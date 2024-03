Nothing esitles täna oma värskeimat Phone (2a) nutitelefoni, millel on võimas protsessor, tagumisel küljel 50-megapiksline topeltkaamera, selge pildiga painduv AMOLED-ekraan ja värske operatsioonisüsteem.

Phone (2a) telefon on loodud inimestele, kellele meeldivad disainiuuendused ja innovatsioon ning kes teavad (ja ei tea), mida nad oma uuelt nutitelefonilt ootavad.

„Selle aasta eesmärgiks oleme võtnud enda edusammude kiirendamise ja Phone (2a) on meie esimene suur samm selle eesmärgi suunas. Phone (2a) võimaldab rohkematel inimestel saada osa meie innovaatilistest lahendustest, mida paljud juba armastavad. Oleme kindlad, et sellest saab meie kõigi aegade enimmüüdud toode,” sõnas ettevõtte Nothing tegevjuht ja kaasasutaja Carl Pei.

Jõudlus

Phone (2a) telefoni Dimensity 7200 Pro protsessor on loodud eksklusiivselt koostöös MediaTekiga, et pakkuda parimat jõudlust optimaalse energiatõhususega.

TSMC uusimale teise põlvkonna 4nm protsessoritehnoloogiale rajatud Phone (2a) saab mistahes ülesandega hakkama enneolematu energiatõhususe ja kiirusega. Tänu võimsale 20 GB RAMile ja RAM Booster tehnoloogiaga 8-tuumalisele kiibile (taktisagedusega 2,8 GHz), on tagatud telefoni sujuv ja kiire toimimine terve päeva vältel.

Nothing ja MediaTek on telefonile lisanud ka optimeerimistööriistad nagu Smart Clean (+200% UFS lugemis-/kirjutamiskiirus pikaajalisel kasutamisel) ja Adaptive NTFS (+100% failiedastuskiirus Windowsi arvutitega) tänu millele on vähenenud teatud komponentide energiatarbimine kuni 10%.

Aku ja laadimine

Phone (2a) telefonil on 5000 mAh aku, mis võimaldab täislaadimisel kasutada telefoni kuni kaks päeva. Aku pole üksnes suurem, vaid ka toimib paremini. Phone (1) mudeliga võrreldes on aku eluiga lausa 25% pikem. Mis tähendab, et see suudab säilitada üle 90% oma maksimaalsest võimsusest pärast 1000 laadimistsüklit, mis vastab enam kui kolmeaastasele igapäevasele laadimisele. Samuti on aku temperatuur laadimisel 13% madalam võrreldes Phone (1) mudeliga, mis aitab omakorda kaasa aku pikaealisusele.

Phone (2a) 45W kiirlaadija võimaldab 20 minutilise laadimisega saavutab aku 50% täituvuse.

Kaamerad

Uue telefoni tagumisel küljel on 50-megapiksline topeltkaamera, mida täiustab ettevõtte TrueLens Engine. Viimane kasutab elutruude võtete tegemiseks täiustatud algoritme. Üks nendest on koos Google'iga koos välja töötatud Ultra XDR, mis tagab ereduse ja varjude täpse esituse igal fotol. See jäädvustab 8 kaadrit erinevatel säritustasemetel RAW-vormingus ja seejärel reguleerib iga piksli heledust kuni viis korda kõige ehedama tulemuse saavutamiseks.

Täiuslike portreede tegemiseks on Phone (2a) mudelil 32 MP esikaamera, mis kasutab sama sensorit nagu Phone (2), millel on Phone (1) mudeliga võrreldes 27% suurem valgustundlikkus.

Ekraan

Phone (2a) mudelil on 6,7-tolline AMOLED-ekraan, mis suudab äärmiselt täpselt edastada 1,07 miljardit värvi samal ajal aku tarbimist minimaalsena hoides. Ekraani ereduse maksimum ulatub 1300 nitini.

120 Hz värskendussagedus kohandub kuvatava sisuga ning videote puhul langeb värskendussagedus 30 Hz-ni, mis võimaldab omakorda akut veelgi säästa.

Phone (2a) on kõige õhemate äärtega Nothing nutitelefon, mille mõõtmed on ekraani kõigil neljal küljel 2,1 mm. Selle tulemusel on ekraani ja korpuse suhe 91,65%.

