Nutikate elektriseadmete tootja Eaton toob Euroopa turule oma esimese kolmefaasilise topeltmuundamisega (online) UPSi. Uus Eatoni 93PX UPS on eelkõige abiks kriitiliste IT-, tööstus-, tootmis- ja meditsiiniseadmetele katkematu toiteallikas tagamisel.

„Mida enam ollakse sõltuvad elektrist, seda enam tasub pöörata tähelepanu kaasnevatele potentsiaasetele ohtudele. UPSid ehk katkematu toite allikad aitavad kaitsta seadmeid elektririketest ja -katkestustest põhjustatud kahjude eest. Aastate jooksul on UPSid muutunud aina paremaks ning ka Eatoni uue UPSi väljatöötamisel peeti silmas nelja aspekti – et seade oleks varasematest mudelitest tõhusam, võtaks võimalikult vähe ruumi, tagaks parema küberturvalisuse ja aitaks energiakulusid kokku hoida,“ ütles elektriinsener ja Eaton Eesti müügijuht Ragnar Roos.

Eaton 93PX 15-20 kVA UPSi toitemoodulid võtavad serveripüstikus vaid 3U jagu rack-kohti, jättes rohkem ruumi IT-seadmetele. Kui on vaja suuremat võimsust, siis on võimalik mooduleid juurde lisada ja neid omavahel ühendada. Uut UPSi saab kasutada ka eraldiseisvalt n-ö torni tüüpi seadmena. Tänu sisseehitatud gravitatsiooniandurile pöörab UPSi puuteekraan end automaatselt.

Kasutades optimaalselt Eatoni loodud tehnoloogiaid nagu energiasäästu süsteemi (Energy Saver System), on uue 93PX UPSi kogu omamiskulu turu kõige madalam. Tänu seadme ühtsele võimsustegurile suudab see võrreldes teiste UPSidega varustada suuremat hulka servereid, millel on samaväärne VA-nimiväärtus, kuid madalam võimsustegur. Selle tulemusena võimaldab 93PX UPS vähendada energiatarbimist ning säästa märkimisväärselt aastase elektrikulu arvelt.

Eaton 93PX UPSi nutikas toitehaldustarkvara ühildub kõigi peamiste virtualiseerimist võimaldavate tarkvaratüüpidega. Integreeritud nutikate funktsioonide ja näiteks Eatoni Brightlayer suite'iga ühendades saavad kasutajad jälgida, kontrollida ja optimeerida oma energiakasutust ning tekkivaid probleeme lahendada või isegi täielikult ennetada. Lisaks on uus Eatoni UPS projekteeritud karmi keskkonda silmas pidades, mistõttu on see eriti vastupidav ja sobib kasutamiseks ka väljaspool tehnoruume.

Suurema küberturvalisuse tagamiseks on Eaton 93PX UPS disainilt turvaline ja sellega on kaasas Cyber Secured Monitoring, mis pakub kiiremat reageerimist riketele, regulaarseid ja põhjalikke aruandeid UPSi jõudluse kohta, sealhulgas prognoosianalüüsi, ja elutsükli haldamist.