Foto: Franz Bachinger, Pixabay

Oleme praegu tunnistajaks võitlusele veebi ülemvõimu pärast, mida iseloomustab tehisintellekti esile kerkimine ja möödumine paljudest seni populaarseimatest veebilehtedest.

Finboldi kogutud andmed näitavad, et ajavahemikus juunist 2023 kuni augustini 2023 registreeriti ChatGPT lehel Chat.openai.com hinnanguliselt 1,51 miljardit igakuist veebisaidi külastust. See asetab ChatGPT platvormi külastuste arvult kümne populaarseima veebisaidi sekka ja on kokkuvõttes üheksandal kohal, edestades näiteks voogesituse hiiglast Netflixi, mis registreeris samal perioodil 1,49 miljardit vaatamist erinevatest seadmetest.

Samal ajal domineerib Alphabetile kuuluv otsingumootor Google.com jätkuvalt digitaalset areeni 85,41 miljardi külastusega. Tihedalt järgneb YouTube 33,56 miljardi külastusega. Meta keskkond Facebook on 17,2 miljardiga kolmandal kohal, Instagram aga 6,68 miljardiga neljandal. X (endine Twitter) püsib stabiilselt 6,48 miljardi külastusega viiendal positsioonil.

Teised veebilehed on esikümnes Wikipedia.com (4,41 miljardit), Yahoo.com (3,65 miljardit) ja Amazon.com (2,46 miljardit).

Uuringus toodi välja mõned tegurid, mis põhjustasid ChatGPT veebisaidi külastuste arvu järsu tõusu. Vastavalt uuringuaruandele on ChatGPT Internetis kõige kiiremini kasvav keskkond arvestades, et selle käivitamisest on möödunud vähem kui aasta.

Loe pikemalt kogu statistika kohta siit.