Disain

Phone (2a) on esimene n-ö sisemise disainikontseptsiooniga nutitelefon, mis loodi mõni kuu pärast ettevõtte turule tulemist 2020. aastal. See tähendab, et telefoni läbipaistev korpus toob esile muidu telefonis peidus olevad komponendid.

Ikooniliste "silmade" ehk kaamerate taga asub NFC funktsiooniga varustatud telefoni protsessorikeskus, mis töötab sarnaselt inimajuga. Phone (2a) on esimene nutitelefon, millel on 90° nurga all olev üheosaline ümbris, mis ulatub üle telefoni äärte ning kuhu on sujuvalt integreeritud ka kahe kaamera moodul. Uudne disain muudab telefoni ka vastupidavamaks ning on märgatavalt parandanud kukkumistesti tulemusi.

Kaamera n-ö muhk aitab telefoni tasasel pinnal stabiliseerida ning pildistamisel minimeerida olukorda, kus sõrmed võivad pildile sattuda.

Nothing OS

Phone (2a) mudelil on Nothing OS 2.5 kasutajaliidesega Android 14 operatsioonisüsteem, mis sisaldab kolm aastat operatsioonisüsteemi uuendusi ja neli aastat turvavärskendusi.

Nothing OS 2.5 operatsioonisüsteem toob telefoni koduekraanile veelgi rohkem põnevaid vidinaid. Phone (2a) telefonis on esmakordselt ka Recorder vidin, mis võimaldab kasutajatel liikvel olles häälmemosid luua. Samuti on telefonis AI-toega taustapildistuudio, mis võimaldab piiramatut isikupärastatud taustapiltide valikut.

Glyph kasutajaliides

Telefoni tagaküljel on muudatuse läbinud ikooniline Glyph liides. See pakub uut viisi nutitelefoniga suhtlemiseks, julgustades kasutajaid pideva ekraani vaatamise asemel olulise teabe saamiseks tuginema valgus- ja helimustritele, mida pakub telefoni tagumisel küljel paiknev ainulaadne kolmikvalgusti. Phone (2a) mudelil on juba Phone (2) mudelilt tuttavad funktsioonid Glyph Timer ja Glyph Progress.

Jätkusuutlikkus

Võrreldes teiste tehnoloogiaettevõtte Nothing telefonidega on Phone (2a) mudelil kõige väiksem süsiniku jalajälg - 52 kg. Võrreldes Phone (1) mudeliga on see 12,5% madalam. Jätkusuutlikkuse eesmärke silmas pidades on Nothing oma tootmistehases välja töötanud uue ringlusprotsessi, mis võimaldab Ear (2) tootmisliini plastijäätmeid kasutada Phone (2a) tootmisel. Ettevõte jätkab ka plastiku asemel taaskasutatud kiududest pakendite kasutamist.

Phone (2a) seadmes on kasutusel mitmed taaskasutatud materjalid. Lisaks 100% taaskasutatud alumiiniumist keskraamile on kasutatud 100% taaskasutatud tina kuuel trükkplaadil, 100% taaskasutatud vaskfooliumit põhitrükkplaadil ja taaskasutatud terast 22 terasstantsil. Lisaks on 50% plastosadest hangitud säästvalt.

Koostöö Perplexityga

Phone (2a) turuletoomise osana teatas Nothing esmakordsest koostööst Perplexityga – tehisintellektil töötava vastusemootoriga. Kõik, kes ostavad Phone (2a) telefoni 5.–19. märtsil, saavad Perplexity Pro kasutusvõimaluse kuni aastaks.

“Perplexity ja Nothing on mõlemad pühendunud kasutajakesksusele ja suurepärase toote pakkumisele ning meid ühendab usk, et teabe leidmine peaks olema lihtne ja tõhus. Meil on hea meel tuua kasutajateni kaks väga hea disainiga toodet,” sõnas Perplexity kaasasutaja ja tegevjuht Aravind Srinivas.

Lisainfo saamiseks külasta veebisaiti: nothing.tech/perplexity.

Saadavus ja hind

Phone (2a) on saadaval musta ja valgena. Valikus on kaks mudelit: 8 GB/128 GB (329 €) ning 12 GB/256 GB (379 €).

12. märtsil jõuab Phone (2a) poodidesse.

Tehniliste andmete ja funktsioonide täieliku loendi leiab nothing.tech lehelt.