste internetioskusest kui riigi käes olevatest isikuandmetest.

Digitarkuse ala arutelude ligipääsetavuse suurendamiseks on igale arutelule lisatud viipekeelne sünkroontõlge. Lisaks on Digitarkuse alal Telia vabatahtlikud, kellelt on võimalik saada digiabi. Külastajatel, kellel on nutiseadme aku tühjaks saamas, saavad laenutada festivali ajaks akupanka ning kõik huvilised, kellel on küsimusi nutiseadme kasutamise või digimaailmas toimetamise kohta, saavad nõu ekspertidelt.

Tänavusel Arvamusfestivalil jõuavad Telia Digitarkuse alal toimuvad arutelud vaatajateni taas üle Telia 5G võrgu ning kõigil aruteludel on ka viipekeelne tõlge. Aruteludele saab kaasa elada nii kohapeal kui Telia Facebooki ja Inspira kanali vahendusel.

Digitarkuse ala arutelud keskenduvad taaskord väga erinevatele teemadele ning käsitlevad tehnoloogia mõju ja pakutavaid võimalusi nii üksikisikule kui kogu ühiskonnale.

„Soovime oma aruteluala publikut kasvatada läbi digitaalse jälgimise nii sotsiaalmeedias kui TV-s ning toome kavasse ka rohkem publikut kaasavaid interaktiivseid arutelusid. Näiteks saab koos eksperdiga hinnata, kuidas reageerida sotsiaalmeedia sisule ning lastele on täitsa oma formaat, kus nad saavad mängude kaudu õppida interneti turvalisuse kohta,“ sõnas Telia toetustegevuste juht Elo Võrk.

„Publiku kaasamiseks teeme Digitarkuse alal koostööd Eesti startupiga Votemo, mille platvormi kaudu saab igas arutelus jälgida ja kaasa rääkida konkreetses küsimuses ning saata küsimusi ka aruteludes osalejatele,“ lisas Võrk.

Digitarkuse ala ülekandeid saab otse vaadata mõlemal päeval Telia Inspira kanalist ja Telia Facebooki lehelt. Ülekandeid tehakse üle Telia 5G võrgu.

Kõikidel aruteludel on viipekeele tõlge. Aruteludes saab kaasa rääkida ja oma küsimusi saata läbi Votemo platvormi aadressil https://arvamus.votemo.eu.

Digitarkuse ala programmi on kokku pannud Telia, PRIA, Statistikaamet ning Diana Poudel ja Inger Klesment Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist.

