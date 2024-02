Garmin tõi välja uusima naistele loodud südame löögisageduse mõõtja HRM-Fit. Seade kinnitub mugavalt keskmise ja suure toestusega spordirinnahoidja külge ning jäädvustab täpselt reaalajas südame löögisageduse ja treeningandmeid. HRM-Fit on väga mitmekülgne ja sobib kasutamiseks selliste tegevuste ajal nagu jooksmine, jalgrattasõit siseruumides ja väljas, jõutreening, HIIT ja palju muud.

„HRM-Fit on spetsiaalselt naistele mugavust silmas pidades loodud treeningvahend. Olenemata sellest, kas jooksed või osaled HIIT-treeningul, kinnitub seade hõlpsalt spordirinnahoidja alumise ääre külge ning pakub täpseid südame löögisageduse ja treeningu andmeid, mis aitavad liikumisviise jälgides keha paremini tundma õppida,“ ütles Garmini ülemaailmse tarbijaturunduse asepresident Susan Lyman.

HRM-Fit kinnitub sujuvalt keskmise ja suure toestusega spordirinnahoidjatele, nagu Adidas, Athleta, NOBULL, Under Armour jne, et tagada paigal püsimine ja parem mugavus.

Seade edastab täpselt reaalajas südame löögisageduse ja jõudluse andmeid ühilduvatele Garmini nutikelladele ja Edge-i jalgrattakompuutritele, Tacx Trainingu rakendusele ja muudele seadmetele.

Salvestada saab täpseid südame löögisageduse andmeid mitmesuguste tegevuste jooksul, sealhulgas jooksmine, jalgrattasõit siseruumides ja väljas, jõutreening, HIIT, koormustreening jne. Kui sportlane võtab ühilduva nutikella ära ja jätab selle levialast välja, salvestab HRM-Fit treeningandmed ja saadab need kellale, kui see on taas levialas.

Ühilduval Garmini nutikellal saab jälgida tempot ja distantsi, kui treenid siserajal või jooksulindil.

Kui sportlane ei kanna oma nutikella, salvestab HRM-Fit sammud, põletatud kalorid, intensiivse tegevuse minutid ja südame löögisageduse kogu päeva jooksul. Kõiki ühilduvaid Garmini seadmeid värskendatakse Garmin Connecti nutirakenduse kaudu.

Kui seade on ühendatud ühilduva Garmini nutikellaga, saab andmeid jooksudünaamika, sealhulgas maapinnaga kokkupuuteaja, sammusageduse, sammu pikkuse ja muu kohta, et oma vormi veelgi täiustada.

HRM-Fit, mille aku kestab kuni aasta, on nüüd saadaval ning selle soovituslik jaehind on 159,99 eurot.