(Sisuturundus)

Esitledes uusi Galaxy S24 seeria nutitelefone, on Samsung esimene tehnoloogiaettevõte, mis siseneb nutiseadmete järgmisesse innovatsioonikümnendisse, kus uuendused on suuresti seotud tehisintellekti (AI) rakendusvõimalustega igapäevaelus.

AI-funktsioonid

Nutitelefonid Galaxy S24, Galaxy S24+ ja Galaxy S24 Ultra sisaldavad uusi ja uuenduslikke hõlpsasti kasutatavaid tehisintellekti võimalusi ning funktsioone, mis aitavad avastada uudseid nutitehnoloogia kasutusviise ja võimalusi ning lihtsustavad oluliselt suhtlemist ja sisuloomet.

Live Translate

Galaxy S24 seadmetes sisalduv tehisaju on valdkonnas esmakordselt kasutatav tehnoloogia, mis võimaldab tõlkida kõnede ja sõnumite sisu isegi siis, kui nutitelefonil puudub internetiühendus. Funktsioon on kasutatav Galaxy S-seeria nutitelefonide mudelites mis tahes operaatori võrgus 13 eri keeles, aidates ületada välismaal elavate sõprade-sugulastega või reisides suhtlemisel tekkida võivat keelebarjääri.

Funktsioon Transcript Assist, mis kasutab tehisaju ja Speech-to-Text-tehnoloogiat, võimaldab häälsõnumeid ja -salvestusi tekstivormingus salvestada, teha neist kokkuvõtteid ning neid isegi tõlkida. Samsungi märkmete rakendus Note Assist aitab teil seejärel teha märkmetest lühikesi ja selgeid kokkuvõtteid ning teksti eelvaateid.

Funktsioon Chat Assist aitab valida parima sõnastuse ning kohandada sõnumi tooni, võimaldades teksti vastavalt eelistatud stiilile ümber kujundada. See sobib suurepäraselt e-kirjade või sotsiaalmeediapostituste kirjutamiseks. Süsteem täiustab teksti automaatselt, kohandades sama lause sõnumit ja tooni nii, et see sobib eri sihtrühmadele – asjalikuks suhtluseks kolleegidega ning vabas vormis vestluseks sõpradega.

Circle to Search

Veel üks tehisintellektil põhinev uuendus – hoides all Home-nuppu, saab tõmmata ringi ümber või rõhutada mis tahes objekti Galaxy S24 ekraanil ning leida selle kohta Google’ist teavet. Galaxy S24 Ultra jätkab sarja Galaxy Note kunagisi uuendusi, kus teatud objekti otsimiseks või ka teiste täpsust vajavate toimingute mugavamaks sooritamiseks saab ringi ümber tõmmata või liikuda sisseehitatud digipliiatsi S Pen abil.

Photo Assist

Mudeli Galaxy S24 tehisintellektil põhinevad fototöötlusvahendid võimaldavad kohandada iga fotot vastavalt kasutaja vajadustele või AI-soovitustele, muutes näiteks suurust, pöörates, liigutades või eemaldades objekte ja täites tühikuid funktsiooni Generative Edit abil. Videotöötlusel võimaldab AI tekitada aegluubis videotele lisakaadreid, et muuta ülesvõte sujuvamaks.

Kaamera tehnilised andmed

Vaatamata ulatuslikele toimetamisvõimalustele jäädvustab Galaxy S24 täiuslikke kaadreid, mis ei vaja üldse täiendavat töötlust, ja seda veelgi hõlpsamalt.

50 MP sensoriga 5x optiline suumobjektiiv, 200 MP 2x optilise suumiga põhikaamera ja kuni 100x digitaalne suum, lisaks veel 12 MP selfikaamera on vaid mõned näited sarja Galaxy S24 seadmete kaamerasüsteemi uuendustest.

Galaxy S24 seeria kasutab terviklikku tehisintellekti tööriistakomplekti ProVisual Engine, mis aitab teil jäädvustada enneolematu kvaliteediga fotosid. See tehisintellekti tööriist tuvastab pildistades objekte ning parandab värve ja detaile isegi öösel. Galaxy S24 Ultra on varustatud süsteemiga Quad Tele, mis võimaldab teha selgemaid ja detailsemaid fotosid ka suumides ja sõltumata valgusoludest. Tehnoloogia AI Zoom tagab suurepärase foto- ja videokvaliteedi, mida ekraanil näitab enne pildistamist ka eelvaade Super HDR.

Disain, andmeturve ja parem jõudlus

Galaxy S24-seeria eristub võimsama aku ning veel suurema, vastupidavama ja eredama ekraani poolest, mille heledus küündib kuni 2600 nitini (mudelil Galaxy S24 on 6,2-tolline FHD+ ekraan, mudelil Galaxy S24+ on 6,7-tolline QHD+ ekraan ja mudelil Galaxy S24 Ultra on 6,8-tolline QHD+ ekraan). QHD+ on Galaxy seadmetesse sisseehitatud kõrgeima eraldusvõimega ekraan. Tänu Vision Booster-tehnoloogiale on ekraanil kuvatav sisu selgelt nähtav isegi ereda päikesevalguse käes.

Mudelil Galaxy S24 Ultra on ülimalt vastupidav titaanraam ja kaubamärgi Corning® Gorilla® Armor karastatud klaasist ekraan, mis on poole vastupidavam ja neli korda kriimustuskindlam ning vähendab ka tagasipeegeldust ja parandab pildi selgust.

Andmeturbe eest hoolitseb Galaxy S24-seeria seadmetes turvaplatvorm Knox Matrix. Ligipääs kriitilise tähtsusega teabele on kaitstud juurdepääsulukkudega, mis ühelt poolt muudab seadmete kasutamise mugavaks, teisalt kaitseb petturite võimalike rünnakute eest. Saadaval on ka mitmesuguseid privaatsusfunktsioone, näiteks ainult kasutaja seadmetes toimuv andmete krüpteerimine ja dekrüpteerimine.

Suurema jõudluse ja parema energiatõhususega Galaxy S24 seeria aku annab lisaaega sisu sirvimiseks, videomängudeks ja muusika kuulamiseks kogu päeva jooksul ja kauemgi.

Uus videomängude kogemus

Galaxy S24 seadmete riist- ja tarkvaratäiustused võimaldavad videomänguritel nautida kõige elulähedasemat mobiilseadmetes saavutatavat mängukogemust. Tänu uuele protsessorile Snapdragon® 8 Gen 3 saavutatav kiirem andmetöötlus, parem soojushajuvus ning 30% võimsam graafika ja jõudlus koos ray tracing-efektidega, mis muudavad varjud ja peegeldused elavamaks, tagavad enneolematu elamuse.

Samsung Galaxy S24 ja S24+, samuti Samsung Galaxy S24 Ultra nutiseadmete turuletulek tähistab tehnoloogiamaailmas uue tehisintellektiajastu algust. Uut Galaxy AI-ajastut iseloomustavad uuendused on revolutsioonilised, kuid samas ka kasutajasõbralikud.