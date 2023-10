Philips 40B1U5600.

(Sisuturundus)

Kui oled uue monitori otsingul, on üks esimesi küsimusi, mida endalt küsida, kui suurt monitori valida. Kuid see ei ole tegelikult enam keerulise vastusega küsimus, sest suuremal monitoril on mitmeid eeliseid, mis võivad muuta nii töö- kui ka mänguaja hulga paremaks.

Suurtel monitoridel on palju eeliseid ja neid ei ole enam kallis endale lubada – seda kõike on mõjutanud ekraanisuuruste järsk kasv. Kui mõned aastad tagasi oli 24-tolline ekraan normiks, siis nüüd muutuvad üha populaarsemaks suurema diagonaaliga mudelid, näiteks 32-tollised ja 34-tollised või suuremad monitorid. Mõistliku hinnaga võib leida ka üle 34-tolliseid ekraane, mis sobivad suurepäraselt tööle ja kodukontorisse.

Suuremad monitorid pakuvad rohkem ekraanipinda

Esimene ja kõige loogilisem põhjus suurema monitori valimiseks on muidugi ekraani pindala. Sellel saab lihtsalt rohkem asju korraga näha. Philipsi tootevalikus on suur hulk suure ekraanidiagonaaliga professionaalseid kuvareid, mille eesmärk on pakkuda täiendavat horisontaalset ruumi, et parandada rööprähklemist ja tootlikkust. 34-tolline UltraWide 21:9 Philips 34E1C5600HE on näiteks mõeldud kaugtöö jaoks. Tänu USB-C ühendatavusele saavad kasutajad ühendada oma sülearvuti monitoriga vaid ühe USB-C kaabli abil. See saab pakkuda voolu sülearvutile – ja suudab ka voolu vastu võtta – tänu USB Power Delivery'ile (kuni 65 W) ja edastab videosignaali sülearvutist tänu USB DisplayPorti režiimile. Sellel mudelil on ka sisseehitatud 5 MP veebikaamera, mürasummutusmikrofon ja 5 W kõlarid, mistõttu sobib see ideaalselt kodus töötamiseks ja kaugtööks.

Philips 34E1C5600HE.

Suurem ekraan tähendab, et saad avada korraga rohkem rakendusi ja dokumente, ilma et peaks pidevalt akende vahel vahetama. Philips 34E1C5600HE on varustatud PbP (Picture-by-Picture) ja PiP (Picture-in-Picture) režiimidega, mis võimaldavad samaaegset kahe pildiallika ühendamist ja vaatamist. PbP-funktsiooni abil saate jagada ekraani pooleks, kusjuures mõlemal poolel kuvatakse samaaegselt eri allika väljundit.

PiP-režiimis on võimalik kuvada ühte programmi täisekraanil, samal ajal kui teist programmi kuvatakse aknana. See on eriti kasulik, kui on vaja jälgida näiteks otseülekannet, samal ajal arvutis tööd tehes või mitme projekti kallal korraga töötades. Samuti tasub meeles pidada, et suuremad ekraanid on hindamatu väärtusega loomingulistes töövoogudes, näiteks videote monteerimisel, võimaldades näha korraga rohkem ajajoont.

Tootlikkuse tõstmine, jäädes samal ajal silmi säästvaks

Suuremat ekraani on kindlasti mugavam vaadata. See on eriti oluline, kui veedate palju aega arvuti taga. Suur ekraan aitab näha rohkem detaile, lisaks sellele on mõned tehnoloogiad spetsiaalselt loodud silmade väsimuse vähendamiseks. Näiteks Philipsi 45-tolline SuperWide 45B1U6900CH on sertifitseeritud TUV Rheinland Eyesafe RPF 50 sertifikaadiga, mis tähendab, et sinise valguse filter on alati sisse lülitatud, et vältida sinise valguse võimalikku kahjulikku mõju. Tänu selle mudeli 32:9 kuvasuhtele saab mugavalt kuvada korraga mitte ainult kahte, vaid kolme täissuuruses akent, ilma et monitoriraamid oleksid takistuseks. Lisaks on sellel uusimad tehnoloogiad, näiteks QHD 5 MP pop-up veebikaamera ja Windows Hello autentimine, müravastane mikrofon, sisseehitatud USB-C dokkimisjaam 5 USB-pordiga ja KVM-lüliti, et juhtida kahte arvutit ühe klaviatuuri/hiirega. Turvaline ja kiire traadiga võrguühendus ühendatud sülearvutiga on samuti tagatud USB-C kaudu tänu monitori Gigabit-Ethernet-pordile.

