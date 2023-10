Uusima DJI Mini 4 Pro drooni suhtes on kasutajate ootused kõrged, eriti pärast eelnevat Mini 3 Pro mudelit. Kas see uus mudel suudab neid ootusi täita või on tegemist vaid väikese täiustusega? Philip Bloom oma ülevaates uurim, millised on Mini 4 Pro peamised erinevused ja kas see on väärt uuendamist.

Võrreldes Mini 3 Pro-ga, tunduvad Mini 4 Pro muudatused pigem täiustusena kui täiesti uue põlvkonna droonina. Kaamera on jäänud 4K resolutsioonile, samuti ei ole muudetud kaamerat, seda on üks ja 1/1.3" sensoriga. Füüsiliselt sarnaneb see eelkäijaga, kuid mõningate oluliste erinevustega, nagu maandumisjalad ees ja 360-kraadine takistuste vältimise süsteem.

Kontroller on saanud uuenduse, kasutades Occusync 4 edastussüsteemi, mis parandab ulatust ja reageerimiskiirust. Samuti on aktiivse jälgimise võimalused täienenud, võimaldades kasutajatel seada erinevaid parameetreid, et jälgitav objekt oleks ideaalis kaadri keskel.

Kaamera pakub kolme erinevat profiili, sealhulgas HLG HDR ja D-Log M. Lisaks on kasutajatel rohkem kontrolli müra vähendamise ja teravuse üle.

Plussid ja Miinused:

Plussid:

Täiustatud aktiivse jälgimise süsteem 360-kraadise takistuste vältimisega.

Uus edastussüsteem (Occusync 4) tagab parema ulatuse ja reageerimise.

Kaamera pakub mitmeid erinevaid profiile, sealhulgas HLG HDR.

Müra vähendamise ja teravuse kontrolli täiustused.

Avariitule all lennukõrguse näitamiseks.

Miinused:

Kaamera ei ole nii hea kehvas valguses kui mõned teised DJI mudelid.

Üleminek Mini 3 Pro mudelist nõuab mõningaid uusi tarvikuid, näiteks filtreid ja objektiivi adapterid.

Kokkuvõte:

Kokkuvõttes on DJI Mini 4 Pro paremaks muutunud tänu olulistele täiustustele, nagu aktiivse jälgimise süsteem, edastussüsteem ja kaamera võimalused. See on ideaalne valik neile, kes soovivad kvaliteetset drooni, mis kaalub alla 250 grammi. Siiski, kui otsite rohkem kaameraid ja lisafunktsioone, tasub olla valmis kaaluma suuremaid, kallimaid alternatiive.

Hind alates 800€, fly more kit-iga 1200€

DJI Euroopa veebipoest tasuta kiire kohaletoimetamine ning paindlik tagastuspoliitika.



Kui olete huvitatud DJI Mini 4 Pro ostmisest, kasutage meie DJI ametliku veebipoe Affiliate linki, millega toetate Arvutimaailma toimimist. See ei maksa teile midagi ekstra, kuid aitab Arvutimaailma ajakirjal püsida sõltumatu. Aitäh!

