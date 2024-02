Viimasel ajal on suurenenud satelliit-telefoni numbritelt Eestisse tulevate kõnede hulk, mille eesmärk on meelitada inimesi tundmatule ja tasulisele välismaisele numbrile tagasi helistama.

Telia riskijuhi Andreas Meistri sõnul on sellistele õngitsuskõnedele üheks iseloomulikuks jooneks lühike kõne kutsung, millele ei pruugi jõuda kõne saaja vastata. Samuti tehakse kõnesid reeglina öösiti – võimalik, et selle eesmärk on kasutada ära inimeste madalamat tähelepanu.

Sel moel soovivad petukõnede tegijad meelitada inimesi ise tundmatule välismaisele numbrile tagasi helistama. Kuna tegu on tasuliste numbritega, kaasneb helistajale sellise kõne tegemisel ka arve.

„Tuletame meelde, et juhul kui te ei oota välisriikidest kõnet, siis telefoninumbrile, mis on teile tundmatu ja ei vasta Eesti telefoninumbrite numeratsioonile, pole põhjust tagasi helistada. Telia küll tõkestab pettuse tunnustega rahvusvaheliste kõnede liiklust, kuid petturid otsivad alati uusi võimalusi sellistest kontrollidest mööda pääsemiseks. Palume olla eriti tähelepanelikud, kui on vastamata kõne numbrilt algusega +88213. Ilma tungiva vajaduseta soovitame sellistele numbritele mitte tagasi helistada,“ hoiatas Telia riskijuht.