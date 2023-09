Baltimaade suurim IT- ja juhtimiskonverents Elisa TechDay tuleb taas 28. septembril Tallinnas Kultuurikatlas. Tänavune konverents, mille avab president Alar Karis, keskendub kolmele peamisele teemale: küberturvalisus, juhtimine, tulevikutehnoloogia ja innovatsioon. Iga teema kohta toimub ka paneelvestlus, mida juhivad oma ala eksperdid.

Konverents toob kokku helgemad pead tehnoloogia ja ettevõtlussektorist. Osalejaid ootavad inspireerivad peaesinejad: tööstuse juhid ja visionäärid, kes jagavad oma teadmisi ja ennustusi tehnoloogia tuleviku kohta. Nii leiab konverentsi esinejate seast president Kersti Kaljulaidi, minister Tiit Riisalo, Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko, Eesti Keele Instituudi (EKI) kõne- ja keeletehnoloogia osakonna juhi Kai Vare.

Konverentsi küberturvalisuse paneelis üles astuv Elisa tegevjuht Andus Hiiepuu sõnab, et TechDay toimub juba 18. aastat ja on selle aja jooksul kasvanud suurimaks tehnoloogiakonverentsiks Baltimaades. "TechDay 2023 on aasta olulisem tehnoloogiasündmus, mis lubab tutvuda küberturvalisuse ja juhtimise viimaste arengute ja trendidega. Üritusel on inspireerivad peaesinejad ja mõtlemapanevad paneeldiskussioonid olulistel tehnoloogiateemadel. Osalejad saavad ammutada inspiratsiooni ja saada tipptehnoloogias praktilisi kogemusi ning teadmisi,“ ütlen Hiiepuu. „Konverents on ka suurepäraseks võrgustiku loomise võimaluseks, kus saab suhelda tehnoloogiajuhtide, entusiastide ja visionääridega. TechDay 2023 on tehnoloogia sündmus, kus tasub kohal olla nii tehnikahuvilistel, professionaalidel kui ka uudishimulikel.“

Tänavu leiab sündmus aset hübriidkonverentsina, millest saab osa võtta nii virtuaalselt kui ka füüsiliselt.

TechDayl on kolm teemavestlust: küberturvalisus, juhtimine, tulevikutehnoloogia ja innovatsioon ja iga ploki lõpus on paneel.

“Üheskoos heidame pilgu kõigele, mis viimaste aastatega muutunud ja võtame fookusesse digitaalse tuleviku. Konverentsilt saab vahetu pilgu tehnoloogia uusimatele edusammudele alates tehisintellektist ja robootikast kuni küberturvalisuseni välja,” räägib Andrus Hiiepuu ja toob välja Elisa jätkusuutlikkuse eesmärgid, mis on: sotsiaalne vastutus, mis saavutatakse läbi Eesti kultuuri edendamise; majanduslik jätkusuutlikkus läbi innovatsiooni; digitaalne turvalisus, mille kandvaks tegevuseks on keskendumine digiturvalisuse teemadele ja ühiskonna harimisele ning keskkonnahoid, mis saavutatakse panustades roheenergiale ja energiatõhususele.

Iga külaline, kas kohapeal, süle- või tahvelarvutis, nutitelefonis või maal kodukontoris, saab võimaluse otse kõnelejalt küsimusi küsida.