Logitech tõi välja kollektsiooni, kuhu kuuluvad samas stiilis klaviatuur ja hiir. Uus Pebble 2 on Logitechi värskeim kollektsioon, kus moodne disain kohtub mugavuse ja loovusega. Seeriasse Pebble 2 Combo MK380 kuuluvad juhtmevaba klaviatuur Pebble Keys 2 K380s ja hiir Pebble Mouse 2 M350s. Need seadmed täiendavad teineteist, moodustades komplekti, mis aitab näidata nii tööl kui kodus oma isiklikku stiili. Komplekti hind on 74,99 eurot.

Pebble 2 Combo on saadaval uutes värvides ja valmistatud taaskasutatud plastist. Kerge, kompaktne ja kaasaskantav komplekt on kasutatav nii liikvel olles, kodus kui kontoris.

Valida saab värskete värvide seast: grafiit, valge ja roosa.

Funktisooni- ehk Fn-otseteeklahvide abil pääseb kohe ligi otsingule, ekraanipildi salvestamisele ja paljudele muudele vajalikele kiirfunktsioonidele. Kasutades rakendust Logi Options+ saab isikupärastada hiire keskmist nuppu, et näiteks Spotify esitusloendi järjestust segada või emotikone vestluses teksti vahele lisada või kohandada kümme Fn-klahvi, et need töötaksid just nii, nagu vaja.

Eraldi klaviatuur on vaikne ja madalate klahvidega nagu sülearvuti ja Silent Touch tehnoloogiaga hiir eemaldab 90% klõpsumürast.

Seadmelt seadmele hüppamine on lihtne: klaviatuuri ja hiire saab Bluetoothi või Logi Bolti vastuvõtja kaudu siduda kuni kolme seadmega, mis võivad olla isegi erinevate operatsioonisüsteemidega ja vahetada saab nende vahel Easy-Switchi nupuvajutusega.

Klaviatuuri aku kestab kolm aastat ja automaatse unerežiimi lülituva energiasäästurežiimiga hiirel kaks aastat.

Seadmed sisaldavad vähemalt 49% tarbimisjärgselt taaskasutatud plasti.

Pebble Keys 2 K380s

TEHNILISED ANDMED

Aku tööiga: kaks AAA leelispatareid (eelpaigaldatud) kuni kolm aastat

Juhtmevaba leviala: kuni 10 m

Mõõdud: 16 x 279 x 124 mm

Kaal: 415 g koos patareidega

Pebble Mouse 2 M350s

Aku tööiga: üks AA leelispatarei (eelpaigaldatud) kuni kaks aastat

Juhtmevaba leviala: kuni 10 m

Mõõdud: 26,2 x 58,7 x 106,7 mm

Kaal: 76 g koos akuga

Nõuded süsteemile

Bluetooth Low Energy

Windows 10, 11 või uuem

macOS 11 või uuem

iPadOS 14 või uuem (ainult klaviatuur)

iOS 14 või uuem

Android 9.0 või uuem

Chrome OS™

Linux®

Logi poldi vastuvõtja (kaasas) jaoks on vajalik USB-A port, Windows 10, 11 või uuem, macOS® 11 või uuem, Chrome OS või Linux

Logi Options+ rakenduse jaoks on vajalik Internetijuurdepääs Logi Options+ allalaadimiseks