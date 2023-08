Sony teatas täna, et on taas saanud tunnustada Expert Imaging and Sound Association Awards 2023 auhindade jagamisel. Sony võitis kokku viis auhinda, sealhulgas sisulooja kaamera kategoorias ZV-E1, multimeedia nutitelefonide kategoorias Xperia 1 V ja täiustatud täiskaaderkaamera kategoorias Alpha 7R V eest.

Kogu nimekiri auhindadest, mille Sony võitis, on siin:

EISA TÄIUSTATUD TÄISKAADERKAAMERA 2023-2024: Sony Alpha 7R V

EISA SISULOOJA KAAMERA 2023-2024: Sony ZV-E1

EISA AASTA OBJEKTIIV 2023-2024: Sony FE 20-70mm F4 G

EISA STANDARD PRIME OBJEKTIIV 2023-2024: Sony FE 50mm F1.4 GM

EISA MULTIMEEDIA NUTITELEFON 2023-2024: Sony Xperia 1 V

Alpha 7R V puhul on Sony ühendanud suure eraldusvõimega 61 miljoni piksli täiskaadersensori ja kõrgetasemelise subjektituvastusega automaatse teravustamise süsteemi, mida käitab spetsiaalne AI-protsessor. See suudab tuvastada ja hoida fookust paljude erinevate objektide, sealhulgas inimeste, loomade, lindude, putukate, autode, rongide ja lennukite peal. Alpha 7R V on võimeline salvestama ka 8K-videot kaadrisagedusega 24 kaadrit sekundis või 4K kiirusega 60 kaadrit sekundis, ning sisaldab kehasisest pildistabilisaatorit, mis pakub kuni 8 sammu võrra raputust vähendavat funktsiooni. Sellel on suur kõrge eraldusvõimega elektrooniline pildiotsija ning mitmekülgne kallutatav ja liigendatav puuteekraan. See on suurepärane kaamera fotograafidele, kes soovivad jäädvustada kõrgetasemelisi detaile.

EISA SISULOOJA KAAMERA 2023-2024: Sony ZV-E1

Seda vahetatava objektiiviga täiskaaderkaamerat peetakse Sony sisuloomekaameraks, mis on mõeldud neile, kes soovivad salvestada vlogisid, otseülekandeid või videointervjuusid. 12,1 miljoni pikslise sensori ja kiire BIONZ XR™ protsessoriga ZV-E1 suudab salvestada 4K-videot 60 kaadrit sekundis 10-bitise 4:2:2 värviga, täieliku pildipunktide andmete lugemise ja minimaalse säriajaga. Pärast tasuta uuendust saab see salvestada eraldusvõimega 4K/120p. Selle autofookus töötab spetsiaalse AI-töötluskiibi abil, sarnaselt Alpha 7R V-ga. 5-teljeline pildistabilisaator pakub mitmeid režiime. Kõik see on paigutatud kergesse ja kompaktsesse korpusesse, millel on täielikult liigendatud puuteekraan, intuitiivsed juhtimisseadmed ja suure mahutavusega aku.

EISA AASTA OBJEKTIIV 2023/2024: Sony FE 20-70mm F4 G

Sony suumobjektiiv on suurepärane lahendus uuele probleemile. Video salvestamine nõuab 16:9 kuvasuhte tõttu sama pildikõrguse katmiseks laiemat pildinurka. Seetõttu pakub FE 20-70mm F4 G laiemat fookuskaugust kui enamik teisi turul olevaid standardseid suumobjektiive. Sony on selle saavutanud optilise jõudluse osas järeleandmisi tegemata: FE 20-70mm F4 G pakub suurepärast teravust kogu pildi ulatuses. Väike kaal, ilmastikukindlus ja fikseeritud maksimaalne ava on selle silmapaistva objektiivi teised suured praktilised eelised.

EISA STANDARD PRIME OBJEKTIIV 2023-2024: Sony FE 50mm F1.4 GM

See G Master™ objektiiv pakub kõrgeimat optilist jõudlust ja suurt F/1,4 ava suhteliselt kerges ja kompaktses formaadis. Objektiiv pakub tänu uuenduslikule optilisele disainile ja kõrgetasemelisele tootmisele kiiremat automaatse teravustamise kiirust, suuremat teravust ja sujuvamat teravussügavust (bokeh). Automaatse teravustamise süsteem pakub täpset ja hääletut AF-jälgimist nii fotode kui ka videote puhul. Tänu ilmastikukindlale konstruktsioonile ja esielemendi kaitsvale fluorkattele saab objektiivi kasutada ka keerulistes tingimustes.

EISA MULTIMEEDIA NUTITELEFON 2023-2024: Sony Xperia 1 V

Xperia 1 V paljude teretulnud funktsioonide hulgast paistab silma kvaliteetne kaamerasüsteem. Selle viienda põlvkonna lipulaeva telefoni täiustusi võib leida sensortehnoloogias, mis sisaldab uut "Exmor T for mobile", mis on 2-kihilise transistorpiksliga CMOS pildiandur. Sensori 1,7-kordne suurendamine tagab oluliselt väiksema mürataseme ja laiema dünaamilise ulatuse, viies öised ülesvõtted uuele tasemele. Sony 24 mm põhikaamerat täiendab 16 mm fookuskaugusega ülilai kaamera ja 85-125 mm ulatusega optilise suumiga kaamera. Xperia 1 V suurepäraseid pildivõimeid ja paindlikkust toetab selle lai 21:9 pildisuhe, 4K resolutsiooniga HDR OLED ekraan ja võimas 5000 mAh aku koos uusima Snapdragon® protsessoriga.