DIGITARKUSE ALA KAVA 𝗥𝗲𝗲𝗱𝗲, 𝟭𝟭. 𝗮𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗲𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗼𝗴𝗶𝗮𝗱 𝗷𝗮 𝗮𝗻𝗱𝗺𝗲𝗱 𝗺𝗮𝗮𝗲𝗹𝘂 𝘁𝗲𝗲𝗻𝗶𝘀𝘁𝘂𝘀𝗲𝘀 📌 Kell 12.00-13.30 🎤 Moderaator: Mariell Viinalass (PRIA arendusnõunik) 🗣 Osalejad: Tanel Trell (otsetoetuste osakonna juhataja), Riina Järvet (arendusosakonna nõunik), Kiido Levin (registrite osakonna juhataja), Jane Jäger (infotehnoloogia osakonna projektijuht), Urvi Kaljas (arendusosakonna teenusdisaini nõunik), Kadri Koel (eelarve- ja analüüsiosakonna juhataja) Arutelu on grupivestluste formaadis, millele ülekannet ei toimu 𝗦𝗶𝗻𝘂 𝗮𝗻𝗱𝗺𝗲𝗱 𝗿𝗶𝗶𝗴𝗶 𝗸ä𝗲𝘀 - 𝗺𝗶𝗱𝗮 𝘀𝗮 𝘀𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀𝘁 𝗸𝗮𝘀𝘂 𝘀𝗮𝗮𝗱? 📌 Kell 14.00-15.30 🎤 Moderaator: Urmet Lee (Statistikaameti peadirektor) 🗣 Osalejad: Sandra Särav (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler), Liisi Jürgen (Njord Advokaadibüroo partner), Christman Roos (META vanemkonsultant) Ülekanne Inspiras ja Telia Facebookis 𝗞𝘂𝗶 𝗺𝘂𝘀𝘁 𝗼𝗻 𝘁𝘂𝗺𝗲𝘃𝗲𝗲𝗯? 📌 Kell 16.00-17.30 🎤 Moderaator: Henrik Roonemaa (tehnoloogiaajakirjanik) 🗣 Osalejad: Raivo Malter (Telia küberturbe ekspert), Ago Ambur (Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht), Tõnu Tammer (RIA intsidentide käsitlemise osakonna juhataja) Ülekanne Inspiras ja Telia Facebookis 𝗠𝗲𝘁𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝘂𝗺𝗶𝘀 𝗲𝗶 𝗼𝗹𝗲 𝗸𝗲𝗹𝗹𝗲𝗹𝗴𝗶 𝗽𝘂𝘂𝗲𝘁 📌 Kell 18.00-19.30 🎤 Moderaator: Jakob Rosin (Ligipääsuke) 🗣 Isiklikku kogemust jagavad: Karl Martin Kutser, Hendra Raud ja Meelis Luks. Eksperdina osaleb EKA VR labori juhataja ja õppejõud Johanna Jõekalda Ülekanne Inspiras ja Telia Facebookis 𝗟𝗮𝘂𝗽ä𝗲𝘃, 𝟭𝟮. 𝗮𝘂𝗴𝘂st 𝗞𝘂𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮𝗽𝘀𝗲𝗱 𝗻𝗶𝗶 𝗽𝗮𝗹𝗷𝘂 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁𝗶𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗮𝘃𝗮𝗱!? 📌 Kell 12.00-13.30 🎤 Moderaator: Inger Klesment + kommunikatsiooni ja meediapädevuste spetsialist Balti Infohäirete Sekkekeskuses (BECID) Formaat on mänguline ja lapsi kaasav. Laste õiguste ja privaatsuse kaitseks ülekannet ei toimi. Osaleda saab vaid kohapeal 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗼𝗻 𝘁𝗲𝗵𝗶𝘀𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝗸𝘁𝗶 𝗿𝗼𝗹𝗹 õ𝗽𝗽𝗶𝗺𝗶𝘀𝗲𝘀? 📌 Kell 14.00-15.30 🎤 Moderaator: Toomas Tuul (Narva Gümnaasiumi ajalooõpetaja) 🗣 Osalejad: Triinu Pääsik (haridusmentor), Terje Hallik (Tartu Miina Härma Gümnaasiumi õppejuht), Andres Karjus (Tallinna Ülikooli kultuuriandmete analüüsi teadur), Aivar Hiio (Haridus- ja Teadusministeeriumi Üldhariduse valdkonna nõunik) Ülekanne Inspiras ja Telia Facebookis 𝗞𝘂𝗶 𝗵ä𝘀𝘁𝗶 𝗦𝗶𝗻𝗮 𝗼𝘀𝗸𝗮𝗱 𝗼𝗺𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝘂𝘂𝗺𝗶 𝗵𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗮? 📌 Kell 16.00-17.30 🎤 Moderaator: Diana Poudel (infovastupidavuse nooremteadur / Tartu Ülikool) Ülekanne Telia Facbookis 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗸 𝗥𝗼𝗼𝗻𝗲𝗺𝗮𝗮 𝗷𝗮 𝗧𝗮𝗮𝘃𝗶 𝗞𝗼𝘁𝗸𝗮 𝗸𝗮𝗵𝗲𝗸õ𝗻𝗲 📌 Kell 18.00-19.30 🎤 Moderaator: Henrik Roonemaa Ülekanne Inspiras ja Telia Facebookis

Tutvu festivali programmiga lehel www.arvamusfestival.ee.