Philips 45B1U6900CH



Suured monitorid näevad paremad välja

Välimus ja ruumi sulandumine ei ole kuidagi mitteolulised argumendid. Suuremad monitorid võivad lisada töölauale esteetilist väärtust ja muuta tööruumi stiilsemaks, eriti kui tegemist on mitme monitoriga töölauaga. Kuna üks 16:9 monitor võib sageli tunduda üsna piiratud, kaldub üha enam kasutajaid mitme monitoriga lahenduste poole. Kui aga 2 monitori on üksteise kõrval, on tulemuseks segane töölaud, kus on kaks korda rohkem video- ja toitejuhtmeid monitoride jaoks, kaks korda suurem energiatarbimine, häirivad äärised ja ebapuhas kogemus. Philips 40B1U5600 pakub professionaalsetele kasutajatele segadusteta seadistust. Suurepärane 40-tolline suurus ja 21:9 kuvasuhe võimaldab videotöötlejatel näha kogu ajajoont ilma jaotusteta, samas kui finantseksperdid ja tabelite kasutajad saavad nautida ruumi, mis võimaldab neil hõlpsasti dokumente kõrvuti võrrelda. Tänu IPS-tehnoloogiale pakub 40B1U5600 silmapaistvat värvitäpsust ja suurepäraseid vaatenurki. Lisaks pakub üks õhuke, pööratav USB-C kaabel lihtsat ühendamist ja võimaldab kasutajatel nautida kõrge resolutsiooniga videot, edastades samal ajal andmeid ülikiiresti ja laadides ühilduvaid seadmeid.

Kuidas määrata õige ekraanisuurus?

Uue monitori otsimisel on oluline valida õige ekraanisuurus. Seda mõõdetakse tollides ja see on kaugus ekraani ühest nurgast teise ehk diagonaali pikkus.

Kui sa ei ole veel kindel, milline ekraani suurus sulle sobib, on hea mõte lähtuda oma valiku tegemisel oma tööharjumustest ja isiklikest eelistustest, samuti ruumi suurusest ja sellest, kui kaugel ekraanist istud. Näiteks tagab suurem ekraan parema meelelahutuskogemuse, eriti kui kasutad monitori mängude mängimiseks või filmide vaatamiseks. Samuti tagab see parema sügavuse ja eraldusvõime, mis tagab selgema pildi. Kui sulle meeldib filme vaadata ja mänge mängida, soovid kindlasti suurema diagonaaliga mudelit, kuid lihtsamate ülesannete, näiteks teksti redigeerimise jaoks võib piisata ka väiksemast. Samas pea meeles, et mida lähemal monitorile oled, seda suuremana see tundub.

Vaata Philipsi 34-tolliseid ja suuremaid monitore siit.

Millised klaviatuurid ja hiired sobivad nende suurte monitoride jaoks?

Suuremõõtmelise monitori juurde võiks valida elegantse klaviatuuri ja hiire, et mugavalt monitori ees tööd teha.

Siin on kolm head klaviatuuri ja hiire komplekti, mis sobivad suure monitoriga.

Philips SPT6307B

Philips SPT6307B on mugavalt kompaktne klaviatuur, mis mahub kenasti suurest monitorist järele jäänud laua servale. Ka Philipsi hiir on kompaktne ja käepärane, millel on kõik vajalikud juhtnupud, lisaks ka 1600 DPI optiline andur. Hiir sobib võrdselt nii vasaku- kui ka paremakäeliseks kasutamiseks.

Klaviatuuril on hulk mugavaid kiirklahve meediakanalite juhtimiseks ja arvutis olevate programmide, näiteks e-posti, käivitamiseks. Nooleklahvid on suured ja paljude numbritega töötades saad neid kiirelt sisestada numbriklahvistikuga.

Klaviatuuri/hiire komplekt ühendub arvutiga juhtmevabalt, nii et teie töölaud jääb esteetiliselt puhtaks ja kaablivabaks. Täiuslikud klahvid on kodus kasutamiseks vaiksed, müravabad ja vastupidavad, kuna neid on testitud miljonite vajutustega.

Philips SPT6207B

Philips SPT6207B on taskukohasem juhtmega klaviatuuri ja hiire komplekt, kuid muidu sarnane eelmisega. Kui soovite olla kindel, et patareid ei saa kriitilisel hetkel, näiteks mängimise ajal, otsa, siis ongi juhtmega seadmed mõnikord eelistatud. Lisaks on selline komplekt odavam ja tulevikus pole vaja patareisid juurde osta.

Ühendatavus toimub USB 2.0 pesa kaudu ja hiire lahutusvõime on 1200 DPI.

Philips SPT6607B

Philips SPT6607B on samade klahvidega kui kaks eelmist mudelit, kuid klahvide ees on palju mugavam randmetugi neile, kes peavad veetma pikki päevi arvuti ees. Ergonoomiline randmetugi teeb ka traadita klaviatuuri kasutamise kuni kolme seadmega äärmiselt mugavaks ning traadita hiirt saab samuti kolme seadmega ühendada. Saate selle ühendada mis tahes arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoniga ja seejärel nende vahel vahetada.

Käetugi aitab randmetel klaviatuuri ees puhata ja pakub mugavat tuge, kui parasjagu ei kirjuta.