Eesti mobiilioperaator Telia võttis esimeste seas Euroopas ja esimesena Balti riikides oma 5G võrgus kommertskasutusse 26 GHz sagedusala, mis lubab pakkuda üle õhu kõige kiiremat ja suurima jõudlusega juhtmevaba mobiilset internetiühendust. leviala on nii kõrgel sagedusel muidugi väike, seega on see teenus mõeldud otsenähtavusega ja lähedal asuvatesse seadmetesse.

26 GHz sagedusalas töötav 5G tugijaam pandi tööle 2023. aasta lõpus Kiili vallas, kus see teenindab Vaela külas asuvaid Telia kliente. Tegemist on esimeste majapidamistega Eestis, kes saavad kasutada mobiilset internetti seni kõrgeimas sagedusalas, mis jagati riigi poolt oksjoni korras laiali 2023. aasta kevadel.

Et tegu on esimese kliente teenindava 26 GHz tugijaamaga, on majapidamiste arv, kes selle toel Telia teenuseid kasutavad, esialgu piiratud.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul valiti uue sagedusala kasutamiseks Vaela küla välja seetõttu, et piirkonnas on optikavõrgu rajamine raskendatud.

„Otsustasime valitud klientide osavõtul testida, millist kvaliteeti ja kasutuskogemust saame uue 5G sagedusala toel oma klientidele tulevikus pakkuma asuda. Kuna hetkel on 26 GHz sagedusalas töötavate kliendiseadmete kättesaadavus maailmas veel üsna piiratud, on ka testimises osalevate majapidamiste arv esialgu väiksem, jäädes 10 piiresse,“ selgitas Visse.

2023. aasta kevadel testis Telia esmakordselt uue sagedusala võimekust Tallinnas. Testimisel kasutati Kristiinesse paigaldatud 26 GHz tugijaama ning kahte spetsiaalset ruuterit andmekiiruste mõõtmiseks.

Testi käigus ulatusid mõlema ruuteri poolt edastatavad allalaadimise kiirused samaaegselt üle 2 Gbit/s, mis tähistas ühtlasi uut allalaadimise kiirusrekordit ettevõtte mobiilsidevõrgus. Suurimaks üleslaadimise kiiruseks mõõdeti testide käigus ligemale 600 Mbit/s.

„26 GHz sagedusala kasutamisel on potentsiaali pakkuda tulevikus klientidele ka enam kui 1 Gbit/s kiirusega ühendusi,“ hindas Telia tehnoloogiajuht.

Vaela külas elava Anneli pere on üks esimesi, kas hakkas kasutama Telia 5G koduinternetti 26 GHz sagedusalas. Pere valis endale 5G koduinterneti, kus alla- ja üleslaadimise kiirused ulatuvad vastavalt kuni 500/100 Mbit/s.

„5G koduinterneti senine mulje on väga hea. Varem kasutasime 4G koduinternetti kiirusega 40/10 Mbit/s ning siis jäi see näiteks laste online mängude ajal lahjaks. Peale 5G kasutuselevõttu toimib kõik suurepäraselt,“ märkis Anneli.

26 GHz ehk nn millimeetersagedusel töötav sagedusala sagedusala võimaldab otsenähtavuse korral saavutada mobiilivõrgus selliseid alla- ja üleslaadimise kiirusi, mida täna ei pakuta Eestis isegi püsivõrgu ühenduste peal. Hetkel on selle sagedusala laialdasema kasutamise puhul piiravaks teguriks just kliendiseadmete nappus.

26 GHz võrgu leviala on tavaliselt kuni 600 meetrit, kuid maailmarekord sidepidamises on 6,5 km.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul paraneb ühel hetkel siiski ka seadmete saadavus ning siis saab 26 GHz sagedusala kasutama hakata laiemalt.

„Kui varem ähvardas Eestit 5G oksjonite venimise tõttu muust maailmast maha jäämine, siis nüüd edestame oma 5G arengutega juba paljusid riike. Näiteks Euroopas oleme üks esimesi, kes on oma 5G võrgus kasutusele võtnud millimeetersageduse klientidele teenuste pakkumiseks. Plaanime tulevikus rakendada seda sagedusala just asukohtades, kuhu täna püsiinterneti võrk ei ulatu, kuid kus on klientidel nõudlus kiire ühenduse järele,“ lisas Visse.