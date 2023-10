Canon teatas eile uue L-seeria objektiivi RF 10-20mm F4L IS STM turuletoomisest foto- ja videoprofessionaalidele. See on EOS R peeglita süsteemi jaoks mõeldud ülilai suumobjektiiv, mis sobib täiskaader keredele. Objektiiv pakub mitte ainult laiemat katvust RF-süsteemis, vaid on ka maailma laiema vaatenurgaga täiskaadrile mõeldud suumobjektiiv autofookuse ja pildistabilisatsiooniga.

Kellele ja miks see loodud?

Canon RF 10-20mm F4L IS STM on loodud neile, kes vajavad veelgi laiemat katvust ilma moonutusteta ja kvaliteeti ohverdamata. Samuti ideaalne neile, kes ei soovi kaasas kanda rasket klaasitükki.

10mm täiskaadri jaoks, ja see pole ka kalasilm. See on rectilinear objektiiv, mis tähendab, et sirged jooned püsivad sirgena. Lisaks muidugi IS ja suum. See on selgelt kõrgetasemeline objektiiv, mis on suunatud professionaalidele, kes tegelevad arhitektuuri, maastiku ja videograafiaga.

Lähim fookuskaugus on 25cm ja uus objektiiv koos EOS R8-ga kaalub vähem kui vanem EF 11-24mm objektiiv üksi, mille otsene järeltulija RF 10-20 on.

Uus objektiiv sisaldab uusimat perifeerse kontrolliga pildistabilisaatori (IS) tehnoloogiat, mis tagab selged ja värinavabad pildid isegi keerulistes pildistamisoludes, ka ilma statiivita. Uus IS tagab selged pildid kaadri keskelt servani ja suudab stabiliseerida viis stoppi optilise stabiliseerimisega või kuus koos keresisese stabiliseerimisega.

Videograafidele tähendab kogu see tehnoloogiline BS-bingo seda, et kaadri servad ei tõmble, kui IS on sisse lülitatud.

Plussid

Kompaktsus ja kergus: Objektiiv on üllatavalt kompaktne, mõõduga 84x112mm, kaaludes vaid 570g. See teeb selle sarnaseks RF 14-35 f4L IS-ga suuruse ja kaalu poolest. Uus 10-20 on umbes 2cm lühem ja rohkem kui poole kergem (610g kergem)

Objektiiv on üllatavalt kompaktne, mõõduga 84x112mm, kaaludes vaid 570g. See teeb selle sarnaseks RF 14-35 f4L IS-ga suuruse ja kaalu poolest. Uus 10-20 on umbes 2cm lühem ja rohkem kui poole kergem (610g kergem) Tehnoloogia: 10-20 saab esimeseks L-seeria objektiiviks, mis kasutab STM mootorit, olles fokusseerimisel kiirem ja sujuvam kui vana EF 11-24.

10-20 saab esimeseks L-seeria objektiiviks, mis kasutab STM mootorit, olles fokusseerimisel kiirem ja sujuvam kui vana EF 11-24. Kvaliteet: Tänu parandatud optilistele elementidele moonutab objektiiv minimaalselt ehk jooned püsivad sirgena ka kaadri servaosas, muutes selle ideaalseks arhitektuuri jaoks.

Tänu parandatud optilistele elementidele moonutab objektiiv minimaalselt ehk jooned püsivad sirgena ka kaadri servaosas, muutes selle ideaalseks arhitektuuri jaoks. Hind: Võrreldes EF 11-24-ga, mida see sisuliselt asendab, on uus 10-20 laiema vaatenurgaga ja nüüd ka pildistabilisaatoriga, samal ajal olles märkimisväärselt väiksem ja kergem, muutes selle palju praktilisemaks.

Miinused

Hind: Kuigi RF 10-20 on turule toodud veidi madalama hinnaga kui kaheksa aastat vana 11-24, on see siiski kõrge hinnaga objektiiv. Koos maksudega ligi 3000€

Kokkuvõte

Canon RF 10-20mm F4L IS STM on innovaatiline objektiiv, mis pakub fotograafidele ja videograafidele enneolematut laia vaatenurka ka täiskaaderkaameratele, suumi võimalusega. Selle kompaktsus, kergus ja tehnoloogiline üleolek teevad sellest atraktiivse valiku professionaalidele. Kuigi selle hind võib olla kõrge, võib olla selle pakkumine ja kvaliteet seda väärt, kui tegu on töövahendiga, mis kiirelt end tagasi teenib ning võimaldab hoida kokku väärtusliku aega. Canon RF 10-20mm F4L IS STM objektiivi soovituslik hind (koos käibemaksuga) on 2949 eurot ja müük algab 2023. aasta oktoobri lõpus.

Täpsem info tootja kodulehel.